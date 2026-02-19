Satara literary News: मराठी भाषा पुरस्कारांत सातारकरांचा गौरव; साहित्य क्षेत्रातील योगदानाबद्दल श्रीनिवास कुलकर्णी, विनोद कुलकर्णी यांचा सन्मान

सातारा : राज्य शासनाच्या मराठी भाषा विभागाचे पुरस्कार जाहीर करण्यात आले असून, या पुरस्कारांमध्ये सातारकरांचा गौरव करण्यात आला आहे. साहित्य क्षेत्रात भरीव कामगिरी करणारे ज्येष्ठ साहित्यिक श्रीनिवास विनायक कुलकर्णी यांना २०२५ चा ‘विंदा करंदीकर जीवनगौरव’ पुरस्कार, तर ज्येष्ठ साहित्यिक भालचंद्र नेमाडे यांना २०२५ चा ‘साहित्यभूषण’ पुरस्कार जाहीर करण्यात आला आहे. सातारा येथे झालेल्या ९९ व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे कार्याध्यक्ष आणि महाराष्ट्र साहित्य परिषदेचे कोषाध्यक्ष विनोद कुलकर्णी यांना ‘मराठी भाषा संवर्धक पुरस्कार’ जाहीर झाला आहे..Pune News: महसूल विभागाचा निर्णय! राज्यातील ११ अपर जिल्हाधिकारी, ६९ अपर तहसील कार्यालयांची नव्याने होणार निर्मिती...साहित्य क्षेत्रातील महत्त्वाच्या पुरस्कारांची घोषणा मराठी भाषा मंत्री उदय सामंत यांनी मंगळवारी रात्री मंत्रालयात केली. विंदा करंदीकर जीवनगौरव आणि साहित्यभूषण या दोन्ही पुरस्कारांचे स्वरूप दहा लाख रुपये, मानपत्र आणि सन्मानचिन्ह असे आहे. प्रकाशन संस्थेसाठी दिल्या जाणाऱ्या श्री. पु. भागवत पुरस्काराचे स्वरूप पाच लाख रुपये, मानपत्र आणि सन्मानचिन्ह असे आहे, तर भाषा अभ्यासक आणि भाषा संवर्धक पुरस्कारांचे स्वरूप प्रत्येकी दोन लाख रुपये व सन्मानचिन्ह असे आहे. .प्रकाशन संस्थेसाठी दिला जाणारा श्री. पु. भागवत पुरस्कार-२०२५ नांदेड येथील निर्मल प्रकाशनला जाहीर झाला. डॉ. अशोक केळकर भाषा अभ्यासक पुरस्कार डॉ. दिलीप धोंडगे आणि इचलकरंजी येथील आपटे वाचन मंदिर यांना घोषित करण्यात आला. कविवर्य मंगेश पाडगावकर भाषा संवर्धक पुरस्कार २०२५ विनोद कुलकर्णी आणि कर्नाटक राज्य मराठी साहित्य परिषदेला जाहीर झाला आहे..Interfaith love Story: कॉलेज जीवनात अडकले ‘प्रेमाच्या बेडीत’; जाती-धर्माच्या चौकटीपलीकडचे प्रेम, फिरदोस-मेहवश यांची प्रेमकहाणी!.नाशिकमध्ये पुरस्कारांचे वितरणनाशिक येथे २६ फेब्रुवारी ते एक मार्च असे चार दिवस चौथे विश्व मराठी संमेलन आयोजित केले जाणार आहे. या संमेलनात या पुरस्कारांसह यशवंतराव चव्हाण राज्य वाङ्मय पुरस्कारांचेही वितरण केले जाणार आहे. यामध्ये कलारत्न पुरस्कार गायक आणि संगीतकार अजय-अतुल (५ लाख रोख, सन्मानपत्र), विश्व मराठी संमेलन विशेष पुरस्कार आळंदी येथील शांतीब्रह्म गुरुवर्य मारुती कुरेकर यांना (५ लाख रोख, सन्मानपत्र) जाहीर झाला आहे. 115 words / 766 characters .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.