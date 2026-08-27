Raju Shetti: ‘वाड्यावरून फोन आला तरी मागे हटू नका’; सातारा एमआयडीसीविरोधात राजू शेट्टींचा एल्गार

काशीळ: सुपीक जमिनींवर विकास लादण्याचा प्रयत्न कोणत्याही परिस्थितीत खपवून घेतला जाणार नाही. शेतकऱ्यांच्या शेताकडे जर कुणी तिरकी नजर केली, तर याद राखा, असा इशारा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक, माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी राज्य सरकारला दिला..Pune Nagar Highway: पुणे-अहिल्यानगर महामार्गावरील सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर; शिरूरमध्ये प्रतिकात्मक तिरडी मांडून प्रशासनाचा निषेध.सुपीक शेतजमिनीवर प्रस्तावित असणाऱ्या वाढीव सातारा एमआयडीसीच्या टप्पा क्रमांक चारला तीव्र विरोध दर्शविण्यासाठी वर्णे (ता. सातारा) येथे आयोजित एल्गार सभेत ते बोलत होते. बैलगाडीतून मिरवणूक काढून त्यांचे सभास्थळी स्वागत करण्यात आले. सभेला वर्णे, निगडी, राजेवाडी, धनगरवाडी यांसह पंचक्रोशीतील शेतकरी, महिला आणि आजी-माजी सैनिक उपस्थित होते..२०१३ च्या केंद्रीय भूमिअधिग्रहण कायद्याचा दाखला देत शेट्टी म्हणाले, ‘‘ज्या जमिनींच्या अधिग्रहणाची प्रक्रिया सुरू होऊन पाच वर्षांहून अधिक काळ लोटला आहे, त्यावर कायद्यातील तरतुदीनुसार तत्काळ निर्णय होणे आवश्यक आहे. एमआयडीसीच्या नावाखाली शेतकऱ्यांची प्रलंबित राहिलेली प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी कायदेशीर लढा दिला जाईल.’’.शक्तिपीठ महामार्गाला शेतकऱ्यांनी दिलेल्या लढ्याचा संदर्भ देत, एकजुटीच्या बळावर हा अन्यायकारक प्रकल्प रोखता येईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. अजिंक्यतारा कारखान्याविरोधातील ऊसदर आंदोलनाचा उल्लेख करत, वाड्यावरून फोन आला तरी मागे हटू नका, असा मिश्कील टोलाही त्यांनी लगावला..यावेळी जिल्हा परिषद सदस्य राजू शेळके यांनी, जे लोकप्रतिनिधी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर पाठीशी उभे राहात नाहीत, त्यांना योग्य वेळी त्यांची जागा दाखवून देऊ, असा सज्जड इशारा दिला. राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रदेश सचिव प्रवीण धसके यांनी एमआयडीसीच्या शिक्क्यामुळे शेतकऱ्यांच्या दोन पिढ्यांचे नुकसान झाल्याचे सांगितले. माजी जिल्हा परिषद सदस्या अर्चना देशमुख आणि दीपक कणसे यांनीही मनोगत व्यक्त केले..UPSC IFS Success Story: गावच्या शाळेतील लेकीची देशभर दखल! सुमती कदम भारतीय वनसेवेत राज्यात द्वितीय, देशात २६वी, जिद्दीची प्रेरणादायी यशोगाथा.यावेळी अर्जुन साळुंखे, दादासाहेब यादव, विक्रमसिंह फडतरे, मनोहर येवले, रमेश पिसाळ, दत्ता थोरात आदी उपस्थित होते. सभेदरम्यान पाऊस सुरू झाला, तरीही शेतकऱ्यांनी जागेवरून न उठता उपस्थित राहून एल्गार यशस्वी केला. सुजित काळंगे यांनी सूत्रसंचालन केले. सयाजी पाटील यांनी आभार मानले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.