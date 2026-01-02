साहित्य संमेलन ही तर सुरुवात

गेल्या एका तपापेक्षा जास्त काळ सुरू असलेल्या प्रयत्नांना यश आले. ‘साहित्य रसिकांचा कुंभमेळा’ अर्थात ९९ वे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन साताऱ्यात सुरू झाले आहे. साताऱ्याच्या साहित्यिक, सांस्कृतिक विकासात साहित्य संमेलन झाले म्हणजे संपले, असे मुळीच नाही. संमेलन हा या वाटचालीतील पहिला टप्पा असून, साहित्य चळवळ वर्धिष्णू होण्यासाठीच्या वाटचालीची हीच तर खरी सुरुवात आहे.- शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, मंत्री, सार्वजनिक बांधकाम विभाग स्वागताध्यक्ष, ९९ वे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन, सातारा. .श्रीमंत छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पदस्पर्शाने पावन झालेल्या ऐतिहासिक अशा मराठा साम्राज्याच्या चौथ्या राजधानीत ९९ वे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन होत आहे, याचा व्यक्तिशः मला मनस्वी आनंद आहे. हे साहित्य संमेलन साताऱ्यात व्हावे, यासाठी गेल्या एका तपापेक्षा जास्त काळ महाराष्ट्र साहित्य परिषदेच्या शाहूपुरी शाखेचा पाठपुरावा सुरू होता, त्याला अखेर यश आले आणि आज लेखक-साहित्यिकांची, चोखंदळ रसिकांची मांदियाळी साताऱ्यात जमली आहे. एका तपाची ‘तपश्चर्या’ आज पूर्ण झाली आहे. मी काही लेखक नाही किंवा कवीही नाही. मात्र, साहित्याचा उत्तम आस्वादक आहे. मराठीसह विविध भाषांमधील साहित्याने माझ्यावर केलेले संस्कार एक राजकीय नेता म्हणून आणि त्यापेक्षाही एक माणूस म्हणून घडविण्यात मला मोलाचे ठरले आहेत..समृद्धतेचा वारसाआज या ठिकाणी माझ्या आजी राजमाता सुमित्राराजे भोसले यांची आठवण येत आहे. साहित्य, कला, संस्कृती याबद्दल त्यांना कायम ममत्व होतं. आपल्या हयातीमध्ये त्यांनी यासाठी कायमच पाठबळ देण्याचे काम केले. अनेक संस्थांना साह्य केले. इतिहासाचे अभ्यासक, शिवचरित्रकार बाबासाहेब पुरंदरे यांना ‘शिवशाहीर’ ही पदवीही त्यांनीच दिली. त्यांच्यामुळे उभ्या महाराष्ट्राला पुरंदरे यांच्या अमोघ वाणीतून शिवचरित्र अनुभवता आले. साहित्य संमेलनाच्या निमित्ताने या वारशाचा उल्लेख मला आवश्यक वाटतो. आजीनंतर तोच वारसा माझ्या वडिलांनीही पुढे आणला. वडील अभयसिंहराजे भोसले यांनी साताऱ्यात ६६ वे संमेलन घेतले होते. १९९३ चा तो काळ. त्यावेळी ते संमेलनाचे स्वागताध्यक्ष होते. आज तोच वारसा आणि परंपरा पुढे नेताना ९९ व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचा स्वागताध्यक्ष म्हणून साहित्याची पालखी मी हाती घेतली आहे. आपण ज्या भागाचे प्रतिनिधित्व करतो, तो भाग साहित्य-संस्कृतीच्या क्षेत्रातही विकसित झाला पाहिजे, अशी माझी मनोमन धारणा आहे. ‘पानिपत’कार विश्वास पाटील, हे या संमेलनाचे अध्यक्ष आहेत, ही देखील एक महत्त्वाची बाब. साताऱ्याच्या वास्तव्यात असतानाच त्यांना ‘पानिपत’ कादंबरी सुचली, हेदेखील एक विशेष. राजधानी साताऱ्यातील संमेलनाचे अध्यक्षपद ऐतिहासिक कादंबऱ्यांचे लेखन करणाऱ्या साहित्यिकाला मिळावे, ही एक ऐतिहासिक घटना आहे..उत्कट भव्य तेचि घ्यावेसाताऱ्याचा इतिहास गौरवशाली आहे, वर्तमान समृद्ध आहे आणि भविष्यही आशादायी आहे, हे मला आज अभिमानाने सांगावेसे वाटते. कृष्णाकाठच्या या ऐतिहासिक भूमीने ‘उत्कट भव्य तेचि घ्यावे’ या समर्थ रामदासांच्या वचनाला कायम शिरसावंद्य मानले, हे इतिहासात डोकावले तर आपल्याला दिसते. लेखनाच्या, काव्याच्या क्षेत्रातही साताऱ्यातील नररत्नावली अतिशय दीर्घ अशा परंपरेची आहे, हेदेखील सांगायला हवे..१९०५ मध्ये साताऱ्यात तिसरे साहित्य संमेलन झाल्यानंतर पुढील साहित्य संमेलन साताऱ्यात येण्यास १९६२ हे वर्ष उजाडावे लागले. त्यानंतर १९७५ मध्ये दुर्गा भागवतांच्या अध्यक्षतेखाली कऱ्हाडला साहित्य संमेलन झाले. मात्र, त्यानंतर थेट माझ्या वडिलांनी साहित्य चळवळ जिवंत करण्यासाठी पुढाकार घेऊन साताऱ्यात १९९३ मध्ये ६६ वे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन आयोजित करण्यात आलं. ‘अजिंक्यतारा’ सहकारी साखर कारखाना या संमेलनामध्ये आयोजक म्हणून पुढे होता. त्यानंतरच्या काळात साताऱ्यात महाराष्ट्र साहित्य परिषदेची शाखाही सक्रिय नव्हती. साहित्य चळवळ थंडावल्याचे चित्र होते. मात्र, त्यानंतर महाराष्ट्र साहित्य परिषदेची शाहूपुरी शाखा २०११ मध्ये स्थापन झाली आणि चित्र बदलत गेले..सातत्यपूर्ण पाठपुरावासन २००९-१० मध्ये विनोद कुलकर्णी यांनी मला साहित्यिक कामात पुढाकार घेऊ, असे सांगितले. माझ्या वडिलांनी साताऱ्यात साहित्य संमेलन घेतले होते. त्यानंतर कऱ्हाड, महाबळेश्वर येथे संमेलने झाली. मात्र, साताऱ्याला तो मान काही मिळत नव्हता. त्यामुळे मी विनोद कुलकर्णी यांना पाठिंबा द्यायचे ठरवले आणि त्यासाठी नक्की काय करता येईल, असे विचारले. विनोद यांनी ‘साताऱ्यात साहित्य संमेलन घेऊया,’ असा विचार पुढे आणला आणि मी याला होकार दिला. साहित्य चळवळ जिवंत होण्यासाठी मी त्यांच्या पाठीशी उभे राहण्याचे आश्वासन दिले. सन २०१४ मध्ये सासवडमध्ये झालेल्या संमेलनास मी स्वतः उपस्थित राहिलो आणि ‘मसाप’च्या शाहूपुरी शाखेकडून संमेलनासाठी प्रस्ताव दिला. संमेलनाची जबाबदारी घेण्यासाठी आवश्यक पत्रही मी तिथे सादर केले. त्यानंतर सातत्याने १२ वर्षे संमेलनासाठी पाठपुरावा करून पाठिंब्याचे पत्र देण्याचे काम मी केले. ‘तुम्ही या संस्थेला जर संमेलन दिले, तर आम्ही कार्यकर्त्यांच्या आणि आर्थिक बळावर पेलू,’ असा लोकप्रतिनिधी म्हणून विश्वासही दिला. विनोद कुलकर्णी आणि त्यांचे सहकारी जो काही निर्णय घेतील त्याला पाठिंबा दिला. दरम्यानच्या काळात साताऱ्यात साहित्य-संस्कृतीविषयक विविध कार्यक्रम सुरू केले. मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा, यासाठी थेट नवी दिल्लीत आंदोलनही केले. मसाप शाहूपुरी शाखेच्या या आंदोलनात सक्रिय सहभाग घेणारा आणि भाषेसाठी आंदोलन करणारा मी पहिला लोकप्रतिनिधी ठरलो, हेदेखील अभिमानाने सांगावेसे वाटते..स्वराज्य विस्तारकरांचे स्मरणसाताऱ्याच्या साहित्यिक सांस्कृतिक विकासात साहित्य संमेलन झाले म्हणजे संपले, असे मुळीच नाही. संमेलन हा या वाटचालीतील पहिला टप्पा असून, आता यापुढची वाटचालही अतिशय महत्त्वाची असणार आहे. साताऱ्याचे थोरले शाहू महाराज यांच्यावर आतापर्यंत प्रचंड अन्याय झाला, असे माझे स्पष्ट मत आहे. स्वराज्यरक्षक संभाजीपुत्र शाहू महाराजांच्या कार्यकाळात मराठ्यांनी अटकेपार फडकावले. मात्र, आजपर्यंत त्यांच्या कार्याची योग्य दखल घेतली नाही असे मला वाटते. साहित्य संमेलन नगरीला स्वराज्य विस्तारक शाहू महाराज नगरी असे नाव आम्ही दिले आहे. सातारा, मुंबई आणि दिल्ली या तीन ठिकाणी छत्रपती शाहूंचे स्मारक असावे, असे मला वाटते..‘अजिंक्य’च व्हावा सातारासातारा शहराला ऐतिहासिक पर्यटननगरीचा दर्जा मिळावा, असेही आम्हा सर्व सातारकरांना वाटते. मराठा साम्राज्याचा समग्र इतिहास साताऱ्याच्या अजिंक्यताऱ्यावर उभा करावा, शाहूंचे स्मारक हवेच; पण सोबतच प्रतापसिंह महाराज यांचेही स्मारक व्हावे, अशी समस्त सातारकरांना वाटते. अभिजात मराठीच्या संवर्धनासाठी मसाप शाहूपुरी शाखा आणि मावळा फाउंडेशन जे काही उपक्रम करील, त्यामध्ये माझा सक्रिय पाठिंबा राहणार आहे. भविष्याकडे सकारात्मक पद्धतीने पाहताना ‘अनंत अमुची ध्येयासक्ती अनंत अमुच्या आशा...’ हेच आमचं ब्रीद आहे. या संमेलनातूनही 