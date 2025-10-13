सातारा

B. M. Sandeep : ‘आरएसएस’ने वाळवीसारखा पोखरला देश: काँग्रेसचे राष्ट्रीय सचिव बी. एम. संदीप; सातारा कॉँग्रेस भवनात पदाधिकाऱ्यांची बैठक

“RSS Has Eaten the Nation Like Termites: सातारा जिल्ह्यातील काँग्रेस पक्षाची संघटना कठीण काळातून जात असतानाही आपण पक्षासाठी संघर्षाची भूमिका घेऊन पुढे निघाला आहात. नजीकच्या काळात काँग्रेस पक्ष भक्क होण्यास मदत होईल. भाजप आणि आरएसएस हे सुरुवातीपासूनच मनुवादी विचार प्रवृत्तीचे आहेत.
सातारा: भाजप आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या विचारधारा आणि प्रवृत्तीने देश वाळवीसारखा पोखरून काढला आहे, असे प्रतिपादन काँग्रेसचे राष्ट्रीय सचिव आणि पश्चिम महाराष्ट्राचे प्रभारी बी. एम. संदीप यांनी केली.

