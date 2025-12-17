सातारा

VIDEO : सेवागिरी यात्रेत बैलगाडा शर्यतीचा थरार; शाहिद मुलानींच्या बैलजोडीने जिंकला 'पुसेगाव हिंदकेसरी' किताब, तब्बल 1100 बैलगाड्यांचा सहभाग

Pusegaon Hindkesari Bullock Cart Race 2025 : सेवागिरी यात्रेनिमित्त झालेल्या पुसेगाव हिंदकेसरी बैलगाडा शर्यतीत शाहिद भाई मुलानी यांच्या ‘सचिन–लक्षा’ बैलजोडीने प्रथम क्रमांक पटकावला.
ओंकार कदम
Updated on

सातारा : पुसेगाव येथील सेवागिरी यात्रेनिमित्त आयोजित करण्यात आलेल्या पुसेगाव हिंदकेसरी बैलगाडा शर्यतीत (Pusegaon Hindkesari Bullock Cart Race) यंदा शाहिद भाई मुलानी (नातेपुते) यांचा ‘सचिन’ आणि चांदेगाव येथील ‘लक्षा’ या बैलजोडीने बाजी मारत प्रथम क्रमांकाचा मान पटकावला.

