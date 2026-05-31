सातारा/महाबळेश्वर: साताऱ्याला कोकणाशी जोडणारा महत्त्वाचा आणि वाहतुकीसाठी प्रचंड अवघड ठरणाऱ्या आंबेनळी घाटातील सुरक्षिततेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. काही दिवसांपूर्वीच या घाटातील भीषण अपघातात आठ तरुणांनी जीव गमावल्याच्या थरारक दुर्घटनेनंतर तरी प्रशासनाला जाग येईल आणि सुरक्षिततेच्या उपाययोजना होतील, अशी अपेक्षा व्यक्त होत होती. मात्र, महाराष्ट्र पायाभूत सुविधा विकास महामंडळाने (MSIDC) याकडे दुर्लक्ष केल्याची गंभीर स्थिती प्रवाशांना अनुभवयास मिळत आहे. .Education Success Story: शेतमजूर कुटुंबातील मयुरी लावंडची झेप; बारावीत ८६% गुणांसह कॉलेजमध्ये प्रथम क्रमांक, जिद्द आणि मेहनतीचा विजय! .सध्या आंबेनळी घाटात रस्त्याच्या रुंदीकरणाचे काम हाती घेण्यात आले आहे. मात्र, हे काम अत्यंत धिम्या गतीने सुरू असल्याने घाटातून प्रवास करणाऱ्या वाहनधारकांच्या अडचणीत कमालीची वाढ झाली आहे. घाटातील तीव्र वळणे, खोल दऱ्या आणि त्यातच संथ गतीने सुरू असलेल्या कामामुळे उडालेल्या खडी व मातीमुळे अपघाताचा धोका पूर्वीपेक्षा अधिक गडद झाला आहे..प्रवाशांमधून तीव्र संतापआंबेनळी घाटातून दररोज हजारो वाहनांची ये-जा असते. पावसाळा तोंडावर आलेला असतानाही प्रशासनाचा हा ढिसाळ कारभार प्रवाशांच्या सुरक्षेचा खेळखंडोबा करत आहे. ‘प्रशासन आणखी किती बळी जाण्याची वाट पाहात आहे?’ असा संतप्त सवाल आता उपस्थित केला जात आहे. महाराष्ट्र पायाभूत सुविधा विकास महामंडळाने या घाटातील रुंदीकरणाचे काम युद्धपातळीवर पूर्ण करून तत्काळ सुरक्षा यंत्रणा उभ्या कराव्यात, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे..सूचना फलकांचा अभाव...पोलादपूरपासून कुंभरोशीपर्यंतच्या घाटात अनेक ठिकाणी रस्ता रुंदीकरण केले जात आहे. त्यासाठी रस्ता खोदून ठेवला आहे. गटारांचे बांधकाम जवळ जवळ पूर्ण झाले आहे; पण अनेक ठिकाणी तात्पुरत्या स्वरूपात रेडियम फलक लावून धोकादायक वळणांबाबतची माहिती लावणे आवश्यक आहे. पोलादपूरपासून कुंभरोशीपर्यंत रायगड जिल्ह्याची, तर कुंभरोशीपासून सातारा जिल्ह्याची हद्द आहे. या ठिकाणी पूर्वीचा रस्ता चांगलाच होता; पण सध्या वाढलेल्या हद्दीतील कामे सुरू आहेत..आंबेनळी घाटातील पोलादपूर ते कुंभरोशी रस्त्याचे रुंदीकरण सुरू आहे. अनेक ठिकाणी सूचना फलक, तसेच धोकादायक ठिकाणी अपघात प्रवण क्षेत्र असल्याचा उल्लेख करत रेडियमचे पिवळे पट्टे देखील लावले आहेत. काम सुरू असलेल्या ठिकाणी बॅरिकेड्स उभे करून काम करताना आवश्यक ती काळजी घेण्यात येत आहे.- बी. के. सिंग, निवासी अभियंता, एमएसआयडीसी, पोलादपूर- कुंभरोशी.Pedha City: भारताची 'पेढा राजधानी' कोणती ? जोडला आहे शेकडो वर्षांचा इतिहास ; केवळ चवच नाही तर ही आहे एक परंपरा!.या उपायांची तातडीने गरजधोकादायक वळणांवर मजबूत संरक्षक कठडे बसवणेरात्रीच्या प्रवासासाठी चमकणारे रेडियम इंडिकेटर्स आणि दिशादर्शक फलक लावणेरुंदीकरणाच्या ठिकाणी पुरेशी प्रकाशव्यवस्था आणि धोक्याच्या सूचनांचे फलक लावणेप्रशासनाची उदासीनता प्रवाशांच्या जिवावर बेतणारी ठरू नये, यासाठी तातडीने सूचना गरजेच्या .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.