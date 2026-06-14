Satara: देशात भाजप असताना कॉक्रोच जनता पक्षाची गरज काय? आठवले म्हणाले, राजीनाम्याने प्रश्न सुटणार नाही

सातारा: "देशात एक भारतीय जनता पक्ष खंबीरपणे काम करत असताना, दुसऱ्या कॉक्रोच जनता पक्षाची अजिबात आवश्यकता नाही. अर्थात, लोकशाहीत प्रत्येकाला पक्ष स्थापन करण्याचा अधिकार आहे, त्यामुळे त्यांनी गोरगरिबांच्या प्रश्नांवर आवाज उठवावा, असा सल्ला केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी दिला, तसेच मोदी सरकारमध्ये काम करताना खासदार उदयनराजे भोसले यांच्या साथीमुळेच मला सत्ता आणि पद मिळाले असून, रिपाइं त्यांच्या पाठीशी कायम खंबीरपणे उभा राहील," अशी ग्वाही त्यांनी दिली..केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले यांनी आज जलमंदिर पॅलेस येथे जाऊन खासदार उदयनराजे भोसले यांची सदिच्छा भेट घेतली. या वेळी महायुतीचे सातारा जिल्हा समन्वयक सुनील काटकर, अॅड. विनीत पाटील, बाळासाहेब ढेकणे, रिपाइंचे जिल्हाध्यक्ष अशोक गायकवाड यांच्यासह अनेक पदाधिकारी उपस्थित होते..Mumbai: एल निनोचा मोठा परिणाम! आता तीन महिने धरणातील पाणी फक्त पिण्यासाठीच; राज्यात सिंचनाला ब्रेक .आठवले म्हणाले, "दलित समाजातील युवक अभिजित दिपके यांनी स्थापन केलेल्या 'कॉक्रोच जनता पार्टी' आणि 'नीट' पेपरफुटीवर बोलताना आठवले म्हणाले, "पेपरफुटीबाबत विविध राज्यांत कारवाई सुरू असून, अनेकांना पकडले आहे. केवळ धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याने हा प्रश्न सुटणार नाही. भविष्यात असा घोटाळा होऊ नये म्हणून दिपके यांनी सरकारला योग्य सूचना कराव्यात आणि बौद्ध-दलित समाजाला न्याय मिळवून देण्यासाठी काम करावे.".या भेटीदरम्यान आठवलेंनी जुन्या आठवणींना उजाळा दिला. उदयनराजेंच्या लग्नाची पत्रिका घेऊन त्यांच्या मातोश्री स्वतः माझ्या घरी आल्या होत्या. या ऐतिहासिक वाड्यातून मिळालेल्या प्रेरणेमुळेच मी दिल्लीच्या तख्तापर्यंत पोहोचू शकलो. उदयनराजे हे अत्यंत बहाद्दूर मित्र असून, त्यांच्यात छत्रपतींचा वारसा चालवण्याचे पूर्ण सामर्थ्य आहे, अशा भावना आठवलेंनी व्यक्त केल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.