Satara DCC Bank: दिलासादायक बातमी! सातारा जिल्हा बँक भरतीवरील स्थगिती उठली; नियुक्ती प्रक्रियेचा मार्ग मोकळा

सातारा : जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या नोकरभरती प्रक्रियेवरील स्थगिती उठविण्यात आली आहे. आता भरतीत पात्र उमेदवारांच्या यादीनुसारच पुढील प्रक्रिया राबविण्यात येणार असून, त्या उमेदवारांना लवकरच सेवेत सामावून घेण्याची प्रक्रिया होणार आहे. त्यासाठी पात्र उमेदवारांना कागदपत्रे जमा करण्याची सूचना ऑनलाइन पद्धतीने करण्यात आली आहे. .Monsoon forecast: ‘एल निनो’ नोव्हेंबरमध्ये सर्वोच्च पातळीवर पोहोचणार: ‘सीपीसी’चा अंदाज; मार्चमध्ये तीव्रता कमी होण्याची शक्यता.जिल्हा बँकेने मार्च २०२६ मध्ये नोकरभरती प्रक्रिया राबविली होती. मात्र, पात्रता यादीतील काही उमेदवारांवर अन्याय झाल्याची तक्रार विभागीय सहनिबंधकांकडे करण्यात आली होती. या तक्रारीची दखल घेत सहकार व पणन विभागाने ३० मार्च २०२६ रोजी भरती प्रक्रियेला स्थगिती दिली होती. .दरम्यान, ही स्थगिती उठविण्यात आल्याची माहिती बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. राजेंद्र सरकाळे यांनी दिली. सातारा-सांगली विधान परिषद निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यात लागू असलेल्या आचारसंहितेमुळे भरती प्रक्रिया पुढे ढकलण्यात आली होती. त्यानंतर निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर स्थगिती उठविण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले..Raigad Wildlife: निसर्गाचा अद्भूत चमत्कार! अंबा नदीत आढळला परदेशी व दुर्मिळ 'अल्बिनो एलीगेटर गार' मासा; रायगडमध्ये दुर्मिळ परदेशी माशाचा शोध.स्थगिती उठल्यानंतर भरती प्रक्रिया पुन्हा सुरू झाली असून, पात्र उमेदवारांना नियुक्तिपत्र देण्याची प्रक्रिया सुरू केली जाणार आहे. त्यासाठी पात्र ठरलेल्या उमेदवारांना त्यांची कागदपत्रे बॅंकेकडे जमा करण्याची सूचना ऑनलाइन पद्धतीने करण्यात आली आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.