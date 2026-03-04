Satara News: युद्धाच्या धगीने सातारा जिल्ह्यात काळजीचे ढग! आखातातील युद्धसंघर्षात अडकले २६ जण; नातेवाइकांच्या सुटकेसाठी सरकारला साद

-हेमंत पवार कऱ्हाड: इस्राईल–इराणमध्ये निर्माण झालेल्या युद्धजन्य परिस्थितीचे पडसाद हजारो किलोमीटर दूर असलेल्या सातारा जिल्ह्यात उमटत आहेत. एका सेमिनारसाठी दुबईला गेलेले २६ जण चार दिवसांपासून तेथे अडकले आहेत. .Success Story: ‘ती’च्या स्वप्नांना मिळतेय सासर-माहेरचं बळ; जिद्द अन् चिकाटीने ‘सहाय्यक संचालक’ पदाला गवसणी, सायली कांबळे-चव्हाण यांची भरारी!.पर्यटन, प्रशिक्षण, अनुभवाची स्वप्ने डोळ्यांत साठविण्यास गेलेले हे सर्वजण आता हॉटेलमध्ये भीतीच्या छायेत दिवस कंठत आहेत. युद्धजन्य परिस्थितीने विमानसेवा बंद होऊन त्यांचा परतीचा मार्गच बंद झाला आहे. भीतीपेक्षा अनिश्चिततेची छाया अधिक गडद झाल्याने कुटुंबीयांना तातडीने देशात परत आणा, अशी आर्त साद संबंधितांच्या नातेवाइकांनी सरकारला घालून आखाती वाळवंटात अडकलेल्या आपल्या माणसांच्या सुरक्षित परतीसाठी प्रार्थना सुरू केली आहे..विमा क्षेत्रातील प्रशिक्षण व मार्गदर्शन सेमिनारसाठी सातारा, सांगली आणि रत्नागिरी जिल्ह्यातील २६ जणांची टीम दुबईला रवाना झाली होती. सुरुवातीचे दोन दिवस नियोजित कार्यक्रमांमध्ये व्यस्त गेले. मात्र, मध्यपूर्वेत तणाव तीव्र झाल्यानंतर अनेक आंतरराष्ट्रीय उड्डाणांवर परिणाम झाला. काही विमानसेवा तात्पुरत्या स्थगित करण्यात आल्या, तर काहींचे वेळापत्रक विस्कळित झाले. परिणामी, या २६ जणांचा परतीचा प्रवास अनिश्चित काळासाठी लांबला आहे. या गटात कऱ्हाड तालुक्यातील १२, सातारा तालुक्यातील चार, सांगली जिल्ह्यातील विटा येथील दोन, ईश्वरपूरमधील दोन आणि रत्नागिरी जिल्ह्यातील चिपळूण येथील सहा जणांचा समावेश आहे. सर्वजण सध्या दुबईतील हॉटेलमध्ये वास्तव्यास असून, सुरक्षिततेच्या कारणास्तव बाहेर न पडण्याच्या सूचना त्यांना देण्यात आल्याची माहिती नातेवाइकांनी दिली..ते सर्व सुरक्षित आहेत, नियमित संपर्कात आहेत. मात्र, अनिश्चितता सर्वाधिक अस्वस्थ करणारी आहे, असे कऱ्हाडमधील एका अडकलेल्या सदस्याच्या कुटुंबीयांनी सांगितले. दररोज व्हिडिओ कॉलवर संवाद होत असला, तरी परतीची तारीख निश्चित नसल्याने घराघरांत चिंतेचे वातावरण पसरले आहे. दरम्यान, संबंधित विमा कंपनीने स्थानिक प्रशासन व अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधल्याची माहिती मिळाली आहे. प्रवाशांची राहण्याची व जेवणाची व्यवस्था सुरळीत असल्याचे सांगण्यात येत असले, तरी विमानसेवा पुन्हा नियमित होईपर्यंत प्रतीक्षा अपरिहार्य असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. जिल्ह्यातील विविध भागांतून या घटनेची चर्चा सुरू झाली आहे. नातेवाइकांनी केंद्र व राज्य सरकारने तातडीने हस्तक्षेप करून विशेष उड्डाणाची व्यवस्था करावी, अशी मागणी केली आहे. परिस्थिती गंभीर आहे. आमच्या कुटुंबीयांना सुरक्षितपणे देशात परत आणण्यासाठी शासनाने पावले उचलावीत, अशी आर्त साद त्यांनी घातली आहे. युद्धजन्य तणावाचे परिणाम केवळ सीमारेषांपुरते मर्यादित राहात नाहीत, तर त्याचे तरंग सामान्य नागरिकांच्या आयुष्यावरही उमटतात, याचे हे जिवंत उदाहरण ठरत आहे. आता सर्वांचे लक्ष विमानसेवा सुरळीत होण्याकडे आणि आपल्या माणसांच्या सुरक्षित परतीकडे लागले आहे..आणखी तीन दिवस तणावाचेचदुबईत अडकलेल्या नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी आणि त्यांना परत आणण्यासाठी प्रशासनाकडून खबरदारी घेतली जात आहे. मात्र, तेथील प्रशासनाने अजूनही तीन दिवस हॉटेलबाहेर न पडण्याच्या सूचना तेथील अडकलेल्या भारतीयांना दिल्या आहेत. त्यामुळे तेथील परिस्थिती नियंत्रणात आली, तरच त्यांना तेथून तीन दिवसांनंतर बाहेर पडता येणार आहे. त्यामुळे येणारे तीन दिवस हे तणावाचेच असणार आहेत..Shaktipith Highway: शक्तिपीठ महामार्गासाठी मोजणी सुरू; कलम १६३ लागू, गावांमध्ये तणाव, शेतकऱ्यांचा संवादाचा आग्रह!.प्रशासनाकडून नियंत्रण कक्षाची स्थापनाइराण-इराक या देशांमध्ये संभाव्य युद्धजन्य परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन जिल्हा प्रशासनामार्फत नागरिकांसाठी नियंत्रण कक्षाची स्थापना करण्यात आली आहे. जिल्हाधिकारी संतोष पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली प्रशासनाने त्याबाबतची कार्यवाही सुरू करण्यात आली आहे. कोणत्याही नागरिकांकडून इराण-इराक येथे वास्तव्यास असलेल्या व्यक्तींबाबत चौकशी प्राप्त झाल्यास मंत्रालय नियंत्रण कक्षामार्फत संबंधित भारतीय दूतावासाशी संपर्क साधून त्या व्यक्तींच्या सुरक्षिततेबाबत माहिती प्राप्त करून ती संबंधितांना कळविण्यात येईल. त्यासाठी संबंधितांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाचा नियंत्रण कक्ष - ०२१६२-२३२१७५/ ०२१६२- २३२३४९, सातारा पोलिस नियंत्रण कक्ष- ०२१६२- २३३८३३ आणि मंत्रालय नियंत्रण कक्ष, मुंबई- ९३२१५९०५६१ यांच्याशी संपर्क साधावा, असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.