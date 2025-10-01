Rashtriya Swayamsevak Sangh: 'राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे पाचगणीत संचलन'; शहरात देशभक्तीचे वातावरण निर्माण

भिलार : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या शताब्दी पर्वानिमित्त पाचगणी शहरात शस्त्र पूजन सोहळा आणि संचलन करण्यात आले. शहरातील प्रमुख मार्गावरून काढण्यात आलेल्या संचलनात महाबळेश्वर तालुक्यातील सर्व शाखांतील शेकडो स्वयंसेवकांनी सहभाग नोंदवला. स्वयंसेवकांची पारंपरिक वेशभूषा, हातातील दंड, बॅनर, घोषणाबाजी आणि संघगीतामुळे शहरात देशभक्तीचे वातावरण निर्माण झाले..Solapur Crime: ‘मकोका’ची कारवाई टाळण्यासाठी ६५ लाखांची खंडणी; अधिकाऱ्यांचा सहभाग, व्हॉट्सॲप कॉल रेकार्ड अन्....शस्त्र पूजनाच्या कार्यक्रमात शस्त्रांच्या पूजनामागील सांस्कृतिक व आध्यात्मिक महत्त्व अधोरेखित करण्यात आले. या संचलनादरम्यान पाचगणी शहरातील नागरिकांनी स्वयंसेवकांचे ठिकठिकाणी स्वागत केले. अनेक ठिकाणी फुलांचा वर्षाव करण्यात आला. विशेष म्हणजे जेसीबीमधून पुष्पवृष्टी करण्यात आली..कार्यक्रमाला डॉ. भावेश भाटिया व स्वप्नील परदेशी हे प्रमुख अतिथी म्हणून उपस्थित होते, तर प्रमुख वक्ते म्हणून अशितोष (संदीप) आठले यांनी मार्गदर्शन केले. तालुका कार्यवाह विजय पवार यांनी प्रास्ताविक केले..धक्कादायक प्रकार! 'अधिकाऱ्याचे कंत्राटी महिलेशी अश्लील वर्तन'; बार्शीतील वीज वितरण कार्यालयातील घटना, नेमकं काय घडलं...डॉ. सुधीर बोधे म्हणाले, ‘‘राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या शाखांचे कार्य, स्वयंसेवकांची समाजासाठीची निःस्वार्थ सेवा व मदतीची परंपरा जनतेपर्यंत पोहोचावी हा प्रमुख उद्देश आहे. आज संघाचे कार्य केवळ भारतापुरते मर्यादित नसून जगभरातील ४६ हून अधिक देशांमध्ये सुरू आहे. मात्र, या कार्याची माहिती सर्वसामान्य जनतेला फार कमी आहे. त्यामुळे अशा संचलनाच्या माध्यमातून संघाची कार्यपद्धती व सामाजिक योगदान समाजासमोर आणले जाते.’’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.