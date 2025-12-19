Pusegaon Sevagiri procession: श्री सेवागिरींच्या जयघोषाने पुसेगावनगरी दुमदुमली; तब्बल १२ तास चालली रथ मिरवणूक..

पुसेगाव : येथील श्री सेवागिरी महाराजांचा ७८ वा रथोत्सव सोहळा लाखो भाविकांच्या उपस्थितीत भक्तिमय वातावरणात व उदंड उत्साहात झाला. आमदार महेश शिंदे, आमदार शशिकांत शिंदे, आमदार मनोज घोरपडे, मठाधिपती महंत सुंदरगिरी महाराज आणि मान्यवरांच्या हस्ते सकाळी साडेनऊ वाजता श्री सेवागिरी महाराजांच्या रथाचे पूजन करण्यात आले. रथमार्गावरून तब्बल १२ तास श्री सेवागिरी महाराजांच्या रथाची मिरवणूक सुरू होती..राज्य सरकारचा माेठा निर्णय! 'गुन्हा लपविल्यास मुख्याध्यापकासह व्यवस्थापनाविरुद्धही गुन्हा';\nजबाबदारी केली निश्चित...रथपूजनप्रसंगी रयत शिक्षण संस्थेचे कार्याध्यक्ष चंद्रकांत दळवी, जिल्हा बँकेचे उपाध्यक्ष अनिल देसाई, किरण बर्गे, राजेश देशमुख, प्रांताधिकारी उज्ज्वला गाडेकर, तहसीलदार बाई माने, अध्यक्ष संतोष वाघ, विश्वस्त डॉ. सुरेश जाधव, रणधीर जाधव, संतोष ऊर्फ बाळासाहेब जाधव, सचिन देशमुख, गौरव जाधव, भाविक व यात्रेकरू मोठ्या संख्येने उपस्थित होते..पहाटे श्री सेवागिरी महाराजांच्या संजीवन समाधीची पूजा, अभिषेक व आरती मठाधिपती सुंदरगिरी महाराज, अध्यक्ष संतोष वाघ व विश्वस्तांच्या हस्ते झाल्यावर महाराजांच्या पादुका व प्रतिमेची मानाच्या रथामध्ये प्रतिष्ठापना करण्यात आली. मान्यवरांच्या हस्ते रथपूजन झाल्यानंतर रथयात्रेस सकाळी दहा वाजता सुरुवात झाली. .ढोल-ताशांच्या गजरात श्री सेवागिरी मंदिर ते सातारा-पंढरपूर रोडवरील यात्रा स्थळ या मुख्य मार्गावरून जुन्या पोस्ट कार्यालयामार्गे रथयात्रा रात्री उशिरा पुन्हा मंदिरात आली. रथ मिरवणुकीत भाविकांनी श्रद्धेने अर्पण केलेल्या पाचशे, शंभर, पन्नास, वीस, दहा रुपयांच्या नोटांच्या माळांनी रथ शृंगारला होता. टाळ-मृदंग, ढोल-ताशांचा गजर, बेलफुलांची उधळण करत ‘श्री सेवागिरी महाराज की जय, ओम नमो नारायण’च्या जयघोषाने येरळाकाठ दुमदुमला. रथयात्रा १२ तास सुरू होती. .यात्रेनिमित्त मंदिरावर फुलांची सजावट आणि आकर्षक विद्युत रोषणाई करण्यात आली आहे. मंदिरात येणाऱ्या प्रत्येक भाविकास बुंदीचा प्रसाद देण्यात आला. यात्रेत बालगोपाळांची खेळण्यांची दुकाने, सौंदर्य प्रसाधने, पाळणे, मिठाई, जिलेबी, स्वेटर, गृहोपयोगी वस्तूंची दुकाने व हॉटेल्स सजली आहेत. यात्रा काळात जिल्हा पोलिस अधीक्षक व कोरेगावचे पोलिस उपअधीक्षक यांच्या मार्गदर्शनाखाली जागोजागी टेहळणी मनोरे उभारण्यात आले असून, बंदोबस्त ठेवला आहे..माहुली घाटात १५० फूट दरीत कोसळली कार; चालकाचा जागीच मृत्यू, पुणे-नाशिक राष्ट्रीय महामार्गावरील घटना, कारचा चक्काचूर...दर्शनासाठी रांगाश्री सेवागिरी महाराजांच्या रथ मिरवणुकीचा मंगलप्रभात समयी प्रारंभ झाला. भाविकांनी श्री सेवागिरी मंदिरात संजीवन समाधीच्या दर्शनासाठी अगदी पहाटेपासून रांगा लावल्या होत्या. यात्रेकरूंना सर्व सेवासुविधा देण्यात आल्या होत्या. चोख पोलिस बंदोबस्तही तैनात होता. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.