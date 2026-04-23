Satara Mining: अवैध उत्खनन, गौण खनिज तस्करीला चाप; सातारा जिल्ह्यात १७६ जणांवर कारवाई, खनिकर्म विभागाने केला २१.८४ कोटींचा दंड!

सातारा : महसूल प्रशासनाने २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात गौण खनिज वसुलीमध्ये अत्यंत प्रभावी कामगिरी करत तब्बल ९४.४३ टक्के उद्दिष्टपूर्ती केली आहे. अवैध उत्खनन आणि गौण खनिजाची तस्करी रोखण्यासाठी महसूल विभागाने १७६ जणांवर कारवाई केल्या. त्याचे हे फलित मानले जात आहे..राज्यातील खनिजांचा मोठा साठा असलेल्या जिल्ह्यात उत्खननावर देखरेख ठेवण्याचे काम जिल्हा खनिकर्म विभागाकडे आहे. जिल्ह्याच्या भौगोलिक रचनेमुळे येथे दगड, वाळू आणि मुरूम यांसारख्या गौण खनिजांची मोठी मागणी असते. या मागणीचा गैरफायदा घेऊन होणारे अवैध उत्खनन रोखणे हे महसूल प्रशासनासमोर आव्हान असते. मात्र, या आर्थिक वर्षात जिल्हाधिकारी संतोष पाटील आणि उपजिल्हाधिकारी (महसूल) विक्रांत चव्हाण यांच्या कुशल मार्गदर्शनाखाली जिल्हा खनिकर्म अधिकारी मीनाक्षी माने आणि त्यांच्या विशेष पथकाने आक्रमक भूमिका घेतली..महसूल व वन विभागाने जिल्ह्यासाठी चालू आर्थिक वर्षात १०० कोटी रुपयांचे महसूल वसुलीचे उद्दिष्ट दिले होते. एप्रिल २०२५ ते मार्च २०२६ या कालावधीत विभागाने मेहनत घेत ९४ कोटी ४३ लाख ७३ हजार रुपयांची विक्रमी वसुली केली आहे. केवळ वसुलीवर भर न देता, प्रशासनाने नियमबाह्य उत्खनन करणाऱ्यांवरही कारवाईचा बडगा उगारला आहे..गतवर्षीच्या तुलनेत यावर्षीची कारवाई अधिक प्रभावी आणि व्यापक स्वरूपाची राहिली आहे. जिल्ह्याच्या महसूल वाढीमध्ये गौण खनिजाचा वाटा महत्त्वाचा असतो. या कामगिरीबद्दल वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी खनिकर्म विभागाच्या पथकाचे विशेष कौतुक केले आहे. यामुळे भविष्यात अवैध गौण खनिज व्यवसायाला पायबंद बसण्यास मदत होणार आहे..भावी नियोजन आणि काटेकोर अंमलबजावणीमुळे जिल्ह्याने ९४.४३ कोटी रुपयांची वसुली साध्य केली आहे. पुढील काळातही अवैध उत्खननावर कठोर कारवाई सुरू ठेवत महसूल वाढीसोबतच नैसर्गिक साधनसंपत्तीच्या संरक्षणावर भर दिला जाईल.- मीनाक्षी माने, जिल्हा खनिकर्म अधिकारी.सात फौजदारी गुन्हेप्रशासनाने १७६ जणांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात आली. यामध्ये एकूण २१ कोटी ८४ लाख ९६ हजार रुपयांचा दंड आकारण्यात आला असून, त्यापैकी एक कोटी आठ लाख २३ हजार रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला आहे. या कारवाईमध्ये केवळ दंडावरच न थांबता सात गंभीर प्रकरणांमध्ये फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. गौण खनिजाची अवैध वाहतूक करणारी दहा वाहने जप्त करण्यात आली आहेत.