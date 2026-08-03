Pune Miraj Railway:‘रेल्वे’चे कुंपण शेतकऱ्यांच्या मुळावर! कऱ्हाड तालुक्यातील ४५ गावांचे शेतरस्ते बंद; शेतकरी झाले आक्रमक

-अमोल जाधवशेणोली: पुणे- मिरज लाेहमार्गावर दोन्ही बाजूने कुंपण उभारण्याचे काम मध्य रेल्वेकडून सध्या सुरू आहे. रेल्वेच्या सुरक्षिततेसाठी कुंपण बांधणीचे प्रयोजन असले, तरी त्यामुळे शेतरस्त्याची अडवणूकच होत असल्याने ही समस्या शेतकऱ्यांसाठी त्रासदायक ठरणार आहे. कऱ्हाड तालुक्यातील ४५ गावच्या हद्दीत कुंपण उभारल्याने शेतरस्ते बंद झाले आहेत. त्याचबरोबर ऊस पिकाच्या वाहतुकीचा प्रश्नही ऐरणीवर आला आहे..Leopard Attack: श्वानाच्या धाडसाने बिबट्याला पळवले! पुरंदरात कालवडीवरचा हल्ला फसला, मध्यरात्री रंगला थरार...मध्य रेल्वेच्या पुणे ते मिरज लोहमार्गाचे मध्यंतरी दुहेरीकरण झाले. या कामात जमिनींचे मोठ्या प्रमाणात भूसंपादन झाले. शेतकऱ्यांच्या पिकाऊ जमिनींचे संपादन झाल्याने ठिकठिकाणी मोबदल्यासाठी शेतकरी व रेल्वे विभागात लढा उभारला. यातून काही ठिकाणी शेतकऱ्यांना मोबदला मिळाला, तर अनेक ठिकाणचे शेतकरी अद्याप वंचित असल्याचे सांगण्यात येते. त्यातच आता रेल्वेने दुतर्फा कुंपण घालण्याचा घाट घातला असून, काम गतीने सुरू आहे..हे कुंपण दोन्ही बाजूने घेताना अनेक ठिकाणी शेती संपादित केली आहे. शेतातील रस्ते बंद झाले आहेत. राज्य शासनाने अलीकडे पारीत केलेल्या अध्यादेशात रहदारीचे शेतरस्ते अडवता येत नसल्याचा आदेश असताना रेल्वे विभागाने कुंपणाद्वारे शेतरस्ते बंद केल्यामुळे समस्या निर्माण झाली आहे. कुंपणामुळे मेहनत केलेली शेती वाया गेली आहे, तर अनेक ठिकाणी पिकांचे नुकसान झाले आहे. रेल्वेने कुंपण उभारणीत शेतरस्त्यांबाबत शेतकऱ्यांना विशेष सवलत देण्याची मागणी होत आहे..Koyna Dam: कोयनेच्या पाण्याचा मुंबईकडे प्रवास? सर्व्हेने पुन्हा रंगली चर्चा; हजारो कोटींचा खर्च, कोकणात चिंतेचे वातावरण.रेल्वेच्या कुंपणामुळे ऊस वाहतुकीचा प्रश्न भेडसावणार असल्याने शेतकरी चिंतेत आहेत. शेतरस्ते बंद झाले आहेत. उभी पिके बाहेर काढण्याची समस्या निर्माण झाली आहे. रेल्वेची हद्द कुठेही येऊ द्या. मात्र, रेल्वेची दोन्ही बाजूने दहा फुटांवर सुरक्षितता झाल्यास शेतकऱ्यांवर अन्यायाची वेळ येणार नाही.- सुनील कणसे, शेतकरी, शेणोली .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.