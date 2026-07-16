लोणंद : गजर टाळ- मृदंगांचा, मुखी जयघोष विठू नामाचा आणि अंतरंगी सद्भाव माउलींचा जपत, पंढरीकडे निघालेल्या संतश्रेष्ठ ज्ञानेश्वर माउलींच्या पालखी सोहळ्याने बुधवारी स्वागत कमानीतून जिल्ह्यात प्रवेश करताच हजेरी लावलेल्या वर्षासरींनी अलोट गर्दीला आनंदवारीचा अनुभव दिला. दुपारी दोनच्या सुमारास पाडेगाव (ता. खंडाळा) येथे जिल्ह्यात आगमन होत असताना, पोलिस बँड पथकाच्या गजरात सशस्त्र मानवंदना देण्यात आली. यावेळी पालखी रथावर पावसाचा काही मिनिटे हलका शिडकाव झाला. त्या वेळी उपस्थित सर्वांनी आनंदून माउली... माउली असा जयघोष केला. .Monsoon forecast: ‘एल निनो’ नोव्हेंबरमध्ये सर्वोच्च पातळीवर पोहोचणार: ‘सीपीसी’चा अंदाज; मार्चमध्ये तीव्रता कमी होण्याची शक्यता.जिल्ह्याच्या वतीने पालकमंत्री शंभूराज देसाई, सार्वजनिक बांधकाममंत्री शिवेंद्रराजे भोसले, ग्रामविकासमंत्री जयकुमार गोरे, मदत व पुनर्वसनमंत्री मकरंद पाटील, माजी आमदार दीपक चव्हाण, कोल्हापूर परिक्षेत्राचे विशेष पोलिस महानिरीक्षक रंजनकुमार शर्मा, जिल्हाधिकारी संतोष पाटील, पोलिस अधीक्षक निखिल पिंगळे, जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा डॉ. प्रिया शिंदे, उपाध्यक्ष राजू भोसले, मुख्य कार्यकारी अधिकारी याशनी नागराजन, सभापती ऋतुजा शिंदे, तेजस्विनी कदम, लता कर्णे, ऋषिकेश धायगुडे- पाटील, जिल्हा परिषद सदस्य उदय कबुले, संतोष साळुंखे, माजी सभापती मनोज पवार, विराज शिंदे, हर्षवर्धन शेळके- पाटील, खंडाळा पंचायत समितीच्या सभापती छाया जाधव, उपसभापती संतोष वीर, पाडेगाव, बाळुपाटलाचीवाडीचे सरपंच, उपसरपंच व त्यांचे सहकारी आदींनी नागरिकांच्या वतीने स्वागत केले..माउलींचा पालखी सोहळा नीरा (ता. पुरंदर) येथे दुपारच्या विसाव्यासाठी अडीच ते तीन तास थांबला. त्यावेळी नीरा नदीत अंघोळ व कपडे धुण्यासाठी वारकरी व भाविकांनी मोठी गर्दी केली होती. माउलींसमवेत नीरा नदीत स्नान करण्याचा योग म्हणजे मोठे भाग्यच मानले जाते. त्या भावनेतून येथे वारकरी अंघोळ करतात. वारकऱ्यांनी स्नान व कपडे धुण्याचा आनंद लुटला. दुपारी दीड वाजता पालखी रथ नीरा नदीच्या जुन्या पुलावरून अलीकडच्या तीरावर येताच माउलींच्या पादुकांना रथातून काढून चोख पोलिस बंदोबस्तात नदीवरील दत्त घाटावर नेऊन तेथे पालखी सोहळा प्रमुख ॲड. राजेंद्र उमाप, पालखी सोहळ्याचे मालक राजाभाऊ आरफळकर, प्रमुख विश्वस्त योगी निरंजननाथ व अन्य विश्वस्तांच्या हस्ते पवित्र नीरा स्नान घालण्यात आले. यावेळी वारकरी व भाविकांनी नदीच्या दोन्ही तीरावरून हा नयनरम्य सोहळा डोळे भरून पाहिला. माउलींच्या या जयघोषाने संपूर्ण नीरा तीर दुमदुमून गेला..सातारा पोलिसांनी नदीपात्रात लोखंडी बॅरिकेड लावून चांगली व्यवस्था केल्याने अत्यंत शिस्तीत स्नानाचा सोहळा झाला. पोलिस उपअधीक्षक धन्यकुमार गोडसे व लोणंद पोलिस ठाण्याचे सहाय्यक पोलिस निरीक्षक शिवाजी जायपत्रे यांनी पुणे पोलिसांकडून बंदोबस्ताची सूत्रे स्वीकारली. त्यानंतर पाडेगाव, बाळुपाटलाचीवाडी येथेही ग्रामस्थांच्या वतीने पालखीचे स्वागत करण्यात आले.या वेळी प्रकल्प संचालक विश्वास सिद, गटविकास अधिकारी अनिलकुमार वाघमारे, सदस्य यशवंत खुंटे, वंदना धायगुडे- पाटील, अतुल पवार, अर्चना यादव, माजी सदस्य चंद्रकांत यादव, लोणंद बाजार समितीचे सभापती प्रा. सुनील शेळके- पाटील, उपसभापती भानुदास यादव, चंद्रकांत ढमाळ, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. महेश खलिपे, जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी डॉ. विनोद पवार, प्रांताधिकारी डॉ. योगेश खरमाटे, पोलिस उपअधीक्षक धन्यकुमार गोडसे, खंडाळ्याचे तहसीलदार सुहास थोरात, लोणंदचे सहायक पोलिस निरीक्षक शिवाजी जायपत्रे, जिल्हा ग्रामसेवक संघटनेचे बबनराव धायगुडे, खंडाळा तालुकाध्यक्ष सुनील धायगुडे, सचिव संतोष गाढवे, विजयराव धायगुडे, प्रदीप माने, संजयसिंह देशमुख, शिवाजी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. आर. के. कामत, कर्मवीर विद्यापीठाचे कुलगुरू ज्ञानदेव म्हस्के, कुलसचिव डॉ. विजय कुंभार, एनएसएसचे संचालक डॉ. नंदकुमार माने, तालुका वैद्यकीय अधिकारी डॉ. प्रद्युम्न बुलाख, डॉ. अविनाश पाटील, उपकार्यकारी अभियंता श्री. कुंभार उपस्थित होते..पालखी सोहळा लोणंद येथे नगरपंचायतीच्या समोर पोचताच नगराध्यक्षा मधुमती गालिंदे, उपनगराध्यक्ष गणिभाई कच्छी, मुख्याधिकारी दत्तात्रय गायकवाड, नगरसेवक भरत शेळके, शिवाजीराव शेळके- पाटील, भरत बोडरे, सचिन शेळके, रवींद्र क्षीरसागर, सीमा खरात, सागर शेळके, सुप्रिया शेळके, रशिदा इनामदार, तृप्ती घाडगे, राजश्री शेळके, दीपाली संदीप शेळके, आसिया बागवान, दीपाली नीलेश शेळके, प्रवीण व्हावळ, ज्योती डोणीकर आदींनी स्वागत केले. पालखी रथ तानाजी चौकात येताच ग्रामस्थांनी पालखी खांद्यावर घेऊन कालभैरवनाथ मंदिरामार्गे तळावर नेली. पालखी रथ शहरातून लक्ष्मी रस्ता, तानाजी चौकातून येत असताना स्थानिक नागरिकांनी रस्त्याच्या दुतर्फा उभे राहून दर्शनाचा लाभ घेतला.पालखी सोहळा तळावर पोचेपर्यंत माउली... माउली असा अखंड जयघोष करण्यात आला, तर रथ नव्या पेठेतून तळावर आणण्यात आला. तळावर सायंकाळी सहा वाजता समाज आरती झाली..farmer Success Story: तळेगाव ढमढेरेच्या ११ महिन्यांच्या उसाला तब्बल ₹५,००० प्रतिटन बाजारभाव; हरियाणापर्यंत झाली विक्री, शेतीतून यशाची गोड कहाणी!.दुपारी तरडगावकडे प्रस्थानपालखी सोहळ्याचा लोणंद येथे दीड दिवसाचा मुक्काम आहे. उद्या (गुरुवारी) दुपारी एक वाजता पालखी सोहळा तरडगाव मुक्कामासाठी प्रस्थान ठेवणार आहे. यावेळी चांदोबाचा लिंब येथे माउलींचे पहिले उभे रिंगण होणार आहे. दरम्यान, माउली तळावर विसवताच दर्शनासाठी रांगा सुरू झाल्या. वारकऱ्यांना अन्नदान व विविध सेवा सुविधा पुरवण्यासाठी सर्वत्रच लगबग सुरू होती. माउलींच्या आगमनाने लोणंदनगरी भक्तिरसात बुडाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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