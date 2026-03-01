Satara Robbery: कामावरून काढलं अन् टाकला दराेडा! अंगडिया कर्मचाऱ्याकडून लुटले ३२ लाखांचे दागिने, साताऱ्यातील दराेड्याप्रकरणी नेमकं काय घडलं..

सातारा : पोवईनाका परिसरात रात्रीच्या सुमारास माेटारीतून आलेल्या पाच जणांनी अंगडिया कुरिअरच्या कर्मचाऱ्याकडे असणारे तीन सराफी पेढीचे वितळवलेले २१ तोळे वजनाचे, ३२ लाख चार हजार रुपये किमतीचे सोने लुटल्याची घटना घडली हाेती. त्याची तक्रार नोंद झाल्यानंतर सातारा शहर पोलिसांनी तपासासाठी पथके विविध भागांत तैनात केली हाेती. यापैकी एका पथकाने सोने लुटणाऱ्या टोळीला मध्य प्रदेशच्या सीमेवर धुळे जिल्ह्याच्या हद्दीतील शिरपूर येथून ताब्यात घेतले. ताब्यात घेतलेल्यांना रात्री उशिरा सातारा येथे आणण्यात आले..Shaktipeeth Expressway: शक्तिपीठ महामार्गात बदल निश्चित! सोलापूर जिल्ह्यापासून नवा मार्ग, मुख्यमंत्र्यांनी सांगितला कसा असेल बदल...याबाबत अधिक माहिती अशी, की सदरबझारमध्ये नितीन खेमचंद जैन हे राहण्यास आहेत. त्यांचे चुलते मोतीलाल जेठमल जैन यांचे पोवईनाका परिसरात ज्वेलर्स दुकान आहे. नितीन हे त्याठिकाणी व्यवस्थापक म्हणून कामास आहेत. येथे वितळवलेले सोने मुंबईच्या झवेरी बझार येथे पाठवून तेथून मागणीनुसार दागिने बनवून घेतले जातात. हे सोने साताऱ्यातील न्यू लक्ष्मी एअर पार्सल या अंगडियाच्या वतीने त्याठिकाणी पाठविण्यात येते. यासाठी कुरिअर कंपनीचा कर्मचारी काेमलसिंग परिहार येत असे..शुक्रवारी रात्री सात वाजता कोमलसिंग परिहार याला नितीन जैन यांनी फोन करत दुकानात बोलावले. त्यानंतर त्यांना वितळवलेले पाच तोळे सोने देत ते झवेरी बाजारात पाठवण्याबाबत सूचना केल्या. यानुसार सोने घेऊन कोमलसिंह परिहार त्याठिकाणाहून निघून गेला. कोमलसिंग परिहारने फोनवरून रात्री बारच्या सुमारास पोवई नाका येथील राजधानी सातारा सेल्फी पॉइंट परिसरात पांढऱ्या रंगाच्या चारचाकीतून आलेल्यांनी धडक देऊन रस्त्यावर पाडत सोने असणारी सॅग हिसकावून नेल्याचे सांगितले. याचवेळी त्याने तुमच्या पाच तोळे सोन्यासोबत त्या सॅकमध्ये ५०१ पाटी येथील संतोषी ऑरनामेंटसच्या शशिकांत जाधव यांचे साडेआठ तोळे आणि त्रिमूर्ती गोल्ड शॉपच्या उत्तम साळुंखे यांचे आठ तोळे असे २१ तोळे ५ ग्रॅम सोने होते असे नितीन जैन यांना सांगितले..सोने हिसकावल्यानंतर चारचाकी वेगात बॉबे रेस्टॉरंटकडे निघून गेल्याचेही त्यांनी सांगितले. यानंतर नितीन जैन यांनी शहर पोलिस ठाणे गाठत घटनेची माहिती दिली. यानंतर वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांनी घटनास्थळाची पाहणी करत तपासासाठी विविध भागांत पथके पाठवत जिल्ह्यातून बाहेर जाणाऱ्या प्रत्येक रस्त्यांवर तपासणी केली..तांत्रिक तपास, मिळालेल्या माहितीच्या आधारे सातारा शहर पोलिस ठाण्याचे पथक मध्य प्रदेशच्या सीमावर्ती भागाकडे रवाना झाले होते. या पथकाने, तसेच धुळे पाेलिसांनी तेथील शिरपूर भागातून सोने लुटणाऱ्या टोळीतील पाच जणांना ताब्यात घेतले. त्यांना रात्री उशिरा साताऱ्यात आणण्यात आले..Pune News: वाहने राज्यातच, फिटनेस परराज्याचा; आरटीओ अधिकारी-दलालांचे संगनमत, कागदोपत्री तपासणीमुळे सुरक्षा धोक्यात!.कामावरून काढले... अन् टाकला दराेडासाेने लुटीत सामील असणारा एक संशयित यापूर्वी अंगडिया कुरिअर कंपनीत कामास हाेता. त्याला काही कारणास्तव त्याठिकाणाहून काढण्यात आले हाेते. त्याला अंगडियामधील कामाची, तसेच काेणाकडे काेणती जबाबदारी आहे, याची पुरती माहिती हाेती. त्यातून त्याने हा साथीदारांच्या मदतीने दराेडा टाकल्याचे तपासात समोर येत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.