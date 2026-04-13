Koyna Tourism: मुनावळे ते वासोटा रोपवे प्रकल्प नदीच्या पलीकडूनच होणार: उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, स्थानिकांनी भीती बाळगू नये!

कास: पर्यटनवाढीसाठी महत्त्वाचा ठरणारा मुनावळे ते वासोटा हा रोपवे प्रकल्प नदीच्या पलीकडूनच केला जाईल, स्थानिक लोकांनी याबाबत कोणतीही भीती बाळगू नये, असे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यासंदर्भात पाहणी करताना सांगितले. कोयनेच्या जलाशयात होत असलेल्या मुनावळे येथील वॉटर स्पोर्टस् व वासोटा येथील रोपवे या प्रकल्पांची पाहणीप्रसंगी ते बोलत होते. .सद्यःस्थितीत वासोट्याला जाण्यासाठी बामणोली, मुनावळे आधी ठिकाणावरून बोटीने जाता येते. रोपवे प्रकल्प झाल्यास स्थानिकांचा बोट व्यवसाय अडचणीत येईल, अशी भीती लोकांमधून व्यक्त होत होती. या पार्श्वभूमीवर उपमुख्यमंत्र्यांनी बोटीतून जात या सर्व प्रकल्पांची पाहणी केली, यावेळी त्यांच्यासोबत जिल्हा परिषद सदस्य अजित सपकाळ, जिल्हाधिकारी संतोष पाटील, उपवनसंरक्षक अमोल सातपुते, प्रांताधिकारी आशिष बारकुल, तहसीलदार प्रवीण मुदगल आदींसह अधिकारी उपस्थित होते..उपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, ''कोयना जलाशयात होत असलेल्या जलपर्यटन प्रकल्पांमुळे या भागातील पर्यटन मोठ्या प्रमाणात वाढेल. स्थानिकांना रोजगार उपलब्ध होतील, ज्यांना ट्रेकिंग करायचा आहे, ते किल्ल्यावर चालत जातील तर ज्यांना शक्य नाही, अशी लोक रोपवेमधून जातील. त्यामुळे पर्यटकांची संख्या नक्कीच वाढेल. मुनावळे येथील जागतिक दर्जाच्या पर्यटन केंद्रामुळे विकासाला चालना मिळणार असून, स्थानिक तरुण शहरात स्थलांतरित झाले आहेत. ते आपल्या गावी येऊन उद्योग, व्यवसायातून प्रगती करतील.''.परिसराच्या विकासाला चालनाउपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या पुढाकाराने कोयना जलाशयावर अहिर ते तापोळा, आपटी ते तापोळा व सावरी ते सोनाडी असे तीन मोठे पूल उभे राहात असून, थेट कोकणाला जोडणाऱ्या राज्यमार्गाचेही काम सुरू आहे. तसेच मुनावळे जल पर्यटन प्रकल्प, वासोटा रोपवे, दरे गावातील निसर्ग पर्यटन केंद्र आदी कामांमुळे परिसराच्या विकासाला चालना मिळाली आहे.