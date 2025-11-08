Sunil Mane Resigns : माजी मंत्री बाळासाहेब पाटलांना मोठा धक्का; मानेंनी जिल्हाध्यक्षपदाचा दिला राजीनामा, अजितदादांच्या पक्षात करणार प्रवेश

रहिमतपूर (सातारा) : येथील माजी नगराध्यक्ष आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष सुनील माने यांनी आज आपल्या पक्ष सदस्यत्वाचा जिल्हाध्यक्षपदाचा राजीनामा (Sunil Mane Resigns) दिला आहे. माजी मंत्री बाळासाहेब पाटील यांच्यासाठी मोठा धक्का मानला जात आहे..रहिमतपूर येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत त्यांनी हा निर्णय जाहीर केला. यावेळी कोरेगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती शहाजीराव क्षीरसागर, वाठार किरोली जिल्हा परिषद गटाचे नेते संभाजीराव गायकवाड, माजी नगराध्यक्ष आनंदा कोरे उपस्थित होते..'साताऱ्यात बांगलादेशींची घुसखोरी वाढली, पोलिसांनी कोंबिंग ऑपरेशन करण्याची गरज'; भाजप नेते सोमय्यांनी असा का केला दावा?.माने म्हणाले, ‘‘गेल्या १०-११ वर्षांपासून मी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या जिल्हाध्यक्षपदी कार्यरत आहे. पक्षात फूट पडल्यानंतर वैयक्तिक कारणास्तव शरद पवार यांच्यासोबत होतो. मात्र, रहिमतपूर आणि परिसरातील कार्यकर्त्यांशी चर्चा केल्यानंतर सर्वांच्या आग्रहाखातर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली काम करण्याचा प्रवेश करण्याचा निर्णय घेतला आहे. रहिमतपूर येथील गांधी चौकात रविवारी (ता. ९) संध्याकाळी सहा वाजता अजित पवार यांच्या उपस्थितीत पक्षप्रवेश होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.