Satara Crime: दरोड्यातील तिघे जेरबंद; लोणंद पोलिसांची कामगिरी, एक अल्पवयीन

Lonand Robbery case: घटनेनंतर पोलिसांनी विविध ठिकाणचे सीसीटीव्ही फुटेज तपासले, तांत्रिक विश्लेषण केले आणि गुप्त माहितीच्या आधारे पथकांनी संशयितांवर लक्ष ठेवले. शेवटी अचूक सापळा रचून तिघांना ताब्यात घेण्यात आले. अल्पवयीन आरोपीला बालन्याय मंडळासमोर हजर करण्यात येणार असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली.
लोणंद : दरोडा, घरफोडी, चोरी, फसवणूक, मारामारी आदी विविध गुन्ह्यांतील गेल्या दीड ते दोन वर्षांपासून फरारी तीन संशयित आरोपींना सापळा रचून अटक केली. विकास बबन जाधव (वय ५५, रा. शेंदूरजणे, ता. वाई), विजय ऊर्फ काळ्या शशिकांत संकपाळ (वय २०, रा. साखरवाडी, ता. फलटण) व एका विधिसंघर्षित बालक अशी संशयितांची नावे आहेत.

