VIDEO : सेवागिरी यात्रेत बैलगाडा शर्यतीचा थरार; शाहिद मुलानींच्या बैलजोडीने जिंकला 'पुसेगाव हिंदकेसरी' किताब, तब्बल 1100 बैलगाड्यांचा सहभाग

सातारा : पुसेगाव येथील सेवागिरी यात्रेनिमित्त आयोजित करण्यात आलेल्या पुसेगाव हिंदकेसरी बैलगाडा शर्यतीत (Pusegaon Hindkesari Bullock Cart Race) यंदा शाहिद भाई मुलानी (नातेपुते) यांचा 'सचिन' आणि चांदेगाव येथील 'लक्षा' या बैलजोडीने बाजी मारत प्रथम क्रमांकाचा मान पटकावला..या प्रतिष्ठेच्या बैलगाडा शर्यतीत राज्यभरातून तब्बल १,१०० बैलगाडा स्पर्धकांनी सहभाग नोंदवला होता. पुसेगावसह परिसरातून आलेल्या हजारो बैलगाडा शौकिनांना या शर्यतींचा जबरदस्त थरार अनुभवता आला. शर्यती दिवसभर रंगतदार झाल्यानंतर रात्री उशिरा निकाल जाहीर करण्यात आला..स्पर्धेमध्ये उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या पाच बैलगाडा स्पर्धकांना उत्तेजनार्थ बक्षिसे देण्यात आली. तसेच द्वितीय क्रमांकाचा मान छत्रपती संभाजीनगर येथील लखन आणि दादा सरकार यांच्या 'सर्जा' या बैलजोडीने मिळवला..प्रथम क्रमांक पटकावलेल्या शाहिद भाई मुलानी यांचा 'सचिन' आणि 'लक्षा' या बैलजोडीने वेग, नियंत्रण आणि ताकदीचा अप्रतिम संगम दाखवत प्रेक्षकांची मने जिंकली. या ऐतिहासिक शर्यतींचा थरार पाहण्यासाठी मोठ्या संख्येने बैलगाडा शौकीन पुसेगावमध्ये दाखल झाले होते. सेवागिरी यात्रेचा भाग असलेल्या या बैलगाडा शर्यतीने पुसेगाव परिसरात उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले असून, ग्रामीण संस्कृतीचा जिवंत ठेवा जपणारी ही स्पर्धा यंदाही यशस्वी ठरली..