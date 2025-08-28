Rambhau Gaikwad:ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके जशास तसे उत्तर देणार: रामभाऊ गायकवाड;'मराठा आरक्षण जनजागृतीसाठी पंढरपुरातून रथयात्रा

पंढरपूर: ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके आणि गेवराईचे आमदार विजयसिंह पंडित यांच्यात सुरू असलेल्या वादात आता मराठा क्रांती मोर्चाचे राज्य समन्वयक रामभाऊ गायकवाड यांनी उडी घेतली आहे. लक्ष्मण हाके हा सरकारचा पाळीव श्वान आहे. त्याला मराठा समाजावर आणि मनोज जरांगे पाटील यांच्यावर भुंकण्यासाठी मोकळा सोडला आहे, असा हल्लाबोल करत यापुढे लक्ष्मण हाकेंनी मराठा नेत्यांवर आणि मनोज जरांगे पाटील यांच्यावर पातळी सोडून टीका केली तर जशास तसे उत्तर दिले जाईल, असा इशारा श्री. गायकवाड यांनी दिला आहे..Ganesh festival २०२५: 'पहलगाम हल्ल्यातील निरपराध्यांना देखाव्याद्वारे आदरांजली'; त्रिपुटीच्या ओसवाल विद्यालयाची संकल्पना, चिमुकल्या हातांनी साकारली सजावट.मराठा समाजाला ओबीसीमधून आरक्षण मिळावे या मागणीसाठी रामभाऊ गायकवाड यांनी पंढरपुरातून आरक्षण जनजागृती रथयात्रा काढली होती. या रथयात्रेचा मंगळवारी (ता. २६) रात्री येथील छत्रपती शिवाजी महाराज चौकात समारोप झाला. यावेळी त्यांनी सरकार आरक्षण देण्यासाठी वेळकाढूपणा करत आहे. पण सरकारला आता हे परवडणारे नाही. वेळीच मराठा समाजाला ओबीसीमधून आरक्षण द्यावे, अन्यथा राज्यभर आंदोलनाचा वणवा पेटवू, असा इशाराही दिला आहे..श्री. गायकवाड म्हणाले, मनोज जरांगे पाटील यांनी आरक्षण मागणीसाठी सरकारच्या विरोधात आंदोलन पुकारले आहे. कोणत्याही जाती विरोधात हे आंदोलन नाही. लक्ष्मण हाके हे ओबीसी आणि मराठा समाजामध्ये जातीय तेढ निर्माण करून स्वतःची पोळी भाजण्याचा प्रयत्न करत आहेत. लक्ष्मण हाके हा सरकारने पाळलेला श्वान आहे..Ganesh Festival २०२५ : 'गणेशोत्सव पर्यावरणपूरक करण्याचा निर्धार'; कऱ्हाड पालिकेत बैठक; शहरात सर्व पातळ्यांवर प्रयत्न सुरू.मनोज जरांगे पाटील आणि मराठा समाजातील नेत्यांवर भुंकण्यासाठी त्याला मोकळे सोडले आहे. हाके असेच मनोज जरांगे पाटील यांच्यावर भुंकत राहिले तर भुंकणाऱ्या श्वासनाला जायबंदी कसे करायचे, हे देखील आम्हाला माहिती आहे. हाके यांनी सभ्यता सांभाळून वक्तव्य करावीत. मनोज जरांगे पाटील किंवा मराठा समाजाच्या नेत्यांवर पातळी सोडून खालच्या भाषेत टीका केली, तर यापुढे ती खपवून घेतली जाणार नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.