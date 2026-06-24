Koyna Rain: शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा! कोयना पाणलोट क्षेत्रात पावसाची संततधार; ५० मिमीहून अधिक पावसाची नोंद

पाटण: कोयना धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात पावसाची सकाळपासून संततधार कायम आहे. त्यामुळे पाणलोट क्षेत्रातील कोयना, नवजा व महाबळेश्वर या ठिकाणी सरासरी ५० मिलिमीटरपेक्षा जास्त पावसाची नोंद झाली आहे. दरम्यान, पावसाने आणखी दमदार हजेरी लावण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात असली, तरी आज सकाळपासून सुरू असलेल्या पावसाने शेतकरी सुखावल्याचे दिसून येते..Deool Band 2: ‘देऊळ बंद-२’ ची कमाई आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी; प्रवीण तरडे-कैलास वाणी, साईबाबांच्या शिर्डीत संकल्प जाहीर.सकाळपासून पाणलोट क्षेत्रासह तालुक्यात पावसाने संततधार चालू केली आहे. सकाळी आठपासून पावसाने सुरुवात केली. सायंकाळनंतर पावसाने दमदार हजेरी लावली. पाणलोट क्षेत्रातील कोयना, नवजा व महाबळेश्वर या ठिकाणी सरासरी ५० टक्केपेक्षा जास्त पावसाची नोंद झाली आहे. पाणलोट क्षेत्रातील कोयना ६१, नवजा ५२, तर महाबळेश्वर येथे ४३ मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली आहे. एक जून ते आजअखेर एकूण कोयना ९६, नवजा १३९, महाबळेश्वर ८० मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली आहे..बळीराजा सुखावलासकाळपासून पावसाने हजेरी लावल्याने शेतकरी सुखावला आहे. वळवाच्या पावसाने हुलकावणी दिल्याने गेली महिनाभर प्रतीक्षेत असणाऱ्या शेतकऱ्यांना रिमझिम पडणाऱ्या पावसामुळे दिलासा मिळाला. शेतकऱ्यांनी पेरणीची तयारी पूर्ण केली असून, दमदार पावसाची वाट आता शेतकरी पाहात आहेत..खंडाळा तालुक्यात दमदार हजेरीखंडाळा : बहुप्रतीक्षेनंतर मॉन्सूनने आज तालुक्यात दुपारपासून हजेरी लावल्याने शेतकऱ्यांसह नागरिकांना दिलासा मिळाला. आज सकाळपासूनच पावसाचे वातावरण असल्याने चाहूल लागली होती. यातच दुपारी रिमझिम पावसाने सुरुवात केली. ती रिमझिम सायंकाळी उशिरापर्यंत सुरू होती. पावसाच्या सऱ्या अधूनमधून कोसळत होत्या. यामुळे उष्म्यापासून सुटका झाली आहे, तर पावसाच्या आगमनाने सर्वांनीच आनंद व्यक्त केला..कवठे परिसरात रिमझिम पाऊसकवठे : परिसरात आज दुपारपासून पावसाने हजेरी लावली. हा पाऊस शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक ठरला आहे. दुपारच्या सुमारास रिमझिम पावसाला सुरुवात झाली. या पावसाने हवेत कमालीचा गारवा निर्माण झाला असून, गेल्या काही दिवसांपासून उकाड्याने हैराण झालेल्या नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. खोळंबलेल्या खरीप पेरण्यांना वेग येणार आहे..साताऱ्यात नागरिकांची उडाली तारांबळसातारा ः यंदा मोठी ओढ दिलेल्या पावसाने आज दिवसभर शहर व परिसरात हजेरी लावल्याने जनजीवन विस्कळित झाले होते. शहरात पावसाला आज सकाळी साडेसातपासून प्रारंभ झाला.ऊन-पावसाचा खेळ दुपारपर्यंत सुरूच होता. दुपारनंतर रात्री उशिरापर्यंत पावसाची रिपरिप सुरूच होती. पावसामुळे नागरिकांची तारांबळ उडाली. पालकांनी शाळेत जाणाऱ्या आपल्या मुलांवर अंगावर रेनकोट चढविल्याचे दिसून आले..Success Story: जुन्नरच्या सिद्धीने गाठले आकाश! अवघ्या २०व्या वर्षी अमेरिकेतून कमर्शियल पायलट बनण्याचा मान, सिद्धी हाडवळेची प्रेरणादायी यशोगाथा... नोकरदारही जॅकेट परिधान करून कामावर जाताना दिसून येत होते. तर महिला वर्ग छत्री घेऊनच घराबाहेर पडला होता. पावसाची संततधार सुरू राहिल्याने बाजारपेठेत नागरिकांची वर्दळ कमी होती. गेल्या काही दिवसांपासून उष्ण हवामानामुळे त्रस्त झालेले नागरिक आजच्या पावसाने सुखावले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.