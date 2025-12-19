सातारा

Pusegaon Sevagiri procession: श्री सेवागिरींच्या जयघोषाने पुसेगावनगरी दुमदुमली; तब्बल १२ तास चालली रथ मिरवणूक..

Sevagiri Maharaj festival Celebrations Details: श्री सेवागिरी महाराजांच्या रथोत्सवात लाखो भाविकांचा उत्साह; १२ तासांची भव्य मिरवणूक
Lakhs Join Historic Sevagiri Rath Yatra, Pusegaon Resonates with Devotion

Lakhs Join Historic Sevagiri Rath Yatra, Pusegaon Resonates with Devotion

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुसेगाव : येथील श्री सेवागिरी महाराजांचा ७८ वा रथोत्सव सोहळा लाखो भाविकांच्या उपस्थितीत भक्तिमय वातावरणात व उदंड उत्साहात झाला. आमदार महेश शिंदे, आमदार शशिकांत शिंदे, आमदार मनोज घोरपडे, मठाधिपती महंत सुंदरगिरी महाराज आणि मान्यवरांच्या हस्ते सकाळी साडेनऊ वाजता श्री सेवागिरी महाराजांच्या रथाचे पूजन करण्यात आले. रथमार्गावरून तब्बल १२ तास श्री सेवागिरी महाराजांच्या रथाची मिरवणूक सुरू होती.

Loading content, please wait...
Satara
temple
devotees
traditional procession

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com