Satara Shiv Jayanti: सातारा शिवजयंतीसाठी सजू लागला; शाही मिरवणुकीत असणार हत्ती, घोडे, उंट; महाकाल वाद्यांसह अघोरी नृत्याचाही थरार!

सातारा: छत्रपती शिवाजी महाराज यांची जयंती दिमाखात साजरी करण्यासाठी समस्त शिवप्रेमी सज्ज झाले आहेत. शहर व परिसरातील विविध सार्वजनिक शिवजयंती मंडळांकडून त्यांच्या परिसरात भगव्या पताका, भगवे झेंडे लावण्यास प्रारंभ केला आहे. विविध गडकिल्ल्यांवरून शिवज्योत आणण्यासाठीचे नियोजन सुरू झाले आहे..दरम्यान, शिवजयंती मंडळाबरोबरच शिवजयंती महोत्सव समिती व पालिकेच्या वतीने शिवजयंतीनिमित्त विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे. शिवजयंतीनिमित्त काढण्यात येणाऱ्या शाही मिरवणुकीत हत्ती, घोडे, उंट यासह उज्जैन येथील महाकाल वाद्य, अघोरी नृत्याचा थरार नागरिकांना पाहावयास मिळणार आहे..शिवजयंती महोत्सव समिती व पालिकेच्या वतीने राजपथ, पोवई नाका येथे कमानी उभारण्यात आल्या आहेत. या कमानींवर ऐतिहासिक प्रसंग असलेले चित्रे उभारण्यात आली आहेत. त्यातून शिवरायांचा इतिहास उलगडला जात आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या जयंतीनिमित्त आयोजिलेले सर्व कार्यक्रम खासदार उदयनराजे भोसले, शिवजयंती महोत्सव समितीचे अध्यक्ष सार्वजनिक बांधकाममंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांच्या प्रमुख उपस्थितीत होणार आहेत. साताऱ्यातील हा ऐतिहासिक सोहळा अनुभवण्यासाठी जिल्ह्यातील शिवप्रेमींनी उपस्थित राहावे, असे आवाहन शिवजयंती महोत्सव समितीकडून करण्यात आले आहे..असे आहेत कार्यक्रमबुधवारी (ता. १८) सायंकाळी पाच वाजता किल्ले अजिंक्यतारा येथे गडपूजन. साडेपाच वाजता एक हजार मावळे मशाली प्रज्वलित करणार.गुरुवारी (ता. १९) सायंकाळी पाच वाजता गांधी मैदान ते पोवई नाका मिरवणूक, रात्री आठ वाजता महाआरती व फटाक्यांची आतषबाजी..आजचा कार्यक्रम रद्दशिवजयंती महोत्सव २०२६ मधील उद्या (मंगळवार) गांधी मैदान येथे आयोजिलेला 'गोष्ट इथे संपत नाही' हा कार्यक्रम अपरिहार्य कारणास्तव रद्द करण्यात आला आहे. या कार्यक्रमाची नियोजित तारीख नंतर कळविण्यात येईल, अशी माहिती संयोजकांनी दिली..