Shikhar Shingnapur: शिखर शिंगणापूरच्या कळसाला मानाचा ध्वज; ‘हर हर महादेव’चा जयघोष, मध्यरात्री शिवपार्वती विवाह, काय आहे पारंपरिक प्रथा?

शिखर शिंगणापूर: येथील यात्रेत गुरुवारी लाखो भाविकांच्या उपस्थितीत शंभू महादेव मंदिर ते अमृतेश्वर मंदिराच्या कळसास मानाचे पागोटे (ध्वज) बांधण्याचा सोहळा उत्साही वातावरणात झाला, तर रात्री बारा वाजता पारंपरिक पद्धतीने मंगलमय वातावरणात शिवपार्वती विवाहसोहळा उत्साहात पार पडला..Equestrian Statue: बीबीदारफळमध्ये मध्यरात्रीच उभारला छत्रपती शिवाजी महाराजांचा अश्वारूढ पुतळा; हटविण्यास ग्रामस्थांचा विरोध.शिंगणापूर यात्रेत प्रतिवर्षी चैत्र शुद्ध अष्टमीच्या दिवशी मानाचे पागोटे (ध्वज) बांधण्याचा नयनरम्य सोहळा होत असतो. गुरुवारी दुपारी सर्व मानाच्या पागोट्यांचे शिंगणापूर नगरीत आगमन झाल्यानंतर ग्रामपंचायत प्रशासनाच्या वतीने स्वागत केले. त्यानंतर सर्व पागोटी वाजतगाजत शंभू महादेव मंदिरापर्यंत आणण्यात आली. मंदिरात आल्यानंतर संभाजी धजकरी (आवसगाव, जि. बीड), विलास धजकरी (खामसवाडी, जि. उस्मानाबाद), अशोक साळी (कोळगाव, जि. अहिल्यानगर) या मानाच्या पागोट्यासह काही नवसाच्या पागोट्यांचे देवस्थान समितीच्या वतीने व्यवस्थापक मंदार पत्की यांच्यासह सर्व सेवाधारी यांनी विधिवत पद्धतीने पूजन केले. .लाखो भाविकांच्या उपस्थितीत 'हरहर महादेव' जयघोषात शंभू महादेव मंदिरापासून अमृतेश्वर मंदिराच्या कळसास मानाचे पागोटे-ध्वज बांधण्याचा सोहळा पार पडला. ध्वज बांधण्याचा मान असलेल्या कोळी समाज बांधवांनी मोठ्या साहसाने जवळपास दीड तास परिश्रम घेत चार टप्पे पार करत मानांची सर्व पागोटी शंभू महादेव मंदिर ते अमृतेश्वर मंदिराच्या कळसाला बांधली. जवळपास दीड तास चाललेल्या ध्वज बांधण्याच्या नयनरम्य सोहळ्याच्या वेळी उपस्थित लाखो भाविकांनी टाळ्यांच्या गजरात, हर हर महादेव जयघोष करत आनंदोत्सव साजरा केला..पारंपरिक पद्धतीनुसार शंभू महादेवाच्या यात्रेत भगवान शंकर व उमापार्वती यांचा विवाहसोहळा संपन्न केला जातो. यावर्षीही चैत्र शुद्ध अष्टमीच्या दिवशी रात्री बारा वाजता शंभू महादेव मंदिराच्या पाठीमागे असलेल्या बोहोल्यावर शिवपार्वती विवाहसोहळा पार पडला. वधू-वरांकडील बडवे, वाघमोडे, जिरायतखाने यांच्यासह महाराज सरकार, चारचौथाई, बडवे, जंगम, गुरव, कोळी, घडशी, चौधरी, दागट, नायकिन, साळी, माळी, नाव्ही व तसेच सर्व मानकऱ्यांच्या उपस्थितीत सनई, चौघडा, शिंगतुतारी, ढोलताशांच्या मंगलमय सुरात विवाहसोहळा संपन्न झाला. यावेळी गुलाबी रंगाची, तसेच ज्वारीच्या अक्षतांची उधळण करून मंगलाष्टके म्हणून मंगलमय वातावरणात विवाहसोहळा संपन्न झाला. शंभू महादेवाच्या विवाह सोहळ्यासाठी मराठवाडा, विदर्भ, खानदेशातून उपस्थित असलेल्या लाखो वऱ्हाडी भाविकांमध्ये उत्साह दिसून येत होता.. ध्वजसोहळा व विवाह सोहळ्यासाठी पोलिस उपअधीक्षक रणजित सावंत, तसेच दत्तात्रेय दराडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली मोठा पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता. रविवार व सोमवारी यात्रेचे मुख्य दिवस असून, भाविकांच्या गर्दीने शिंगणापूरनगरी फुलली.