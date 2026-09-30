Berlin Marathon: बर्लिन मॅरेथॉनमध्ये साताऱ्याच्या यश मुचंडीची दमदार कामगिरी; ४२.१९५ किमी अंतर ३ तास २८ मिनिटांत केले पूर्ण

सातारा: बर्लिन येथे झालेल्या बीएमडब्ल्यू बर्लिन मॅरेथॉन या जागतिक दर्जाच्या मॅरेथॉन स्पर्धेत येथील यश मुचंडी याने तीन तास २८ मिनिटे ५७ सेकंदांत पूर्ण करून उज्ज्वल यश मिळविले. बर्लिन मॅरेथॉन ही जगातील सर्वात प्रतिष्ठेच्या आणि वेगवान मॅरेथॉन स्पर्धांपैकी एक मानली जाते. या स्पर्धेत जगभरातील हजारो धावपटू सहभागी होतात. जागतिक मॅरेथॉन स्पर्धेच्या मालिकेत आता बर्लिनसह टोकियो, बॉस्टन, लंडन, शिकागो, न्यूयॉर्क, सिडनी आणि केपटाऊन अशा आठ जागतिक मॅरेथॉनचा समावेश आहे. बर्लिन पूर्ण केल्यानंतर उर्वरित सात जागतिक मॅरेथॉन मेजर्स पूर्ण करून देशाचे आणि साताऱ्याचे नाव जागतिक स्तरावर पोहोचवण्याचा यशचा उद्देश आहे..Teacher Success Story: जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ..; बाबांचे स्वप्न लेकीने उचलले खांद्यावर; ज्योती शेलाराची शिक्षणप्रवासाची प्रेरणादायी कहाणी.बर्लिनमध्ये स्पर्धेच्या दिवशी अतिशय थंड वातावरण, कमी तापमान आणि जोरदार वाऱ्याचा सामना करत यशने संपूर्ण ४२.१९५ किलोमीटरचा प्रवास पूर्ण केला. भारतातील हवामानापेक्षा पूर्णपणे वेगळ्या वातावरणात धावणे हे मोठे आव्हान होते. योग्य तयारी, मानसिक ताकद आणि सातत्यपूर्ण सरावामुळे त्याने हे आव्हान यशस्वीपणे पेलले..यश हा साताऱ्याचा राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता, एंड्युरन्स ॲथलिट असून, व्यवसायाने तो सिव्हिल इंजिनिअर आहे. यापूर्वी त्याने आर्यनमॅन, दक्षिण आफ्रिकेतील जगप्रसिद्ध कॉम्रेडस मॅरेथॉन, हायरॉक्स, ओशनमॅन खुली जलतरण स्पर्धा यांसारख्या आंतरराष्ट्रीय स्पर्धाही यशस्वीरीत्या पूर्ण केल्या आहेत. या चारही वेगवेगळ्या जागतिक स्पर्धा पूर्ण करणारा यश हा साताऱ्याचा एकमेव खेळाडू आहे..या यशामागे डॉ. सुधीर पवार यांचे प्रशिक्षण, नियोजन आणि सातत्यपूर्ण मार्गदर्शन महत्त्वाचे ठरले, तसेच राजेंद्र रासकर, संतोष जगदाळे, विजय भिलारे आणि टीम सातारा हिल रनर्स यांनी संपूर्ण तयारीच्या काळात सराव, प्रेरणा आणि मानसिक बळ देत यशच्या प्रवासात मोलाची साथ दिली.यशने आपल्या या यशाचे श्रेय आई-वडील, भाऊ, कुटुंबीय, मित्र आणि सहकाऱ्यांना दिले आहे. “खेळाडू एकटा धावत असला, तरी त्याच्या यशामागे संपूर्ण कुटुंब धावत असते,” अशी भावना यशने व्यक्त केली..Raju Shetti: ‘नोव्हेंबरपूर्वी एकही साखर कारखाना सुरू करू देणार नाही’; राजू शेट्टींचा इशारा, ‘रोक सको तो रोक लो’.“मोठी स्वप्ने पाहा; पण त्यासाठी मोठी मेहनतची तयारी ठेवा. मोबाईल आणि सोशल मीडियामध्ये वेळ घालवण्यापेक्षा दररोज किमान एक तास आपल्या शरीरासाठी आणि आरोग्यासाठी द्या. कोणताही खेळ खेळा, खेळ हा केवळ पदक जिंकण्यासाठी नसून चांगले आरोग्य, शिस्त, आत्मविश्वास आणि आयुष्यातील प्रत्येक संकटाशी लढण्याची ताकद देतो. प्रत्येक युवकाने फिटनेसला आपल्या जीवनाचा भाग बनवावे.”- यश मुचंडी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.