World Archery Championship: साताऱ्याच्या खेळाडूंची भारतीय संघात निवड; जागतिक तिरंदाजी स्पर्धा; साहिल, ओजस, मधुरा, आदितीचा समावेश!

Sahil Ojas Madhura Aditi represent India in archery: साताऱ्याच्या चार खेळाडूंची भारतीय संघात निवड; जागतिक तिरंदाजी स्पर्धेत सहभाग
Satara Makes Mark in Sports as Players Enter Indian Archery Squad

Satara Makes Mark in Sports as Players Enter Indian Archery Squad

सकाळ वृत्तसेवा
-सुनील शेडगे

नागठाणे : एप्रिल महिन्यात होणाऱ्या जागतिक तिरंदाजी स्पर्धेसाठी साताऱ्याच्या चार खेळाडूंचा समावेश एकाच वेळी भारतीय तिरंदाजी संघात झाला आहे. जिल्ह्याच्या क्रीडा क्षेत्रासाठी ही अभिमानास्पद बाब मानली जात आहे.

