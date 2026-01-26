Prithviraj Chavan:‘सामंजस्य’वर श्वेतपत्रिका जाहीर करा: माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, दावोस दौऱ्याबाबत मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी!

कऱ्हाड: दावोस दौऱ्यावर टीका नव्हे, तर पारदर्शकतेची मागणी केली आहे. दावोससोबत खरोखर ३० लाख कोटी रुपयांचे सामंजस्य करार झाले असतील, तर राज्यासाठी आनंदाची बाब आहे. मात्र, त्याच्या मागील सामंजस्य करारावर श्वेतपत्रिका जाहीर करावी, अशी मागणी माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे. .Pune News: ‘एमपीएससी’कडून उमेदवारांना मोठा दिलासा! संयुक्त पूर्वपरीक्षेच्या पदसंख्येत वाढ, ६०१ पदांसाठी भरती प्रक्रिया...राज्याच्या औद्योगिक प्रगतीसाठी परकीय गुंतवणूक येणे आवश्यकच आहे. मात्र, मोठे आकडे सांगून जनतेची दिशाभूल करणे योग्य नाही, असे सांगून श्री. चव्हाण म्हणाले, ‘‘सत्य शेवटी बाहेर येतेच. सामाजिक माध्यममावरही मी मत व्यक्त केले आहे. तेथेही सामंजस्य करारावर थेट प्रश्न उपस्थित केले आहेत.’’.मागील दौऱ्यांतील करारांपैकी महाराष्ट्रात प्रत्यक्षात किती उद्योग सुरू झाले, किती गुंतवणूक प्रत्यक्षात आली आणि त्यातून किती रोजगार निर्माण झाले? याची उत्तरे आजही अनुत्तरित आहेत. मोठ्या आकड्यांच्या घोषणा नव्हे, तर प्रत्यक्षात आलेली गुंतवणूक आणि त्यातून निर्माण होणारा रोजगार महत्त्वाचा आहे, असे स्पष्ट मत त्यांनी आपल्या ट्वीटमध्ये नमूद केले आहे..श्री. चव्हाण म्हणाले, ‘‘दावोससारख्या आंतरराष्ट्रीय मंचावर आपल्याच राज्यातील किंवा भारतीय कंपन्यांशी सामंजस्य कराराबाबत कर्नाटक सरकारचे उद्योगमंत्री एम. बी. पाटील यांनी यापूर्वी निरीक्षण केले आहे. त्याचा अभ्यास करावा. कर्नाटक सरकार दावोसमध्ये केवळ परकीय गुंतवणूकदारांशीच करार करते, त्यामुळेच कर्नाटकात मोठ्या प्रमाणावर परकीय उद्योग येतात आणि त्या राज्याचे दरडोई उत्पन्न महाराष्ट्रापेक्षा अधिक आहे. त्या पार्श्वभूमीवर अदानी, लोढा यांसारख्या स्थानिक कंपन्यांबरोबर दावोसमध्ये सामंजस्य करार करणे आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूक परिषदेच्या उद्देशालाच हरताळ फासणारे असून, हा प्रकार ‘क्रूर विनोद’ आहे.’’.Pune News: प्रवाशांसाठी महत्वाची बातमी! अनेक रेल्वेगाड्या शनिवार-रविवार रद्द; मोठी गैरसोय होणार, नेमकं काय कारण?.राज्यातील बेरोजगार युवकांना इव्हेंट्स किंवा मोठ्या घोषणांपेक्षा पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि प्रत्यक्ष रोजगार हवा आहे. त्यामुळे आतापर्यंतच्या दावोस दौऱ्यांमध्ये जाहीर करण्यात आलेल्या सामंजस्य करारांपैकी प्रत्यक्षात किती मोठे परकीय उद्योग महाराष्ट्रात सुरू झाले, किती गुंतवणूक आली आणि किती रोजगार निर्माण झाले? याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी श्वेतपत्रिका जाहीर करावी, असेही श्री. चव्हाण यांनी म्हटले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.