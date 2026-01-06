Satara News:'नजरेत न मावणाऱ्या गर्दीतही संयम अन् रसिकतेचा संगम'; संमेलनात ‘फोक आख्यान’ तासभर उशिरा सुरू होऊनही सातारकरांचा प्रतिसाद!

-राहुल लव्हाळे छत्रपती शाहू महाराज साहित्यनगरी (सातारा) : येथील ९९ व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या समारोपादिवशी जल्लोषी सातारकरांनी आपल्या संयम अन् रसिकतेच्या अनोख्या संगमाची प्रचिती देत, संमेलनच काय? कोणताही नवा उपक्रम आम्ही भरभरून प्रतिसादात यशस्वी करू शकतो, याचा वस्तुपाठही इतरांपुढे सादर केला. फोक आख्यानाचा कार्यक्रम रात्री नऊचा नियोजित असताना तो सुरू व्हायला थोडाथोडका नव्हे, तर तासाभराचा विलंब झाला; परंतु उपस्थित २० हजारांवर रसिकांनी अशाही स्थितीत संयम राखला, तो वाखाणण्याजोगाच....Pune News: प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी! पुण्याहून धावणार ६० नवीन रेल्वे; पुणे स्थानकावर सहा नवीन फलाट; गैरसाेय दूर होणार .लोकसाहित्य आणि लोकसंस्कृतीचे अभिलाषी दर्शन घडविणाऱ्या दिमाखदार अशा ‘फोक आख्यान’ या सांगितिक कार्यक्रमाने प्रेक्षकांना मंत्रमुग्ध केले. मात्र, या सांगितिक मेजवानीवर तांत्रिक बिघाडाचे सावट आले खरे; पण सातारकरांनी दाखवलेल्या अभूतपूर्व संयमाने या कार्यक्रमाला एका वेगळ्याच उंचीवर नेऊन ठेवले. रात्री नऊचा कार्यक्रम दहा वाजता सुरू होऊनही उपस्थित रसिकांनी शांतता राखत सातारा ही केवळ शौर्याचीच नव्हे, तर सुसंस्कृतपणाचीही राजधानी असल्याचे सिद्ध केले..तांत्रिक अडचणींमुळे, एक तास उशिरा म्हणजे दहा वाजता सुरू झालेल्या कार्यक्रमासाठी सातारकरांनी संतप्त होण्याऐवजी अतिशय संयमाने वाट पाहिली. रात्री १० वाजता जेव्हा प्रत्यक्ष सादरीकरण सुरू झाले, तेव्हा सातारकरांनी त्याच उत्साहात कलाकारांना दाद दिली. कार्यक्रमाचा विलंब विसरून रसिक कलेच्या आनंदात न्हाऊन निघाले. कसलाही गोंधळ, आरडाओरडा न करता त्यांनी उदात्त सांस्कृतिक वारसा जपला. रसिक सातारकरांच्या या लोभस आणि उदात्त धीराने सातारा शहराचा सांस्कृतिक वारसा उजळला, हे मात्र खरे..!.काही उत्साही रसिक संध्याकाळी आठ वाजल्यापासून मंडप क्रमांक एकमध्ये जमले होते. निर्मिती रणजित गुगळे आणि भूषण मेहरे यांची असलेल्या या कार्यक्रमाने महाराष्ट्राच्या लोकपरंपरेचे जिवंत चित्रण केले. सातारकरांची ही संयमशीलता पाहून आयोजक आणि उपस्थित मान्यवरही मूकस्तंभित झाले.शाहू स्टेडियम येथे आयोजित या संमेलनात चार दिवस कवीकट्टा, गझलकट्टा, परिसंवादांसह, विक्रमी पुस्तक खरेदीसह विविध कार्यक्रम रंगले..Pune News:...अखेर तीन बछडे आईच्या कुशीत सुखरूप; आंबेगाव तालुक्यातील शेतात आढळली बछडे, बिबट्या मादीचा जीव भेटीसाठी कासावीस!.सांस्कृतिक जाणिवेचे दर्शनउपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत झालेल्या समारोप सोहळ्याला ‘फोक आख्यान’ने साजेसे तेज दिले. सातारकरांनी दाखवलेला हा धीर हाच साहित्य प्रेमाचा खरा उत्सव ठरला, तसेच सातारकरांचा संयम आणि त्यांची रसिकता यांचा अनोखा संगम या निमित्ताने महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून आलेल्या पाहुण्यांना पाहायला मिळाला. सातारकरांची ही शिस्त, कार्यक्रमाबद्दलचा आदर आणि सांस्कृतिक जाणीव साहित्य संमेलनाच्या गौरवात भर घालणारी ठरली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.