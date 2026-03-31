सातारा: नोकरी, शिक्षण आणि व्यवसायासाठी परदेशात जाणाऱ्यांमुळे आंतरराष्ट्रीय वाहन परवान्यांची मागणीही वाढली आहे. त्यामुळे मागील तीन वर्षांच्या तुलनेत यंदा आंतरराष्ट्रीय परवान्यात वाढ झाली आहे. सातारा प्रादेशिक कार्यालयातून २०२४-२५ मध्ये तब्बल १३३ परवाने काढले गेले आहेत. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय परवान्यात पुन्हा वाढ झाल्याचे पाहावयास मिळत आहे..सातारा जिल्ह्यातून परदेशात राहणाऱ्या नागरिकांची मोठी संख्या आहे. त्यासाठी संबंधित व्यक्तींना वाहन चालविण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय परवाना काढावा लागतो. या परवान्यासाठी संबंधित अर्जदाराला पुन्हा वाहन चालविण्याची चाचणी अथवा परीक्षा द्यावी लागत नाही. मात्र, त्यांचा सध्याचा वाहन चालविण्याचा परवाना, पासपोर्ट आणि व्हिसा याची पडताळणी केली जाते. संबंधित अर्जदाराला परिवहन मंत्रालयाच्या संकेतस्थळावरून सारथी अंतर्गत अर्ज भरताना संपूर्ण कागदपत्रे अपलोड करावी लागतात. ही प्रक्रिया झाल्यानंतर मूळ कागदपत्रे पडताळणीसाठी परिवहन कार्यालयात जावे लागते. यामध्ये अर्जदाराच्या पासपोर्ट व ड्रायव्हिंग लायसन्सवरील पत्ता एकच असला पाहिजे. त्यानंतर संबंधित अर्जदाराला एकच दिवसात आंतरराष्ट्रीय परवाना दिला जातो..यासाठी अर्जदाराला ऑनलाइन शुल्क भरावे लागते. २०१८ पूर्वी प्रत्यक्षात कागदपत्रे घेऊन प्रक्रिया करण्यास विलंब लागत होता. त्यामुळे अनेक आंतरराष्ट्रीय परवाने रखडले होते. त्यामुळे, २०१८ नंतर आंतरराष्ट्रीय परवाना काढण्याची प्रक्रिया ऑनलाइन झाल्याने परवाना काढण्याची प्रक्रिया सुलभ झाली आहे. कोरोनात आंतरराष्ट्रीय वाहन परवाना काढण्यावर घट झाली होती; परंतु आता परदेशात नोकरी, शिक्षणासाठी जाणाऱ्यांच्या संख्येत वाढ झाली. त्यामुळे जानेवारी २०२२ नंतर आंतरराष्ट्रीय परवान्यात वाढ झाली आहे..जड वाहनांसाठी परवाना नाहीभारताशी करार असलेल्या देशांमध्ये हलक्या वाहनांसाठी आंतरराष्ट्रीय वाहन चालक परवाना दिला जातो. जड वाहनांसाठी हा परवाना लागू होत नाही. या परवान्याची वैधता एक वर्षाची असून, संबंधित देशांमध्ये वैध ड्रायव्हिंगसाठी तो आवश्यक असतो..मागील अडीच ते तीन वर्षांत आंतरराष्ट्रीय परवान्यांच्या संख्येत मोठ्या प्रमाणात घट झाली होती. मात्र, यंदा १२३ आंतरराष्ट्रीय परवाने देण्यात आले असून, मागील काही वर्षांत परवान्यात वाढ झाल्याचे दिसून येत आहे.- संदीप म्हेत्रे, सहाय्यक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, सातारा.आंतरराष्ट्रीय परवाना२०२१-२२.............११०२०२२-२३.............१२३२०२३-२४.............१२०२०२४-२५.............१२३