Satara News: युद्धाच्या धगीने सातारा जिल्ह्यात काळजीचे ढग! आखातातील युद्धसंघर्षात अडकले २६ जण; नातेवाइकांच्या सुटकेसाठी सरकारला साद

26 people from Satara stranded in Gulf war zone: साताऱ्यातील २६ जण आखातात अडकले; सरकारकडे तातडीच्या मदतीची मागणी
Anxious family members in Satara awaiting updates on relatives stranded in the Gulf conflict zone.

सकाळ वृत्तसेवा
-हेमंत पवार

कऱ्हाड: इस्राईल–इराणमध्ये निर्माण झालेल्या युद्धजन्य परिस्थितीचे पडसाद हजारो किलोमीटर दूर असलेल्या सातारा जिल्ह्यात उमटत आहेत. एका सेमिनारसाठी दुबईला गेलेले २६ जण चार दिवसांपासून तेथे अडकले आहेत.

