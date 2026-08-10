Pune Bengaluru Highway: टोल भरूनही खड्डेमय प्रवास! पुणे-बंगळूर महामार्गावर पावसामुळे सेवा रस्त्यांची दुरवस्था, अपघाताचा धोका

कऱ्हाड : जिल्ह्यातून जाणाऱ्या पुणे- बंगळूर राष्ट्रीय महामार्गावर काही ठिकाणी सततच्या पावसामुळे, तर जेथे महामार्गाच्या कामामुळे सेवा रस्त्यांवरून वाहतूक वळवली आहे, त्या परिसरातील अनेक ठिकाणी रस्त्यांची दुरवस्था झाली आहे. ही ठिकाणे मोठ्या धोक्याची घंटा वाजवत असतानाही त्याकडे महामार्ग विभागाचे दुर्लक्ष होत आहे. एवढेच नव्हे, तर अशा जीवघेण्या खड्डेमय रस्त्यांवरून ये-जा करण्यासाठी टोलचा नाहक भुर्दंड सोसावा लागतो आहे, हे तर अत्यंतच संतापजनक असल्याच्या प्रतिक्रियाही व्यक्त होत आहेत. .Nighoj Tourism: पावसात खुलले निघोजचे रांजणखळगे! फेसाळ धबधबे, झुलता पूल अन् हिरवाईने पर्यटक मंत्रमुग्ध.सेवा रस्त्यांवर अडथळ्यांची शर्यतभुईंज : महामार्गावरील वेळे ते आनेवाडी हा मार्ग सखल भागातून जात असून, पावसाची सुरुवात होताच राष्ट्रीय महामार्गावर वेळे ते आनेवाडीदरम्यान असणाऱ्या प्रत्येक उड्डाणपुलाच्या उतारावर पाणी साचून तळी निर्माण झाल्याचे दिसून आले. शिवाय पुलावर व पुलाच्या दोन्ही बाजूकडील जोड रस्त्यावर कचरा साचला आहे. पुलाची स्वच्छता न झाल्याने पुलाच्या उतारावर मोठ्या प्रमाणात माती, वाळू साठली आहे. त्यामुळे पुलावर साचलेले पाणी वाहून जाण्यासाठीचा मार्ग बंद होऊन पुलावर तळी साचत आहेत. हे पाणी वाहनांच्या काचेवर व चालकांच्या अंगावर उडत आहे. चालकाला काही दिसत नसल्याने वाहने दुभाजकाला किंवा दुसऱ्या वाहनाला धडकून अपघात होत आहेत..हाॅटेलचे सांडपाणी रस्त्यावरजोशीविहीर ते आनेवाडीदरम्यान अनेक हाॅटेल व्यावसायिकांनी महामार्गानजीक आपला व्यवसाय थाटला आहे. मात्र, त्यातील सांडपाणी रस्त्याच्या गटारीत सोडले असून, दुर्गंधीयुक्त पाणी महामार्गावरून वाहत आहे..मालखेड फाट्यापर्यंत महामार्गाची चाळणमलकापूर : संततधार पावसामुळे कोल्हापूर नाका ते मालखेड फाट्यापर्यंत रस्त्याची चाळण झाली आहे. वाहन चालवताना वाहनधारकांना मोठी कसरत करावी लागत आहे. या ठिकाणी उपमार्गावर फुटापर्यंत खड्डे पडले आहेत. या खड्ड्यांमध्ये पूर्ण पाणी साचल्याने मोठ्या वाहनधारकांना खड्ड्यांचा अंदाज न येत नसल्यामुळे वाहतूक मंदावते. मोठ्या खड्ड्यांमुळे दुचाकीस्वारांचा तोल जाऊन ते खड्ड्यात पडत आहेत. दुचाकीस्वारांना खड्ड्यांचा अंदाज न आल्याने अनेकांना अपघाताला सामोरे जावे लागत आहे. या मार्गावर भर पावसात चार किलोमीटरपर्यंत वाहनांच्या रांगा लागल्याचा अनुभव आहे. रस्त्यावर पाण्याचे तळे तयार होत असून, तिथून प्रवास करताना दुचाकीस्वारांना नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे. पाण्याचा निचरा तातडीने होत नसल्याने दुचाकीस्वारांची फरफट होऊन जीव मुठीत घेऊन प्रवास करावा लागत आहे..महामार्गावरील धोकादायक ठिकाणेसातारा परिसर : शिवराज चौक, अजंठा चौक, बाँबे रेस्टॉरंट चौक, वाढे फाटानागठाणे परिसर : अतीत, निसराळे, नागठाणे, काशीळ परिसरउंब्रज परिसर : काशीळ ते उंब्रज, शिवडे, वरदराज मंगल कार्यालय परिसरकऱ्हाड परिसर : सेवा रस्त्यांवर अनेक ठिकाणी मोठे खड्डेमलकापूर : कोल्हापूर नाका ते मालखेड.फाट्यादरम्यानचा रस्ताखंडाळा : जुना टोल नाका परिसरातील सेवा रस्त्यांचा परिसरअशी आहे वस्तुस्थितीखड्ड्यांची संख्या वाढली; दुरुस्ती मात्र रखडलीपावसाचे पाणी साचत असतानाही निचऱ्याची व्यवस्था नाही.सेवा रस्त्यांवर अवजड वाहतूक; रस्त्यांच्या क्षमतेचा प्रश्ननागरिकांनीच खड्ड्यांमध्ये फांद्या, फडकी लावून दिले इशारेरात्री पाण्याने भरलेल्या खड्ड्यांचा अंदाज न आल्याने अपघाताचा धोकामलकापूर परिसरात पावसात चार किलोमीटरपर्यंत.Pune Wildlife: २० वर्षांनंतर दुर्मीळ चौशिंगा हरणाचे दर्शन! पुण्याच्या टेकड्यांत निसर्गाचा अनमोल ठेवा अजूनही जिवंत.वाहतूक कोंडीउंब्रजमध्ये दरवर्षी पाणी साचते; उपाययोजना मात्र कागदावरचखंडाळ्यात अपूर्ण कामांमुळे वाहनधारकांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्नदेखभाल आणि दुरुस्तीची जबाबदारी असलेल्यायंत्रणेची उदासीनता .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.