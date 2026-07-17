सातारा

Satara DCC Bank: दिलासादायक बातमी! सातारा जिल्हा बँक भरतीवरील स्थगिती उठली; नियुक्ती प्रक्रियेचा मार्ग मोकळा

Satara DCC Bank appointment process resumes: सातारा जिल्हा मध्यवर्ती बँकेची भरती प्रक्रिया पुन्हा सुरू; पात्र उमेदवारांना ऑनलाइन कागदपत्रे जमा करण्याचे आवाहन
Major Relief for Job Seekers: Satara DCC Bank Recruitment Process Restarts

Major Relief for Job Seekers: Satara DCC Bank Recruitment Process Restarts

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सकाळ वृत्तसेवा
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सातारा : जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या नोकरभरती प्रक्रियेवरील स्थगिती उठविण्यात आली आहे. आता भरतीत पात्र उमेदवारांच्या यादीनुसारच पुढील प्रक्रिया राबविण्यात येणार असून, त्या उमेदवारांना लवकरच सेवेत सामावून घेण्याची प्रक्रिया होणार आहे. त्यासाठी पात्र उमेदवारांना कागदपत्रे जमा करण्याची सूचना ऑनलाइन पद्धतीने करण्यात आली आहे.

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