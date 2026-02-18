Sahyadri Tiger Reserve: सह्याद्री व्याघ्र-लास्ट वाइल्डरनेसमध्ये सामंजस्य करार; मानव व वन्यजीव सहअस्तित्व होणार बळकट!

सातारा

Sahyadri biodiversity protection Agreement: सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पात सामंजस्य करार; मानव-वन्यजीव सहअस्तित्वाला मिळणार बळ
Officials formalize conservation partnership to protect forests and wildlife in the Sahyadri landscape.

सकाळ वृत्तसेवा
-सचिन शिंदे

कऱ्हाड: सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प व व लास्ट वाइल्डरनेस फौडेशन संस्थेत कऱ्हाड सामंजस्य करार संपन्न झाला. त्या कराराव्दारे सह्याद्री व्याघ्र परिसरात समुदाय-आधारित संवर्धन व मानव व वन्यजीव सह अस्तित्व अधिक बळकट होण्याचे काम होणार आहे. त्यासह व्याघ्र प्रकल्पाच्या बफर व त्या काठावरील गावांमध्ये समुदाय सहभाग वाढवणे, संवर्धनाविषयी जनजागृती, क्षमतावृद्धी, मानव व वन्यजीव संघर्ष निवारणासह स्थानिक पातळीवर संरक्षणासाठी सहकार्यावर भर देण्यात येणार आहे.

