सातारा: घर, फ्लॅट, प्लॉट किंवा प्रॉपर्टीमध्ये गुंतवणूक करण्याचे अनेकांचे स्वप्न असते; पण योग्य पर्याय, योग्य ठिकाण व सर्व माहिती एकाच ठिकाणी मिळणे अवघड ठरते. ही अडचण लक्षात घेऊन 'सकाळ' माध्यम समूहाने साताऱ्यात 'सकाळ प्रॉपर्टी एक्स्पो २०२५' चे आयोजन केले आहे. हा दोन दिवसीय महोत्सव ११ व १२ ऑक्टोबर (शनिवार व रविवार) रोजी अलंकार हॉल, पोलिस करमणूक केंद्र येथे होणार आहे, तर बांधकाम क्षेत्रातील 'कंग्राळकर असोसिएट्स' या एक्स्पोचे मुख्य प्रायोजक आहेत. सातारा शहरातील सर्व भागातील बांधकाम व्यावसायिक या एक्स्पोमध्ये सहभागी झाले आहेत. त्यामुळे आपले आवडते घर अथवा प्लॉट शोधण्यासाठी इतरत्र न फिरता एका छताखाली आपल्याला आपल्या घराचे सर्व पर्याय उपलब्ध होणार आहेत, तसेच दिवाळीनिमित्त या एक्स्पोमध्ये घर अथवा प्लॉट बुकिंग करणाऱ्या ग्राहकांना विशेष सवलती बांधकाम व्यावसायिकांकडून देण्यात येणार आहेत..सर्व पर्याय एका छताखालीया एक्स्पोमध्ये तब्बल ५० हून अधिक स्टॉल्स उभारले जाणार आहेत. साताऱ्यातील नामांकित बिल्डर्स व डेव्हलपर्स आपल्या प्रकल्पांसह या ठिकाणी उपस्थित राहणार आहेत. फ्लॅट, बंगलो, रो हाऊस, टाऊनशिप प्रकल्प, तसेच एनए प्लॉट्स व गुंतवणुकीसाठी योग्य अशा जागांची माहिती एका ठिकाणी उपलब्ध होणार आहे. प्रत्येक प्रकल्पाचे लेआउट्स, मॅप्स, नमुनेदार फ्लॅट्सची रचना व प्रेझेंटेशन पाहण्याची संधी नागरिकांना या एक्स्पोमुळे एकाच ठिकाणी मिळेल..अर्थसाहाय्य व बँकिंग सेवाघर खरेदी करताना किंवा प्लॉट घेण्याच्या वेळी सर्वात मोठा प्रश्न असतो तो अर्थसहाय्याचा. यासाठी साताऱ्यातील नामांकित बँका आणि फायनान्स कंपन्या या एक्स्पोमध्ये सहभागी होणार आहेत. त्या ठिकाणी विविध गृहकर्ज योजनांची माहिती, आकर्षक व्याजदर, त्वरित कर्जमंजुरी आणि विशेष ऑफर्सबद्दल ग्राहकांना मार्गदर्शन मिळणार आहे..तज्ज्ञांचे मार्गदर्शनफक्त प्रकल्प पाहणे एवढ्यावर हा एक्स्पो मर्यादित राहणार नाही. घर खरेदी करताना लागणाऱ्या कायदेशीर प्रक्रिया, डॉक्युमेंटेशन, स्टॅम्प ड्यूटी, नोंदणी आदी बाबींविषयी तज्ज्ञांचा सल्लाही नागरिकांना मिळणार आहे. त्यामुळे घर खरेदीचे नियोजन करणाऱ्यांना येथे पूर्ण मार्गदर्शन मिळेल..नागरिकांसाठी सुवर्णसंधीसाताऱ्यात सणासुदीच्या निमित्ताने नागरिकांना आपल्या हक्काचे घर घेण्यासाठी मदत मिळावी आणि योग्य दरात आपले घर अथवा गुंतवणुकीस पर्याय मिळावे म्हणून सकाळ माध्यम समूहाने हा प्रॉपर्टी एक्स्पो आयोजित केला आहे. घर, प्लॉट किंवा प्रॉपर्टी घेण्याची इच्छा असणाऱ्या प्रत्येकासाठी ही एक सुवर्णसंधी आहे. त्यामुळे नागरिकांनी या एक्स्पोला नक्की भेट द्यावी, असे आवाहन करण्यात येत आहे..एक्स्पो कधी व कोठे?शनिवार (ता. ११), रविवार (ता. १२)ठिकाण : अलंकार हॉल, पोलिस करमणूक केंद्र, तालीम संघासमोर, सातारा.सकाळ माध्यम समूह साताऱ्यात प्रॉपर्टी क्षेत्राला चालना देणारा उपक्रम राबवत आहे, ही अत्यंत स्वागतार्ह बाब आहे. नागरिकांना विश्वासार्ह बिल्डर्स, प्रकल्पांची माहिती आणि घर खरेदीसाठी आवश्यक मार्गदर्शन एका ठिकाणी मिळणार आहे. आम्ही या एक्स्पोचे मुख्य प्रायोजकत्व स्वीकारले असून, शहराच्या विकासात योगदान देण्याचा आमचा नेहमीच प्रयत्न असतो. या एक्स्पोमुळे नागरिकांना योग्य माहिती व उत्तम संधी मिळेल, अशी खात्री आहे.- श्रीधर कंग्राळकर, चेअरमन, कंग्राळकर असोसिएट्स..मोजकेच स्टॉल शिल्लकया एक्स्पोमध्ये मोजकेच स्टॉल शिल्लक असून, इच्छुक बांधकाम व्यावसायिकांनी ८४२१२ ४९२९६ या क्रमांकावर संपर्क साधावा.