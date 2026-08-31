MBBS Success Story: परिस्थिती आडवी आली, पण जिद्द जिंकली! डोंगरदऱ्यांतून डॉक्टरकीच्या शिखरावर; साहिलच्या एमबीबीएस यशाची प्रेरणादायी कहाणी..

सातारा : दुर्गम भाग, मर्यादित सुविधा आणि खडतर परिस्थितीवर मात करत ध्येय गाठण्याची जिद्द असेल, तर कोणतेही स्वप्न अशक्य नसते, हे कांदाटी खोऱ्यातील वलवण गावच्या साहिल जाधव याने सिद्ध केले आहे. प्रतिकूल परिस्थितीत मेहनत, सातत्य आणि चिकाटीच्या जोरावर साहिलने एमबीबीएस ही वैद्यकीय क्षेत्रातील पदवी संपादन करून डॉक्टर होण्याचा बहुमान मिळवला आहे. त्याच्या या यशामुळे जाधव परिवारासह संपूर्ण कांदाटी खोऱ्याच्या शिरपेचात मानाचा तुरा खोवला गेला आहे..Teacher Success Story: जिद्दीला सलाम! ज्या शाळेत विद्यार्थी म्हणून घडले, त्याच शाळेत आता शिक्षक म्हणून रुजू; कुलदीप बोडकेंची प्रेरणादायी भरारी.कांदाटी खोऱ्यातील वलवणसारख्या दुर्गम गावातून वैद्यकीय क्षेत्रात प्रवेश करून डॉक्टर होणे ही अभिमानास्पद बाब मानली जात आहे. साहिलने शिक्षणाच्या प्रवासात आलेल्या अडचणींवर मात करत आपल्या ध्येयाकडे सातत्याने वाटचाल केली. वैद्यकीय शिक्षणाचा खडतर प्रवास पूर्ण करून त्याने एमबीबीएस पदवी मिळवली आणि आपल्या स्वप्नाला मूर्त रूप दिले.साहिल हा ‘सातारा फाउंडेशन’चे संस्थापक-अध्यक्ष तसेच ‘लक्ष्मी फूड्स’चे सर्वेसर्वा उद्योजक सीताराम जाधव आणि सुषमा जाधव यांचा सुपुत्र आहे. कुटुंबातील संस्कार, पालकांचे प्रोत्साहन आणि स्वतःची मेहनत यामुळे साहिलने वैद्यकीय क्षेत्रात यश मिळवले..दुर्गम भागातून डॉक्टर होण्याचा मानकांदाटी खोरे हे भौगोलिकदृष्ट्या दुर्गम आणि डोंगराळ भाग म्हणून ओळखले जाते. अशा भागातून एखाद्या विद्यार्थ्याने वैद्यकीय शिक्षण पूर्ण करून डॉक्टर होणे ही केवळ वैयक्तिक यशाची बाब नसून, परिसरातील अनेक विद्यार्थ्यांसाठी प्रेरणादायी घटना आहे.साहिलच्या यशाने ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांनीही मोठी स्वप्ने पाहावीत आणि ती पूर्ण करण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न करावेत, असा सकारात्मक संदेश दिला आहे..पालकांच्या स्वप्नांना मिळाले बळमुलाच्या शिक्षणासाठी पालकांनी दिलेले प्रोत्साहन आणि त्याने केलेली मेहनत यांचे फलित साहिलच्या एमबीबीएस पदवीच्या रूपाने मिळाले. साहिलच्या यशामुळे जाधव परिवारात आनंदाचे वातावरण असून, नातेवाईक, मित्रपरिवार, शिक्षक आणि परिसरातील नागरिकांकडून त्याच्यावर अभिनंदनाचा वर्षाव होत आहे..Pune Nagar Highway: पुणे-अहिल्यानगर महामार्गावरील सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर; शिरूरमध्ये प्रतिकात्मक तिरडी मांडून प्रशासनाचा निषेध.परिसरासाठी अभिमानाचा क्षणदुर्गम कांदाटी खोऱ्यातील एका छोट्याशा गावातून आलेल्या साहिलने वैद्यकीय क्षेत्रात मिळवलेले यश परिसरासाठी निश्चितच प्रेरणादायी आहे. प्रतिकूल परिस्थितीवर मात करून त्याने मिळवलेली ही भरारी अनेक विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या माध्यमातून आपले भविष्य घडविण्याची प्रेरणा देणारी ठरणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.