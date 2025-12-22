-इम्रान शेख रहिमतपूर : जिल्ह्याचे लक्ष लागून राहिलेल्या येथील पालिका निवडणुकीच्या रणांगणात आमदार मनोज घोरपडे यांच्या नेतृत्वाखाली चित्रलेखा माने- कदम यांच्या भारतीय जनता पक्षाच्या पॅनेलने अखेर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते सुनील माने यांच्या सत्तेला सुरुंग लावत नगराध्यक्षपदी वैशाली नीलेश माने यांना विराजमान करण्यात मोठी भूमिका निभावली. .MPSC Success Story : साताऱ्यातील कामगाराचा मुलगा बनला 'क्लास वन' अधिकारी; वैभवने हलाखीच्या परिस्थितीवर मात करत गाठले यशाचे शिखर !.गेली २५ वर्षे अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली सुनील माने यांनी येथील सत्ता अबाधित ठेवली होती; परंतु यावेळी आमदार मनोज घोरपडे यांनी कऱ्हाड उत्तर मतदारसंघात येणाऱ्या एकमेव पालिकेसाठी सुरुवातीपासूनच कंबर कसली होती. भाजपच्या महिला मोर्चाच्या प्रदेश उपाध्यक्षा चित्रलेखा माने-कदम यांच्याशी योग्य समन्वय राखत संग्राम घोरपडे यांच्या रणनीतीनुसार केलेली वाटचाल यशस्वी ठरली आहे. .सुनील माने यांनी ऐनवेळी राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या जिल्हाध्यक्षपदाचा राजीनामा देत अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी प्रवेश करून मोठे आव्हान देत आपले अस्तित्व राखण्याचा प्रयत्न केला. शिवसेना वासुदेव माने यांना बरोबर घेत त्यांनी सर्व जागांवर उमेदवार दिले. त्यामध्ये नऊ जागांवर राष्ट्रवादीने, तर दोन जागांवर शिवसेनेला समाधान मानावे लागले; परंतु यंदा प्रथमच नगराध्यक्षपदासह नऊ जागांवर विजय मिळवत श्री. माने यांना पुढील वाटचालीसाठी तुल्यबळ आव्हान निर्माण केले आहे..नगराध्यक्षपदासाठी झालेल्या अत्यंत चुरशीच्या लढतीत भाजपच्या वैशाली नीलेश माने यांनी राष्ट्रवादीच्या नंदना सुनील माने यांचा ५५ मतांनी पराभव केला. वैशाली माने यांना सहा हजार ३९६, तर नंदना माने यांना सहा हजार ३४१ मते मिळाली. मतमोजणीच्या शेवटच्या फेरीपर्यंत निकालाबाबत प्रचंड उत्कंठा होती. प्रभागनिहाय निकाल पाहता अनेक ठिकाणी अत्यंत चुरशीच्या लढती झाल्या. प्रभाग सात (ब) मधून भाजपच्या किरण (कोमल) तुषार चव्हाण यांनी राष्ट्रवादीच्या सुरेखा विनायक माने यांचा तब्बल ५१९ मतांनी पराभव करत सर्वाधिक फरकाने विजय मिळवला, तर प्रभाग एक (ब) मध्ये राष्ट्रवादीचे केतन आनंदराव माने यांचा विजय अवघ्या २६ मतांच्या फरकाने झाला..प्रभाग दोन (अ) आणि दोन (ब) मध्ये भाजपच्या उमेदवारांनी मोठ्या फरकाने विजय मिळवत पक्षाची ताकद दाखवून दिली, तर प्रभाग पाच (अ) आणि पाच (ब) मध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा वरचष्मा दिसून आला. प्रभाग तीनमध्ये शिवसेना शिंदे गटाने दोन्ही जागांवर विजय मिळवत आपली उपस्थिती ठळक केली आहे. नगराध्यक्षपदाच्या निकालानंतर शहरात उत्साहाचे वातावरण पाहायला मिळाले..भाजप तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी फटाक्यांची आतषबाजी करत डीजेच्या तालावर ठेका धरत जल्लोष केला. यावेळी मोठा पोलिस बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. एकूणच रहिमतपूर नगरपालिकेच्या या निकालाने शहराच्या राजकारणाला नवी दिशा दिली असून, २५ वर्षांनंतर सत्तांतर झाल्याने विकासकामे, प्रशासन आणि राजकीय समीकरणे कशी बदलतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. नगराध्यक्ष, नगरसेवक आणि प्रशासन यांच्यातील समन्वयावर पुढील पाच वर्षांचा कारभार अवलंबून असणार आहे..संग्राम घोरपडेंची रणनीतीआमदार घोरपडे यांचे बंधू संग्राम घोरपडे यांची रणनीतीची चुणूक या निवडणुकीत दिसून आली. निवडणूक जाहीर झाल्यापासून संग्राम घोरपडे यांनी विधानसभेप्रमाणे सूक्ष्म नियोजन केले. उमेदवार निवड, सभा, मतमोजणी यामध्ये स्थानिक कार्यकर्त्यांना घेऊन त्यांनी रणनीती तयार केली होती..रहिमतपूरच्या विकासासाठी संघर्षाची भूमिका कायम ठेवली. जनतेच्या विश्वासावरच राजकारण केले. २५ वर्षांनंतर जनतेने विजयाचा गुलाल उधळण्याची संधी दिली. नगराध्यक्ष पदासह विजयी झालेले नऊ उमेदवार रहिमतपूरच्या सेवेसाठी सदैव तत्पर राहतील. लोकशाही मूल्ये, पारदर्शकता आणि जनहिताला प्राधान्य देण्याचाच प्रयत्न अपेक्षित असेल.-चित्रलेखा माने-कदम, भाजपच्या पॅनेल प्रमुख..राज्य सरकारचा माेठा निर्णय! 'गुन्हा लपविल्यास मुख्याध्यापकासह व्यवस्थापनाविरुद्धही गुन्हा';\nजबाबदारी केली निश्चित...शशिकांत भोसले यांचे कुटुंब अनेक वर्षांपासून पालिकेत प्रतिनिधित्व करत आहेत. यावेळी प्रभाग सहा (ब) मध्ये त्यांच्या पत्नी सुनीता भोसले यांचा भाजपच्या वनिता भोसले यांच्याकडून पराभव झाला.प्रभाग एकमध्ये माजी नगरसेवक विक्रम माने (भाजप) यांना नवखे उमेदवार केतन माने (राष्ट्रवादी) यांच्याकडून हार पत्करावी लागली.एक (ब) मध्ये माजी उपनगराध्यक्ष विकास तुपे यांच्या पत्नी मयुरी तुपे यांच्या विरोधात राष्ट्रवादीच्या काजल घोलप विजयी झाल्या.प्रभाग चार (ब) मध्ये मागील तीन टर्मचे नगरसेवक बेदील माने (राष्ट्रवादी) यांना नवख्या मयुरेश माने (भाजप) यांनी पराभूत केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.