सातारा

Mahabaleshwar Murder: पुण्यातील पर्यटकाची महाबळेश्वरमध्ये निर्घृण हत्या; मुक्कामाच्या हॉटेलबाहेर घडली थरारक घटना, चौघे ताब्यात, धक्कादायक कारण..

Pune tourist killed during Mahabaleshwar trip: पर्यटकाच्या निर्घृण हत्येनंतर महाबळेश्वर-पाचगणी हादरले; घरात डोकावल्याच्या संशयावरून स्थानिकांचा जीवघेणा हल्ला, पोलिसांची तत्काळ कारवाई
Shocking Crime in Mahabaleshwar: Pune Visitor Dies After Brutal Attack Outside Hotel

Shocking Crime in Mahabaleshwar: Pune Visitor Dies After Brutal Attack Outside Hotel

sakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

​पाचगणी : महाबळेश्वर-​पाचगणी परिसरातील भोसे गावात भिगवण (जि. पुणे) येथून पर्यटनासाठी आलेल्या २५ वर्षीय पर्यटकास स्थानिक चौघांनी मिळून बेदम मारहाण केली. त्‍यात त्‍याचा मृत्‍यू झाल्‍याने पोलिसांनी खुनाचा गुन्‍हा दाखल करत, सर्व संशयितांना ताब्‍यात घेतले आहे. अक्षय रमेश जाधव (रा. भिगवण, ता. इंदापूर) असे मृत पर्यटकाचे नाव असून, आपल्या घराच्या दिशेने डोकावल्याचा संशय आल्याच्या कारणावरून ही घटना घडली.

Loading content, please wait...
Satara
pune
village
Tourist
district
Panchgani
Attempted Murder