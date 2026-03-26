Phaltan News: फलटणला नामांतरांचा ठराव मंजूर! पालिकेच्या पहिल्याच सभेत राजे- खासदार गटांत संघर्षाची ठिणगी; जोरदार शाब्दिक चकमक!

फलटण: फलटण नगरपरिषदेची पहिलीच सर्वसाधारण सभा नगराध्यक्ष समशेरसिंह नाईक निंबाळकर यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली असून, ही सभा वादळी ठरली. शहराच्या विकासाशी संबंधित तब्बल ४६ विषयांवर सविस्तर चर्चा झालेल्या या सभेत विशेषतः नामांतराचा मुद्दा आणि विकासकामांना ना हरकत दाखला (एनओसी) देण्याच्या प्रस्तावावरून सत्ताधारी खासदार गट व विरोधी राजे गटात जोरदार शाब्दिक चकमक पाहायला मिळाली..या सभेस उपनगराध्यक्ष प्रियदर्शनी भोसले, मुख्याधिकारी निखिल जाधव यांच्यासह नगरसेवक उपस्थित होते. सभेतील अजेंड्यावरील विषय क्रमांक ९ हा सर्वाधिक चर्चेचा ठरला. शहरातील प्रमुख रस्ते, चौक, नगरपरिषदेच्या इमारती व सभागृहांची जुनी नावे बदलून त्यांना महापुरुषांची नावे देण्याच्या प्रस्तावावर सत्ताधारी व विरोधी गटात तीव्र मतभेद दिसून आले. शिवसेनेच्या नगरसेविका श्वेता किशोर तारळकर यांनी या प्रस्तावाला आक्रमक पवित्रा घेत उपसूचना मांडली. नव्याने दिल्या जाणाऱ्या नावांना विरोध नसला, तरी पूर्वीच मंजूर झालेली नावे बदलणे कायदेशीरदृष्ट्या अयोग्य असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. लोकभावनेचा आदर राखत जुनी नावे कायम ठेवावीत, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. या भूमिकेला विकास काकडे व पप्पू शेख यांनी पाठिंबा दिला..दुसरीकडे राष्ट्रवादीचे नगरसेवक सचिन अहिवळे यांनी महापुरुषांच्या नावांच्या समर्थनार्थ ठाम भूमिका घेतली. नगरपालिका ही सर्वसामान्यांची असल्याने समाजघडणीमध्ये मोलाचे योगदान देणाऱ्या महापुरुषांचा सन्मान करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. नगराध्यक्ष समशेरसिंह नाईक निंबाळकर यांनीही महापुरुषांची नावे पुढील पिढीसाठी प्रेरणादायी असल्याचे नमूद करत हा प्रस्ताव जनभावनेतून पुढे आणल्याचे स्पष्ट केले. अखेर हा नामांतराचा ठराव बहुमताने मंजूर करण्यात आला. मंजूर ठरावानुसार नगरपालिकेच्या नवीन इमारतीचे 'महाराजा मालोजीराव नाईक निंबाळकर भवन' हे नाव बदलून 'छत्रपती शिवाजी महाराज भवन' करण्यात येणार आहे..'श्री रामराजे नाईक निंबाळकर सभागृह' याचे नाव 'क्रांतिसूर्य' महात्मा ज्योतिबा फुले सभागृह', तर 'श्रीमंत संजीवराजे नाईक निंबाळकर सभागृह' याचे नाव 'भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सभागृह' असे करण्यात आले आहे, तसेच श्रीमंत रामराजे शॉपिंग सेंटरचे 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शॉपिंग सेंटर' असे नामकरण करण्यात येणार असून, जुन्या नगरपालिका इमारतीस 'छत्रपती सईबाई महाराणी भवन' हे नाव देण्यात आले आहे. शहरातील बारामती चौकास 'माता रमाई चौक', रिंगरोड परिसरास 'छत्रपती संभाजीराजे नगर', तसेच सोमवार पेठेतील फिरंगाई देवी मंदिर परिसरास 'फिरंगाई देवी नगर' अशी नवी ओळख मिळणार आहे..सभेतील विषय क्रमांक २६ अर्थात विकासकामांना एनओसी देण्याच्या प्रस्तावावरही जोरदार चर्चा झाली. विरोधी गटाचे अनिकेतराजे नाईक निंबाळकर यांनी हा अधिकार मुख्याधिकाऱ्यांचा असल्याचा कायदेशीर आक्षेप घेतला. यावर नगराध्यक्षांनी शहरात दुबार कामे होऊ नयेत व आरक्षणाच्या जागांवर अनधिकृत कामे होऊ नयेत, यासाठी सभागृहाला माहिती असणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट केले. हा प्रस्तावही बहुमताने मंजूर करण्यात आला. याशिवाय अधिकाऱ्यांवर कारवाईसाठी समित्या गठित करणे, नगराध्यक्षांसाठी नवीन वाहन खरेदी, शहर हद्दवाढ, क्रीडा संकुल उभारणी, सीसीटीव्ही यंत्रणा, नमो उद्यान, अभय योजना यांसारख्या विविध विषयांवरही सविस्तर चर्चा होऊन निर्णय घेण्यात आले.