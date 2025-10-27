सातारा

Pune–Bengaluru Highway : पुणे-बंगळूर महामार्गावर वाहतुकीची कशी आहे स्थिती? कराड-सातारा रस्ता होतोय जाम, वाहनांचा धिम्या गतीने प्रवास

Heavy traffic congestion on Pune–Bengaluru highway near Satara–Karad : पुणे–बंगळूर महामार्गावरील नागठाणे ते पाचवड फाटा दरम्यान सुरू असलेल्या उड्डाणपूल व रस्त्यांच्या कामांमुळे वाहतूक कोंडी निर्माण झाली आहे.
हेमंत पवार
कऱ्हाड : पुणे-बंगळूर महामार्गादरम्यानच्या (Pune–Bengaluru Highway) सातारा तालुक्यातील नागठाणे ते कऱ्हाड तालुक्यातील पाचवड फाटा दरम्यान अनेक ठिकाणी उड्डापुलाची उभारणी, रस्त्यांची कामे सुरु आहेत. त्यामुळे सातत्याने ठिकठिकाणी वाहतूक जाम होत आहे. ऐन दिवाळीची सुट्टी संपवून कामाच्या ठिकाणी जाणाऱ्या चाकरमान्यांची त्यामुळे मोठी गैरसोय होत आहे.

