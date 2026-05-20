Sahyadri Tiger Corridor: ‘सह्याद्री व्याघ्र’चा भ्रमणमार्ग आराखडा जाहीर; सातारा- सांगलीतील गावे वगळली, समाविष्ट भागात विकासकामांना बंधने नाहीत..

कऱ्हाड : सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाच्या नव्या भ्रमण मार्ग (कॉरिडोर) आराखड्यात सातारा, सांगली जिल्ह्यांतील कोणत्याही गावांचा समावेश केला नसल्याचे शासनाने स्पष्ट केले आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यातील तिलारी, आंबोली-दोडामार्ग, चंदगड, आजरा-भुदरगड, गगनबावडा, पन्हाळगड, मसाई पठार, विशाळगड संवर्धन राखीव क्षेत्र, तसेच राधानगरी व दाजीपूर अभयारण्यांचा या आराखड्यात समावेश केला आहे. त्यामुळे व्याघ्र प्रकल्पाच्या कार्यक्षेत्रात वाढ झाली नसल्याचेही स्पष्ट झाले आहे..सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाचे एकूण क्षेत्रफळ एक हजार १६५.५७ चौरस किलोमीटर आहे. नव्या व्याघ्र संवर्धन आराखड्यात कोअर किंवा बफर क्षेत्राचा विस्तार प्रस्तावित केलेला नाही. त्यामुळे सातारा व सांगली जिल्ह्यांतील गावांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न उद्भवत नसल्याचे शासनाने स्पष्ट केले आहे..शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार केवळ कोअर क्षेत्रातील गावांचे पुनर्वसन अपेक्षित असते. कॉरिडोर क्षेत्रात समाविष्ट गावांवर डांबरी व सिमेंट रस्ते, वीज, पाणीपुरवठा, घरबांधणी, उद्योग, शेती किंवा शेतीपूरक व्यवसायांवर कोणतीही बंधने येणार नसल्याचेही जाहीर केले आहे. त्यामुळे स्थानिकांच्या दैनंदिन जीवनावर अथवा विकासकामांवर प्रतिकूल परिणाम होणार नसल्याचे सांगण्यात आले..आराखड्यातील बहुतांश गावे यापूर्वीच शासनाने राजपत्राद्वारे घोषित केलेल्या संवर्धन राखीव अथवा संरक्षित क्षेत्रांत येतात. पश्चिम घाट निसर्ग संवेदनशील क्षेत्र, राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाने २०१४ मध्ये जाहीर केलेले व्याघ्र कॉरिडोर आणि २०१३ ते २०२३ या कालावधीतील पहिल्या सह्याद्री व्याघ्र संवर्धन आराखड्याचा आधार घेऊन हा आराखडा तयार केला आहे.."वन्यजीव संरक्षण कायदा १९७२ मधील कलम ३८ नुसार असा संवर्धन आराखडा तयार करणे राज्य शासनासाठी बंधनकारक आहे. अन्यथा व्याघ्र प्रकल्प व बफर क्षेत्रातील गावांना मिळणारा केंद्र शासनाचा विकास निधी थांबण्याची शक्यता आहे."- रोहन भाटे, मानद वन्यजीव रक्षक.कॉरिडोरचा उद्देशवन्यप्राण्यांना सुरक्षित भ्रमणासाठी अधिवास उपलब्ध करून देणेसह्याद्रीतील व्याघ्र राखीव क्षेत्रांना परस्पर जोडणेव्याघ्र व अन्य वन्यजीवांच्या नैसर्गिक हालचालींसाठी सुरक्षित मार्ग निर्माण करणेमानव-वन्यजीव संघर्ष कमी करण्यास मदत करणेपर्यावरणीयदृष्ट्या सुसंगत जमीन वापर सुनिश्चित करणे