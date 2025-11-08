सातारा

'साताऱ्यात बांगलादेशींची घुसखोरी वाढली, पोलिसांनी कोंबिंग ऑपरेशन करण्याची गरज'; भाजप नेते सोमय्यांनी असा का केला दावा?

Kirit Somaiya Raises Alarm on Bangladeshi Infiltration in Satara : भाजप नेते किरिट सोमय्या यांनी साताऱ्यातील बांगलादेशी घुसखोरीवर पोलिसांकडून कोंबिंग ऑपरेशन करण्याची मागणी केली असून, महाबळेश्वरातील बेकायदेशीर बांधकामांवर कारवाई होणार असल्याचेही सांगितले.
सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

सातारा : जिल्ह्यात बांगलादेशींची (Bangladeshi) घुसखोरी वाढली असून, त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी पोलिसांनी कोंबिंग ऑपरेशन करण्याची गरज आहे, अशी अपेक्षा भाजपचे नेते किरिट सोमय्या (Kirit Somaiya) यांनी व्यक्त केली. महाबळेश्वर येथील हॉटेल व्यवसायिकांनी केलेल्या बेकायदेशीर बांधकामांची तपासणी महसूल विभागाने सुरू केली आहे. लवकरच अशा बेकायदेशीर मालमत्तांवर कारवाई होणार, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

