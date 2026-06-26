Ranjitsinh Naik Nimbalkar: ‘श्रीराम’ सहकारी तत्त्वावरच चालवावा: खासदार रणजितसिंह नाईक निंबाळकर; भागीदारी तत्त्वामुळे मूळ सभासदांचे अधिकार कमी

फलटण : श्रीराम सहकारी साखर कारखाना खासगी तत्त्वावर चालवण्यासाठी देऊ नये. तो सहकारी तत्त्वावरच चालवावा, अशी ठाम भूमिका माजी खासदार रणजितसिंह नाईक निंबाळकर यांनी फलटण येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत व्यक्त केली..Deool Band 2: ‘देऊळ बंद-२’ ची कमाई आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी; प्रवीण तरडे-कैलास वाणी, साईबाबांच्या शिर्डीत संकल्प जाहीर.या वेळी ज्येष्ठ नेते प्रल्हादराव साळुंखे पाटील, शिवरूपराजे खर्डेकर, विश्वासराव भोसले, नरसिंह निकम, माणिकराव सोनवलकर, विक्रमसिंह भोसले, अमित रणवरे, विलास नलवडे यांच्यासह अनेक पदाधिकारी उपस्थित होते..रणजितसिंह म्हणाले, ‘‘महाराष्ट्रातील अनेक अडचणीत आलेले साखर कारखाने सहकारी तत्त्वावर यशस्वीपणे उभे राहिले आहेत. मात्र, श्रीराम कारखान्याच्या बाबतीत तसे प्रयत्न झाले नाहीत. श्रीराम कारखान्याच्या भागीदारी कराराला निम्म्याहून अधिक सभासदांचा विरोध होता. प्रशासकांनी कारखान्याचे पुनरुज्जीवन करण्याऐवजी तो सातत्याने भाडेतत्त्वावर चालविण्याचा मार्ग स्वीकारला. आता पडद्यामागून हालचाली करून कारखाना खासगी कंपनीकडे देण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याची शंका निर्माण होत आहे. .भागीदारी तत्त्वावर कारखाना दुसऱ्याला चालवण्यास दिल्यानंतर मूळ सभासदांचे अधिकार कमी होतात. कारखाना सक्षमपणे चालवला जाईल, अशी सभासदांची अपेक्षा होती; मात्र कारखान्याची २१ एकर जमीन विकण्यात आल्या आहेत. प्रशासक नेमल्यानंतर नियमित निवडणुका होणे अपेक्षित होते. मात्र, विविध कायदेशीर तरतुदींचा आधार घेत कारभार ताब्यात ठेवण्यात आल्याचा आरोप करत, आता तरी व्यवस्थापनाने कारखाना सहकारी धोरणानुसार चालवून दाखवावा, अशी मागणी रणजितसिंह नाईक-निंबाळकर यांनी केली..Success Story: जुन्नरच्या सिद्धीने गाठले आकाश! अवघ्या २०व्या वर्षी अमेरिकेतून कमर्शियल पायलट बनण्याचा मान, सिद्धी हाडवळेची प्रेरणादायी यशोगाथा...शेतकरी व सभासदांच्या हितासाठी चर्चेस तयारश्रीराम कारखान्याच्या आगामी गळीत हंगामावर कोणताही स्थगिती आदेश नसल्याचे सांगत, विद्यमान व्यवस्थापनाने कारखाना स्वतः चालवून दाखवावा किंवा राज्यातील अन्य सहकारी साखर कारखान्यांच्या सहकार्याने तो सुरू करावा, असे त्यांनी नमूद केले. शेतकरी, सभासद आणि कामगारांचे हित जपण्यासाठी कोणत्याही स्तरावर चर्चेस आम्ही तयार असल्याचेही रणजितसिंह यांनी स्पष्ट केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.