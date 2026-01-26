सातारा

Prithviraj Chavan:‘सामंजस्य’वर श्वेतपत्रिका जाहीर करा: माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, दावोस दौऱ्याबाबत मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी!

Former CM questions consensus over Maharashtra Davos Tour: दावोस दौऱ्याच्या पारदर्शकतेसाठी पृथ्वीराज चव्हाण यांची मुख्यमंत्र्यांकडे श्वेतपत्रिकेची मागणी
Prithviraj Chavan
Prithviraj ChavanEsakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कऱ्हाड: दावोस दौऱ्यावर टीका नव्हे, तर पारदर्शकतेची मागणी केली आहे. दावोससोबत खरोखर ३० लाख कोटी रुपयांचे सामंजस्य करार झाले असतील, तर राज्यासाठी आनंदाची बाब आहे. मात्र, त्याच्या मागील सामंजस्य करारावर श्वेतपत्रिका जाहीर करावी, अशी मागणी माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.

Loading content, please wait...
Satara
Prithviraj Chavan
karad
state government
district
Maharashtra Politics
Opposition
congress leader

Related Stories

No stories found.