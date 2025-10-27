Pune–Bengaluru Highway : पुणे-बंगळूर महामार्गावर वाहतुकीची कशी आहे स्थिती? कराड-सातारा रस्ता होतोय जाम, वाहनांचा धिम्या गतीने प्रवास

कऱ्हाड : पुणे-बंगळूर महामार्गादरम्यानच्या (Pune–Bengaluru Highway) सातारा तालुक्यातील नागठाणे ते कऱ्हाड तालुक्यातील पाचवड फाटा दरम्यान अनेक ठिकाणी उड्डापुलाची उभारणी, रस्त्यांची कामे सुरु आहेत. त्यामुळे सातत्याने ठिकठिकाणी वाहतूक जाम होत आहे. ऐन दिवाळीची सुट्टी संपवून कामाच्या ठिकाणी जाणाऱ्या चाकरमान्यांची त्यामुळे मोठी गैरसोय होत आहे. .काल रविवारी दुपारी मोठ्या प्रमाणात खोळंबलेली वाहतूक आज सोमवारी सकाळपासून सुरळीत झाली आहे. मात्र, ज्या ठिकाणी रस्ते वळवण्यात आले आहेत, त्या ठिकाणी मात्र वाहतूक जाम होत आहे. त्यासाठी वाहतूक पोलिसांना (Traffic Police) थांबून वाहतुक सुरळीत करावी लागत आहे..Satara–Pune Highway : दिवाळी सुट्टी संपताच चाकरमानींची पुणे–मुंबईकडे धाव; महामार्गावर वाहनांची मोठी गर्दी, वाहतूक पोलिसांनी बंदोबस्त वाढवला.पुणे-बंगळूर महामार्गांतर्गत असलेल्या सातारा ते कागल या महामार्गाच्या सहापदरीकरणाचे काम धिम्या गतीने सुरु आहे. सहापदरीकरणात सातारा ते कागल टप्प्यात काँक्रिटकरण व डांबरीकरण संमिश्रपणे होणार आहे. ही कामे शेंद्रे ते पेठ नाका आणि पेठ नाका ते कागल दरम्यान दोन टप्प्यात सुरु आहेत. महामार्ग कामाची मुदत संपूनही सध्या महामार्गाचे काम अजूनही सुरुच आहे. कऱ्हाड ते नांदलापूर दरम्यान महामार्गावरील सर्वात मोठ्या उड्डाणपुलाचे काम सध्या पूर्णत्वाकडे आले आहे. त्यामुळे पुलाच्या उभारणीसाठी लावण्यात आलेले गर्डर उतरण्याचे कामही पूर्ण झाले आहे..मात्र, कोल्हापूर नाका ते कोयना पुलादरम्यानच्या अतिक्रमणामुळे काम धिम्या गतीने सुरु आहे. त्याचबरोबर कामासाठी ढेबेवाडी फाट्यावरुन वाहतूक उड्डाणुलाखाली वळण्यात आली आहे. त्यामुळे तेथे वाहतूक थोडी जाम होत आहे. त्याचबरोबर कोल्हापूर नाका ते अतित पर्यंत जेथे वाहतूक वळवण्यात आली आहे, तेथे रस्त्यांची रुंदी कमी होत असल्याने तेथे धिम्या गतीने वाहतूक सुरु आहे. कऱ्हाड वाहतूक शाखेचे सहाय्यक पोलिस निरीक्षक संदीप सूर्यवंशी त्यांच्या वाहतूक शाखेच्या कर्मचाऱ्यांची टीम घेवून काल रविवारपासून वाहतूक सुरळीत करण्यासाठी महामार्गावर तैनात आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.