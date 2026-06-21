Satara Water Crisis: सांगली-कोल्हापूरला दिलासा, साताऱ्याला उपसाबंदीचा फास; शेतकऱ्यांमध्ये संताप

-जयंत पाटील कोपर्डे हवेली : सांगली आणि कोल्हापूर जिल्ह्यांमध्ये शेतकऱ्यांच्या आंदोलनानंतर पाणी उपसाबंदी आदेशाला तात्पुरती स्थगिती देण्यात आली असताना सातारा जिल्ह्यात ही बंदी कायम ठेवण्यात आल्याने शेतकरी वर्गात नाराजीचे वातावरण आहे. कोपर्डे हवेली (ता. कराड) येथील सरपंच दत्तात्रय चव्हाण यांनी या निर्णयाबाबत शासनाकडे समान न्यायाची मागणी केली आहे..Deool Band 2: ‘देऊळ बंद-२’ ची कमाई आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी; प्रवीण तरडे-कैलास वाणी, साईबाबांच्या शिर्डीत संकल्प जाहीर.पश्चिम महाराष्ट्रातील धरणांमधील पाणीसाठा अत्यल्प झाल्याने पाटबंधारे विभागाने नदीवरून शेतीसाठी होणाऱ्या पाणी उपशावर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला होता. कोयना धरणासह विविध प्रकल्पांमधील पाणीसाठा चिंताजनक पातळीवर गेल्याने हा आदेश लागू करण्यात आला. मात्र शेतकऱ्यांच्या आंदोलनानंतर सांगली आणि कोल्हापूर जिल्ह्यांसाठी २०, २१ आणि २२ जून या कालावधीत उपसाबंदीला तात्पुरती स्थगिती देण्यात आली..दुसरीकडे सातारा जिल्ह्यात कृष्णा, कुडाळी, वसना आणि इतर नदीपात्रांमधील पाणी उपसाबंदी अद्याप कायम आहे. धोम-बलकवडीसह विविध प्रकल्पांतील उपलब्ध पाणीसाठा प्रामुख्याने पिण्याच्या पाण्यासाठी राखीव ठेवण्यात आला आहे. त्यामुळे कराड, पाटण, खंडाळा आणि इतर तालुक्यांतील शेतकऱ्यांसमोर मोठे संकट उभे राहिले आहे..खरीप हंगामाच्या तोंडावर भात, ऊस आणि इतर पिकांना पाण्याची आवश्यकता असताना उपसाबंदीमुळे शेतीचे नियोजन विस्कळीत होत आहे. पावसाने अद्याप समाधानकारक हजेरी न लावल्याने शेतकऱ्यांची चिंता अधिक वाढली आहे. त्यातच नदीचे पाणी दुषित झाल्यामुळे ते पिण्यासाठी वापरु नये असे आवाहन प्रशासनाने नदीकाठच्या गावांना केले आहे त्यामुळे अनेक भागांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची टंचाई जाणवत असून प्रशासनाला टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करावा लागत आहे..पाणीटंचाईची समस्या सर्वत्र समान असताना केवळ दोन जिल्ह्यांना दिलासा देऊन सातारा जिल्ह्याला वगळणे योग्य नसल्याची भावना शेतकरी वर्गातून व्यक्त होत आहे.दरम्यान, पाटबंधारे विभाग आणि जिल्हा प्रशासनाकडून याबाबत अधिकृत स्पष्टीकरण अद्याप समोर आले नसून पावसाची परिस्थिती आणि धरणांतील पाणीसाठा लक्षात घेऊन पुढील निर्णय घेतला जाणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत. सातारा जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे लक्ष आता शासनाच्या पुढील भूमिकेकडे लागले आहे..Success Story: जुन्नरच्या सिद्धीने गाठले आकाश! अवघ्या २०व्या वर्षी अमेरिकेतून कमर्शियल पायलट बनण्याचा मान, सिद्धी हाडवळेची प्रेरणादायी यशोगाथा..."सांगली आणि कोल्हापूर जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना पाणी उपसाबंदीमधून दिलासा देण्यात आला, मात्र सातारा जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांवर हीच बंदी कायम ठेवण्यात आली आहे. पावसाअभावी आणि पाण्याच्या टंचाईची परिस्थिती सर्व जिल्ह्यांत सारखीच असताना साताऱ्याला वेगळा न्याय का दिला जात आहे, हा आमचा प्रश्न आहे. शासनाने जिल्हानिहाय भेदभाव न करता सातारा जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनाही समान न्याय द्यावा. शेती, ऊस, भात आणि अन्य पिके संकटात असताना शेतकऱ्यांच्या हिताचा तातडीने निर्णय घेणे गरजेचे आहे."- दत्तात्रय चव्हाण, सरपंच, कोपर्डे हवेली (ता. कराड)..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.