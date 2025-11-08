सातारा

Sunil Mane Resigns : माजी मंत्री बाळासाहेब पाटलांना मोठा धक्का; मानेंनी जिल्हाध्यक्षपदाचा दिला राजीनामा, अजितदादांच्या पक्षात करणार प्रवेश

NCP Leader Sunil Mane Resigns from Party and District President Post : रहिमतपूरचे माजी नगराध्यक्ष सुनील माने यांनी राष्ट्रवादी शरद पवार पक्षाच्या जिल्हाध्यक्षपदाचा आणि पक्ष सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला असून, हा बाळासाहेब पाटील यांच्यासाठी मोठा राजकीय धक्का मानला जातो.
Sunil Mane Resigns

Sunil Mane Resigns

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

रहिमतपूर (सातारा) : येथील माजी नगराध्यक्ष आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष सुनील माने यांनी आज आपल्या पक्ष सदस्यत्वाचा जिल्हाध्यक्षपदाचा राजीनामा (Sunil Mane Resigns) दिला आहे. माजी मंत्री बाळासाहेब पाटील यांच्यासाठी मोठा धक्का मानला जात आहे.

Loading content, please wait...
Satara
Sharad Pawar
Ajit Pawar
NCP
Rahimatpur
ncp leader
Maharashtra Politics

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com