ढेबेवाडी (जि. सातारा) : लॉकडाउन सुरू झाल्यापासून येथील पोलिसांची नियमभंग करणाऱ्या वाहनचालकांवर दंडात्मक कारवाईची मोहीम अडीच महिन्यांनंतरही कडकपणे सुरूच आहे. आतापर्यंत दोन हजार 390 वाहनांवर कारवाई करत पाच लाख 49 हजार 650 रुपयांचा दंड वसूल केला असून 37 वाहने जप्त केली आहेत. या मोहिमेचा चांगला परिणाम समोर येत असून वाहनचालकांची अनावश्‍यक लुडबूडही बऱ्याच प्रमाणात कमी झाल्याचेही दिसून येत आहे. ढेबेवाडी-कऱ्हाड मार्ग ठिकठिकाणी बॅरिकेट्‌स लावून अडविण्यात आला असून ये-जा करणाऱ्या वाहनांची कागदपत्रे तपासूनच त्यांना पुढे पाठविण्यात येत आहे. त्याशिवाय विभागातील अन्य मार्गांवरही पोलिस पेट्रोलिंग करून ये-जा करणाऱ्या वाहनांवर वॉच ठेवताना दिसून येत आहेत. लॉकडाउन जाहीर झाल्यापासून येथील पोलिसांनी दोन हजार 390 वाहनांवर कारवाई करत पाच लाख 49 हजार 650 रुपयांचा दंड वसूल करत 37 वाहने जप्त केली आहेत. सहायक पोलिस निरीक्षक उत्तम भजनावळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली वाहतूक शाखेचे कर्मचारी अनिल पाटील, अजय माने, संदेश लादे व त्यांचे सहकारी तसेच होमगार्ड कारवाई करत आहेत. या मोहिमेचा सध्या चांगला परिणाम समोर येत असून वाहनचालकांची बाजारपेठेतील अनावश्‍यक लुडबूडही बऱ्याच प्रमाणात कमी झाल्याचे दिसते. दरम्यान, एसटी व वडाप वाहतूक बंद असल्याने आजूबाजूच्या गावांतील नागरिक ढेबेवाडी व तळमावले बाजारपेठेत दुचाकी व चारचाकी वाहने घेऊन येत आहेत. दुकानांसमोर होणाऱ्या पार्किंगमुळे सोशल डिस्टन्सिंगचा अक्षरशः फज्जा उडत आहे. नो पार्किंगमध्ये वाहने उभी करून हुंदडणाऱ्यांनाही शिस्त लावण्याची मागणी व्यापारी व नागरिकांतून होत आहे. वाहतुकीला शिस्त लावण्यास पहिल्यापासूनच पोलिसांनी प्राधान्य दिलेले आहे. केवळ लॉकडाउनपुरतीच नव्हे तर पुढेही कारवाईची मोहीम कायम राहील. लायसन्स नसलेली अल्पवयीन मुले दुचाकी चालवताना सापडत असल्याने पालकांनी दक्षता घ्यावी. - उत्तम भजनावळे, सहायक पोलिस निरीक्षक, ढेबेवाडी साताऱ्यात परतण्यासाठी युवतीने अभिनेता सोनू सुदला साद

Web Title: Satara According to the police, "this" came to the fore