Satara Latur Highway: पुसेगावजवळ एसटी-दुचाकीचा भीषण अपघात; दोघांचा मृत्यू, संतप्त ग्रामस्थांचा रास्ता रोको

पुसेगाव : सातारा- लातूर राष्ट्रीय म्हामार्गावरील पुसेगावनजीक शिंदेवाडी येथे एसटी बस आणि दुचाकीच्या अपघातात दोन जण ठार झाले. राजाराम सुखदेव सावंत (वय ८५, रा. निढळ) आणि किरण दिलीप घाडगे (वय ३१, रा. खटाव) अशी अपघातात ठार झालेल्या दोघांची नावे आहेत. दरम्यान, या ठिकाणी वारंवार अपघात होत असून, उपाययोजना केल्या जात नसल्याबद्दल ग्रामस्थांनी रास्ता रोको आंदोलन केले..अपघाताबाबत घटनास्थळावरून आणि पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, राष्ट्रीय महामार्गावरील शिंदेवाडी येथील उतारावर एसटी आणि दुचाकीचा अपघात झाला. सातारा बाजूकडून सोलापूरकडे जाणाऱ्या बस आणि खटाव येथील दुचाकीच्या अपघातात दोघे जागीच ठार झाले. .या ठिकाणी वारंवार अपघात होत असल्याने स्थानिक ग्रामस्थांनी महामार्गावर रम्बलर किंवा गतिरोधक करावेत, अशी मागणी अनेक वेळा केली आहे. ग्रामस्थांच्या मागणीकडे दुर्लक्ष झाल्याने कालच्या अपघातानंतर संतप्त प्रतिक्रिया उमटल्या. ग्रामस्थांनी रास्ता रोको केल्याने पुसेगाव आणि दहिवडी बाजूकडे वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या होत्या. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.