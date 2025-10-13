B. M. Sandeep : ‘आरएसएस’ने वाळवीसारखा पोखरला देश: काँग्रेसचे राष्ट्रीय सचिव बी. एम. संदीप; सातारा कॉँग्रेस भवनात पदाधिकाऱ्यांची बैठक

सातारा: भाजप आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या विचारधारा आणि प्रवृत्तीने देश वाळवीसारखा पोखरून काढला आहे, असे प्रतिपादन काँग्रेसचे राष्ट्रीय सचिव आणि पश्चिम महाराष्ट्राचे प्रभारी बी. एम. संदीप यांनी केली..MPSC Success Story:'लिंबच्या सुनबाईची कष्टाच्या जाेरावर यशाला गवसणी';'एमपीएससी'त साधली हॅट्रिक, वडिलांचं स्वप्न उतरवलं सत्यात!.येथील काँग्रेस भवनात झालेल्या पदाधिकाऱ्यांच्या बैठकीत ते बोलत होते. याप्रसंगी प्रदेश काँग्रेसचे निरीक्षक राजन कामत, यासीन शेख, उमेश खंदारे, नंदकुमार शेळके, सचिन आडेकर, मनेश राऊत, जिल्हाध्यक्ष रणजितसिंह देशमुख आदी उपस्थित होते..श्री. संदीप म्हणाले, ‘‘आरएसएस प्रणीत भाजप सरकारने भ्रष्ट मार्गाने सत्ता मिळवत देश वाळवीसारखा पोखरला. पक्षाचे नेते राहुल गांधी, अध्यक्ष मलिकार्जुन खर्गे यांच्या नेतृत्वाखाली पक्ष पुढील काळातही संघर्ष करून भाजपचे खरे रूप उघडे करेल. सातारा जिल्ह्यातील काँग्रेस पक्षाची संघटना कठीण काळातून जात असतानाही आपण पक्षासाठी संघर्षाची भूमिका घेऊन पुढे निघाला आहात. नजीकच्या काळात काँग्रेस पक्ष भक्क होण्यास मदत होईल. भाजप आणि आरएसएस हे सुरुवातीपासूनच मनुवादी विचार प्रवृत्तीचे आहेत. या प्रवृत्तींना रोखण्यासाठी महाराष्ट्रात प्रयत्न सुरू आहेत.’’. याप्रसंगी तालुकाध्यक्ष आणि विविध सेलच्या पदाधिकाऱ्यांना श्री संदीप यांच्या हस्ते नियुक्तीपत्र देण्यात आली. जिल्हाध्यक्ष रणजित देशमुख यांनी प्रास्ताविक केले. विजयराव कणसे, बाबासाहेब कदम, रफिक बागवान, झाकिर पठाण, प्रतापसिंह देशमुख, रजनी पवार आदींनी उपस्थितांचे स्वागत केले. सेवा दलाचे जिल्हाध्यक्ष प्रतापसिंह देशमुख यांनी आभार मानले. .UPSC Success Story:'यूपीएससी परिक्षेत डिस्कळच्या दीपालीचा राज्यात डंका';आयएसएस अधिकारीपदी निवड; दोन्ही जुळ्या बहिणींचे सुयश .दरम्यान, सकाळी शाहूपुरी येथे ‘व्होट चोर, गद्दी छोड’ या मोहिमेअंतर्गत स्वाक्षरी अभियानाला श्री. संदीप यांनी भेट दिली. याप्रसंगी सातारा तालुका अध्यक्ष अजित कदम, शहराध्यक्ष रजनी पवार, युवक काँग्रेसचे अध्यक्ष चेतन खराडे, महिला काँग्रेस काँग्रेसच्या पदाधिकारी, सर्व तालुकाध्यक्ष, विविध सेलचे जिल्हाध्यक्ष व कार्यकर्ते उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.