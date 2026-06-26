सातारा

Ranjitsinh Naik Nimbalkar: ‘श्रीराम’ सहकारी तत्त्वावरच चालवावा: खासदार रणजितसिंह नाईक निंबाळकर; भागीदारी तत्त्वामुळे मूळ सभासदांचे अधिकार कमी

Maharashtra cooperative sugar factory governance debate: श्रीराम साखर कारखाना खासगीकरणाला रणजितसिंह नाईक निंबाळकरांचा विरोध; भागीदारी करारामुळे मूळ सभासदांचे अधिकार हिरावले जाण्याची भीती
Original Members' Rights Must Be Protected, Says MP on Shriram Cooperative

Original Members' Rights Must Be Protected, Says MP on Shriram Cooperative

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सकाळ वृत्तसेवा
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फलटण : श्रीराम सहकारी साखर कारखाना खासगी तत्त्वावर चालवण्यासाठी देऊ नये. तो सहकारी तत्त्वावरच चालवावा, अशी ठाम भूमिका माजी खासदार रणजितसिंह नाईक निंबाळकर यांनी फलटण येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत व्यक्त केली.

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