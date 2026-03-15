Satara News: पाच तालुक्यांत एआयअंतर्गत फळबाग लागवड; फलटण, माण, खटाव, जावळी, साताऱ्याचा समावेश; राज्यातील पहिलाच प्रयोग

सातारा : पारंपरिक शेतीला आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड देत जिल्ह्याने कृषी क्षेत्रात एक क्रांतिकारी पाऊल उचलले आहे. जिल्हा नियोजन समिती आणि कृषी विभाग यांच्या वतीने जिल्ह्यात कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या माध्यमातून फळबाग लागवड युनिट्सच्या स्थापनेला यशस्वी सुरुवात झाली आहे..माण, जावळी, फलटण, खटाव आणि सातारा तालुक्यांतील १२ गावांत हा पथदर्शी प्रकल्प होत आहे. त्यासाठी नियोजन समितीतून निधी उपलब्ध करण्यात आला आहे. एआय तंत्रज्ञानावर फळबाग लागवड करण्याचा हा राज्यातील पहिलाच प्रयोग आहे..Agricultural News : द्राक्षशेतीचे भवितव्य धोक्यात! जमिनीचा पोत सुधारण्यासाठी कृषी विभागाने व्यापक मोहीम राबवावी.जिल्हाधिकारी संतोष पाटील यांच्या संकल्पनेतून साकारलेला हा नावीन्यपूर्ण आधुनिक फळबाग विकास प्रकल्प जिल्ह्यातील पाच तालुक्यांतील १२ गावांमध्ये राबविला जात आहे. एकूण ७२५ हेक्टर क्षेत्रावरील फळबागांना आता एआय तंत्रज्ञानाचे ''कवच'' लाभणार आहे. या प्रकल्पामुळे शेतकऱ्यांना आपल्या फळपिकांची स्थिती, हवामानातील सूक्ष्म बदल, मातीतील ओलावा आणि कीड-रोगांचे व्यवस्थापन यांबाबत ''रिअल-टाइम'' माहिती मिळणार आहे..प्रशासकीय कटिबद्धताकृषी क्षेत्रात एआयचा वापर हा भविष्यातील शेतीचा आधार आहे. जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना शाश्वत शेती पद्धती उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रशासन पूर्णपणे कटिबद्ध आहे, असे जिल्हाधिकारी संतोष पाटील यांनी स्पष्ट केले..विशेष प्रशिक्षणही दिले जाणारया तंत्रज्ञानामुळे उच्च मूल्य असलेल्या फळपिकांच्या उत्पादकतेत मोठी वाढ होईल, असा विश्वास जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी भाग्यश्री फरांदे यांनी व्यक्त केला आहे. प्रामुख्याने कोरडवाहू क्षेत्रातील फळबागांना प्राधान्य देण्यात आले आहे. केवळ तंत्रज्ञान देऊन न थांबता, सहभागी शेतकऱ्यांना निर्यातक्षम गुणवत्ता आणि कीड नियंत्रणाचे विशेष प्रशिक्षणही दिले जाणार आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले..तालुकानिहाय निवडलेली गावेमाण : मार्डी, हवालदारवाडी, कारखेल, भाटकी.जावळी : आखाडे.फलटण : धुमाळवाडी, गिरवी,बोडकेवाडी, निरगुडी.खटाव : कलेढोण, निमसोड.सातारा : पाडळी..AI technology In Agriculture : शेती सुधारण्यासाठी राज्याची 'एआय' योजना; तंत्रज्ञान देण्याची दोन हजार स्टार्टअप कंपन्यांची तयारी.शेतकऱ्यांना अशी होणार मदतअचूक अंदाज : हवामान आणि मातीतील ओलाव्याचे विश्लेषण करून सिंचनाचे नियोजन करता येईल.खर्चात बचत : औषधे आणि खतांचा गरजेनुसार वापर झाल्याने अनावश्यक खर्च कमी होईल.कीड व्यवस्थापन : ''ट्रॅप्स-ल्युर्स'' आणि एआय सेन्सर्समुळे रोगांचा प्रादुर्भाव होण्यापूर्वीच शेतकऱ्यांना सावध केले जाईल.