तरडगाव: बारामती येथील विमान अपघातात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासमवेत असलेले सुरक्षारक्षक विदीप जाधव यांचाही कर्तव्य बजावताना मृत्यू झाला. त्यानंतर पवार कुटुंबीयांच्या वतीने आमदार रोहित पवार यांनी आज दुपारी तरडगाव येथे येऊन जाधव कुटुंबीयांच्या घरी येऊन त्यांचे सांत्वन केले, तसेच विदीप यांच्या मुलांची संपूर्ण शैक्षणिक जबाबदारी घेण्याचीही ग्वाही दिली. .विदीप जाधव हे मूळचे तरडगावचे. ते उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे सुरक्षारक्षक म्हणून कर्तव्य बजावत असतानाच, त्यांचाही बारामतीतील विमान अपघातात मृत्यू झाला. त्यानंतर त्यांच्यावर तरडगाव येथे शासकीय इतमामात अंत्यसंस्कार करण्यात आले. दुर्दैवी घटनेमुळे या कुटुंबावर दु:खाचा डोंगर कोसळला. त्यामुळे अनेक राजकीय व्यक्तींनी त्यांच्या घरी भेट देत सांत्वन केले. दरम्यान, आज आमदार रोहित पवार यांनी तरडगाव येथील जाधव कुटुंबीयांच्या घरी जाऊन त्यांची विचारपूस केली..एकुलत्या एक मुलाच्या आयुष्याचा असा अंत झाल्याने आई-वडील व पत्नीसह कुटुंबीय मोठ्या प्रमाणात खचले असताना, श्री. पवार यांनी विदीपचे वडील दिलीपराव व आई, पत्नी संध्या यांची आस्थेने विचारपूस केली. त्यांची मुलगी नेत्रा व चिरंजीव अद्विक यांना जवळ बोलावून या दुःखातून आपण कसे सावरले पाहिजे, असे समजावून सांगण्याचा प्रयत्न करत त्यांच्याशी संवाद साधला..पवार कुटुंबीय पाठीशीआमदार रोहित पवार यांनी विदीप यांची मुलगी नेत्रा आणि चिरंजीव अद्विक यांना जवळ बोलावून घेतले. त्यांचा हात हातात घेत, तुम्ही कोणत्या इयत्तेमध्ये शिकता असे विचारले. त्यानंतर तुम्ही कोणतीही शाळा ठरवा. मराठी वा इंग्लिश मीडियम स्कूल असो त्या शाळेमध्ये तुमच्या सर्व शिक्षणाची सोय आम्ही पवार कुटुंबीयांकडून करू. जाधव परिवाराच्या अडीअडचणींसाठी आम्ही सदैव आपल्या पाठीशी खंबीरपणे उभे असून, कोणत्याही प्रकारची मदत लागू, आम्ही ती करण्याचा प्रयत्न करू, असेही श्री. पवार यांनी यावेळी त्यांना सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.