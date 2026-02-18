Sahyadri Tiger Reserve: सह्याद्री व्याघ्र-लास्ट वाइल्डरनेसमध्ये सामंजस्य करार; मानव व वन्यजीव सहअस्तित्व होणार बळकट!

-सचिन शिंदे कऱ्हाड: सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प व व लास्ट वाइल्डरनेस फौडेशन संस्थेत कऱ्हाड सामंजस्य करार संपन्न झाला. त्या कराराव्दारे सह्याद्री व्याघ्र परिसरात समुदाय-आधारित संवर्धन व मानव व वन्यजीव सह अस्तित्व अधिक बळकट होण्याचे काम होणार आहे. त्यासह व्याघ्र प्रकल्पाच्या बफर व त्या काठावरील गावांमध्ये समुदाय सहभाग वाढवणे, संवर्धनाविषयी जनजागृती, क्षमतावृद्धी, मानव व वन्यजीव संघर्ष निवारणासह स्थानिक पातळीवर संरक्षणासाठी सहकार्यावर भर देण्यात येणार आहे..Chhatrapati Sambhajinagar: चाळीस प्रवाशांचे दहा तास हाल! नागपूर-मुंबई बस हर्सूल टोलजवळ बंद, महिला-मुले रात्रभर थंडीत कुडकुडले...या सामंजस्य करारातंर्गत लास्ट वाइल्डरनेस फौडेंशन कडून समुदायावर आधारित संवर्धन व मानव–वन्यजीव सहअस्तित्व कार्यक्रम राबविण्यात येणार आहे. सह्याद्री व्याघ्र राखीव क्षेत्र प्रशासनाकडून आवश्यक परवानगी, समन्वय व क्षेत्रीय सहाय्य उपलब्ध करून देण्यात येईल. सर्व उपक्रम कायदेशीर तरतुदी, एनटीसीए मार्गदर्शक तत्त्वे व महाराष्ट्र वन विभागाच्या नियमांनुसार राबविण्यात येतील. करारासाठी क्षेत्र संचालक तुषार चव्हाण, उपसंचालक किरण जगताप, उपसंचालक स्नेहलता पाटील, मानद वन्यजीव रक्षक रोहन भाटे, वनक्षेत्रपाल संग्राम गोडसे व लास्ट वाइल्डरनेस फाउंडेशनचे विद्या व्यंकटेश व केदार भिडे उपस्थित होते. सामंजस्य करार १ एप्रिल २०२६ ते ३१ मार्च २०३१ या कालावधीसाठी वैध राहणार आहे..सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाचे क्षेत्र संचालक तुषार चव्हाण व लास्ट वाइल्डरनेस फौडेशनतर्फे संचालिका सौ. विद्या वेंकटेश यांच्यात तो करार झाला. त्यात उत्तर पश्चिम घाटात स्थित सह्याद्री व्याघ्र राखीव क्षेत्र जागतिक स्तरावर मान्यता प्राप्त पश्चिम घाट जैवविविधता हॉटस्पॉटचा भाग आहे. त्यामध्ये चांदोली राष्ट्रीय उद्यान, कोयना वन्यजीव अभयारण्य व राधानगरी वन्यजीव अभयारण्य यांचा समावेश आहे. या परिसरात व्याघ्र, बिबट्या, गौर, अस्वल, सांबर, रानकुत्रा तसेच पश्चिम घाटातील अनेक दुर्मिळ व स्थानिक प्रजाती आढळतात. त्यामुळे त्याचा विकासाचा विचार करून सामंजस्य करार झाला. .त्या करारातंर्गत बफर व काठावरील गावांमध्ये समुदाय सहभाग वाढवणे, संवर्धनाविषयी जनजागृती, क्षमतावृद्धी, मानव व वन्यजीव संघर्ष निवारण आणि स्थानिक पातळीवर संरक्षणासाठी सहकार्यांवर भर देण्यात येणार आहे, असे करारात म्हटके आहे. लास्ट वाइल्डरनेस फौंडेशन संस्था कंपनी कायदा २०१३ अंतर्गत नोंदणीकृत स्वयंसेवी संस्था आहे. वन्यजीव संवर्धन, समुदाय सहभाग, संवर्धन शिक्षण आणि मानव व वन्यजीव सहअस्तित्वाच्या क्षेत्रात कार्यरत आहे. संस्थेने यापूर्वी विविध व्याघ्र प्रकल्पांमध्ये वनविभागासोबत काम केले आहे. पेंच आणि कान्हा व्याघ्र राखीव क्षेत्रांमध्ये समुदाय सहभाग, संवर्धन जनजागृती आणि इको-डेव्हलपमेंट उपक्रम राबविले आहेत.क्षेत्र संचालक, सह्याद्री व्याघ्र राखीव क्षेत्र.सह्याद्रीसारख्या विस्तीर्ण व संवेदनशील भूप्रदेशात दीर्घकालीन संवर्धन यशस्वी होण्यासाठी स्थानिक समुदायांचा सक्रिय सहभाग अत्यंत महत्त्वाचा आहे. या सामंजस्य करारामुळे सहअस्तित्वाची यंत्रणा अधिक सक्षम होईल तसेच गाव पातळीवरील सहभागात्मक संवर्धनाला चालना मिळेल.तुषार चव्हाण, क्षेत्र संचालक, सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प.Interfaith love Story: कॉलेज जीवनात अडकले ‘प्रेमाच्या बेडीत’; जाती-धर्माच्या चौकटीपलीकडचे प्रेम, फिरदोस-मेहवश यांची प्रेमकहाणी!.“व्याघ्र राखीव क्षेत्र प्रशासन व स्थानिक समुदायांसोबत काम करताना आम्हाला असे आढळून आले आहे की, समुदाय जेव्हा संवर्धन प्रक्रियेचा भाग बनतात तेव्हा परिणाम अधिक सकारात्मक दिसून येतात. सह्याद्री व्याघ्र राखीव क्षेत्रासोबत भागीदारी करताना आम्हाला पश्चिम घाटात समुदाय-आधारित संवर्धन मॉडेल विकसित करण्याची संधी मिळेल,सौ. विद्या वेंकटेश, संचालक, लास्ट वाइल्डरनेस फौडेशन.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.