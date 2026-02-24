RTE Reimbursement: आरटीई अनुदान रखडल्याने शाळांची कोंडी; पाच वर्षांपासून ९५ कोटी थकीत, न्यायालयीन आदेशाची पायमल्ली?

सातारा: वंचित व दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत (आरटीई) २५ टक्के जागांवर मोफत प्रवेश दिले जातात. आरटीईअंतर्गत फी परतावा म्हणून शासनाकडून शाळांना अनुदान दिले जाते. मात्र, मागील पाच वर्षांपासून सुमारे ९५ कोटींहून अधिक थकीत अनुदान शासनाने शाळांना दिले नसल्याचे समोर आले आहे. आरटीईअंतर्गत विद्यार्थ्यांना शिक्षण देणाऱ्या शाळांना थकीत अनुदान देण्याचे आदेश न्यायालयानेही दिले होते. मात्र, अद्यापही शाळांना अनुदान पूर्ण न मिळाल्याने न्यायालयाच्या निर्णयाची पायमल्ली होत असल्याचे शाळांच्या संस्थाचालकांनी सांगितले..Pune News: महसूल विभागाचा निर्णय! राज्यातील ११ अपर जिल्हाधिकारी, ६९ अपर तहसील कार्यालयांची नव्याने होणार निर्मिती...आरटीईअंतर्गत फी परतावा म्हणून शासनाकडून शाळांना अनुदान दिले जाते. मात्र, २०१८ पासून शाळांचे सुमारे ९५ कोटींहून अधिक थकीत अनुदान शाळांना मिळाले नाही. त्यामुळे जिल्ह्यातील अनेक शाळांनी गेल्या वर्षी प्रवेश देण्यास नकार दिला होता. त्यानंतर हे प्रकरण न्यायालयात गेल्यानंतर शाळांना अनुदान देण्याचे आदेश दिले होते..त्यानंतर ज्या शाळांनी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले होते, त्यांनाच किमान १० ते १५ टक्के अनुदान शासनाने दिले होते. मात्र, अनुदानाची थकीत रक्कम मोठी असल्याने टप्प्याटप्प्याने देणाऱ्या अनुदानाची रक्कम अधिक असणे आवश्यक असल्याचे मत संस्थाचालकांनी व्यक्त केले आहे..गेल्या वर्षी न्यायालयाने आरटीईअंतर्गत प्रवेश देणाऱ्या शाळांचे थकीत अनुदान आदेश दिले होते. या आदेशानंतर शासनाने काही रक्कम त्याच शाळांना दिली होती. शासनाने सरसकट जुने परतावे देणे आवश्यक असून, त्या थकीत अनुदानाची रक्कम अधिकची असली पाहिजे.- राजेंद्र चोरगे, अध्यक्ष, गुरुकुल शाळा.Chhatrapati Sambhajinagar: चाळीस प्रवाशांचे दहा तास हाल! नागपूर-मुंबई बस हर्सूल टोलजवळ बंद, महिला-मुले रात्रभर थंडीत कुडकुडले...जुनी देय रक्कम द्याआरटीअंतर्गत फी परतावा म्हणून शासनाकडून अनुदानपर रक्कम न दिल्याने काही शाळा न्यायालयात गेल्या होत्या. त्यानंतर शासनाने शाळांना १० ते १५ टक्के रक्कम जमा केली. मात्र, जुनी देय रक्कम पहिल्यांदा देणे अपेक्षित असताना शासन चालू वर्षीच्या रकमा टप्प्याटप्प्याने देत आहे. २०१८ पासून अनुदान थकीत असताना चालू वर्षाच्या परताव्याचे अनुदान वाटप कसे होते? असा प्रश्न शाळांनी उपस्थित केला आहे. तुम्हाला कोणत्या बातम्या वाचायला आवडतात? एक मिनिटाचा हा सर्वे भरून आम्हाला नक्कीच सांगा. इथे भरा: https://3ofmdvm6sbw.typeform.com/to/v7pynEzq .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.