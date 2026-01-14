World Archery Championship: साताऱ्याच्या खेळाडूंची भारतीय संघात निवड; जागतिक तिरंदाजी स्पर्धा; साहिल, ओजस, मधुरा, आदितीचा समावेश!

-सुनील शेडगेनागठाणे : एप्रिल महिन्यात होणाऱ्या जागतिक तिरंदाजी स्पर्धेसाठी साताऱ्याच्या चार खेळाडूंचा समावेश एकाच वेळी भारतीय तिरंदाजी संघात झाला आहे. जिल्ह्याच्या क्रीडा क्षेत्रासाठी ही अभिमानास्पद बाब मानली जात आहे..Solapur News: भारतातील सर्वात मोठा दगडी चक्रव्यूहाच्या संवर्धनासाठी ‘इंट्याक’ची हाक; खडकीतील दोन हजार वर्षांपूर्वीचा वारसा पाहण्यासाठी ‘हेरिटेज वॉक’!.साहिल जाधव, ओजस देवतळे, मधुरा धामणगावकर अन् आदिती स्वामी हे ते खेळाडू आहेत. कोलकत्ता येथील स्पोर्ट ॲथॉरिटी ऑफ इंडिया तसेच नॅशनल सेंटर ऑफ एक्सलन्स येथे काल आयोजिण्यात आलेल्या निवड चाचणीतून आठ भारतीय खेळाडूंचा संघ निवडण्यात आला. त्यात चार सातारकर खेळाडू आहेत. ज्योती सुरेखा वेन्नम (आंध्र प्रदेश), प्रगती (दिल्ली), कुशल दलाल (हरियाना), अभिषेक वर्मा (दिल्ली) या अन्य खेळाडूंचीही निवड भारतीय संघात झाली आहे..जागतिक तिरंदाजी स्पर्धेची पहिली फेरी सात ते १२ एप्रिलदरम्यान मेक्सिको येथे होणार आहे. पाच ते १० मेदरम्यान चीनमधील शांघाय चीन येथे दुसरी फेरी होणार आहे. साताऱ्यातील चारही खेळाडू कंपाउंड राउंड प्रकारात सहभागी होणार आहेत. सध्या हे सर्व खेळाडू साताऱ्यातील दृष्टी आर्चरी ॲकॅडमीमध्ये आंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षक प्रवीण सावंत, सहाय्यक प्रशिक्षक शिरीष ननावरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सराव करत आहेत. .या यशाबद्दल महाराष्ट्र आर्चरी असोसिएशनचे अध्यक्ष प्रशांत देशपांडे, सचिव प्रमोद चांदुलकर, सातारा जिल्हा आर्चरी असोसिएशनचे सचिव चंद्रकांत भिसे, दृष्टी आर्चरी ॲकॅडमीचे अध्यक्ष सुजित शेडगे, राजेश देशमुख, उपाध्यक्ष महेंद्र कदम, सचिव सायली सावंत, संजय पवार, जितेंद्र देवकर, राजेंद्र माने, विनोद कदम तसेच विविध मान्यवरांनी अभिनंदन केले..माेठी बातमी! शक्तिपीठ महामार्गाचा नवा आराखडा ‘व्हायरल; उत्तर सोलापूर, सांगोला वगळून माढा, माळशिरसमधून जाणार !.दृष्टी ॲकॅडमीचा लौकिक‘दृष्टी आर्चरी ॲकॅडमी’ने आदिती स्वामी, ओजस देवतळे, मधुरा धामणकर, साहिल जाधव हे आंतरराष्ट्रीय पदक विजेते घडविले आहेत. त्यातील आदिती स्वामी, ओजस देवतळे हे केंद्र सरकारच्या अर्जुन अन् राज्य सरकारच्या शिवछत्रपती क्रीडा पुरस्काराचे मानकरी ठरले आहेत. साहिल जाधवने जर्मनीतील राईन-रुहर येथे जागतिक स्पर्धेत पुरुषांच्या वैयक्तिक कंपाउंड आर्चरी विभागात सुवर्णपदकाला गवसणी घातली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.