सातारा

Satara Latur Highway: पुसेगावजवळ एसटी-दुचाकीचा भीषण अपघात; दोघांचा मृत्यू, संतप्त ग्रामस्थांचा रास्ता रोको

Satara Latur Highway Accident Sparks Protest for Speed Breakers: सातारा-लातूर महामार्गावर दोघांचा जीव गेला; गतिरोधकाच्या मागणीसाठी आंदोलन
Pusegaon Road Accident News Two Killed in ST Bus and Bike Collision Near Shindewadi Triggering Village Protest

Pusegaon Road Accident News Two Killed in ST Bus and Bike Collision Near Shindewadi Triggering Village Protest

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सकाळ वृत्तसेवा
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पुसेगाव : सातारा- लातूर राष्ट्रीय म्हामार्गावरील पुसेगावनजीक शिंदेवाडी येथे एसटी बस आणि दुचाकीच्या अपघातात दोन जण ठार झाले. राजाराम सुखदेव सावंत (वय ८५, रा. निढळ) आणि किरण दिलीप घाडगे (वय ३१, रा. खटाव) अशी अपघातात ठार झालेल्या दोघांची नावे आहेत. दरम्यान, या ठिकाणी वारंवार अपघात होत असून, उपाययोजना केल्या जात नसल्याबद्दल ग्रामस्थांनी रास्ता रोको आंदोलन केले.

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