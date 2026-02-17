सातारा

Satara Shiv Jayanti: सातारा शिवजयंतीसाठी सजू लागला; शाही मिरवणुकीत असणार हत्ती, घोडे, उंट; महाकाल वाद्यांसह अघोरी नृत्याचाही थरार!

Traditional shahi miravnuk for Shivaji Maharaj Jayanti: साताऱ्यात शिवजयंतीची धामधूम; शाही मिरवणुकीत हत्ती, घोडे, उंटांची शोभा
Grand preparations underway in Satara for Shiv Jayanti shahi miravnuk featuring elephants, horses and Mahakal bands.

Grand preparations underway in Satara for Shiv Jayanti shahi miravnuk featuring elephants, horses and Mahakal bands.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सातारा: छत्रपती शिवाजी महाराज यांची जयंती दिमाखात साजरी करण्यासाठी समस्त शिवप्रेमी सज्ज झाले आहेत. शहर व परिसरातील विविध सार्वजनिक शिवजयंती मंडळांकडून त्यांच्या परिसरात भगव्या पताका, भगवे झेंडे लावण्यास प्रारंभ केला आहे. विविध गडकिल्ल्यांवरून शिवज्योत आणण्यासाठीचे नियोजन सुरू झाले आहे.

Loading content, please wait...
Satara
Event
district
Chhatrapati Shivaji Maharaj
chhatrapati shivaji maharaj news
Cultural heritage

Related Stories

No stories found.