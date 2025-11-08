'साताऱ्यात बांगलादेशींची घुसखोरी वाढली, पोलिसांनी कोंबिंग ऑपरेशन करण्याची गरज'; भाजप नेते सोमय्यांनी असा का केला दावा?

सातारा : जिल्ह्यात बांगलादेशींची (Bangladeshi) घुसखोरी वाढली असून, त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी पोलिसांनी कोंबिंग ऑपरेशन करण्याची गरज आहे, अशी अपेक्षा भाजपचे नेते किरिट सोमय्या (Kirit Somaiya) यांनी व्यक्त केली. महाबळेश्वर येथील हॉटेल व्यवसायिकांनी केलेल्या बेकायदेशीर बांधकामांची तपासणी महसूल विभागाने सुरू केली आहे. लवकरच अशा बेकायदेशीर मालमत्तांवर कारवाई होणार, असेही त्यांनी स्पष्ट केले..भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालय येऊन जिल्हाधिकारी संतोष पाटील यांची भेट घेतली. यावेळी त्यांनी जिल्ह्यातील बांगलादेशी घुसखोर कामगार आणि महाबळेश्वरातील बेकायदेशीर बांधकामे याबाबत काही पुरावे देऊन चर्चा केली. या नंतर श्री. सोमय्या यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला..Jana Gana Mana Controversy : 'जन गण मन' हे ब्रिटिश अधिकाऱ्यांच्या स्वागतासाठी रचलेले गीत; भाजप खासदाराच्या वादग्रस्त वक्तव्याने खळबळ.सोमय्या म्हणाले, जिल्ह्यात बांगलादेशी घूसखोरांची संख्या वाढत आहे. मोठ्या संख्येने कामगारांच्या माध्यमातून हे घुसखोरी करत आहेत. त्यांना जन्म प्रमाणपत्र दिले जात आहे. आतापर्यंत दोन लाख जन्म प्रमाणपत्रे शासनाने रद्द केली आहेत. साताऱ्यातही या घुसखोरांचे प्रमाण वाढत आहे. त्यांचा शोध घेणे गरजेचे आहे. त्यासाठी महसूल आणि पोलिसांनी संयुक्त कोंबिंग ऑपरेशन राबवावे, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली..बांगलादेशी घुसखोरांना वाचविण्याचा प्रयत्न काँग्रेससह गोल टोपी पक्ष करत आहे. त्यांना आमचे सांगणे आहे, की हिंदू नेत्यांशी छेडछाड करू नका. मुख्यमंत्री पदाची खुर्ची मिळावी आणि पक्ष वाचविण्यासाठी या पक्षांकडून असे प्रकार सुरू आहेत, अशी टीका त्यांनी महाविकास आघाडीसह इतर घटक पक्षांवर केली..Pandharpur Municipal Election : प्रणिता भालके विरुद्ध साधना भोसले? नगराध्यक्षपदासाठी चुरस वाढली, आमदार अभिजीत पाटील कोणती भूमिका घेणार?.महाबळेश्वर येथे अनेक हॉटेल व्यावसायिकांनी बेकायदेशीर बांधकाम केली आहेत. त्याचा अहवाल आम्ही महसूल मंत्र्यांना दिला आहे. त्यानुसार सध्या तपासणी सुरू आहे. यामध्ये कोणाची हॉटेल्स आहेत हा विषय नाही, महाबळेश्वर हे वनसंरक्षित ठिकाण आहे. सध्या सुरू असलेल्या कारवाईबाबतची माहिती घेण्यासाठी मी महाबळेश्वरला जात आहे. महाबळेश्वरातील अनधिकृत बांधकामावर कारवाई होणारच, असेही त्यांनी स्पष्ट केले..अजित पवार चिंतेत... कारवाई होणारचकोरेगाव पार्क जमीन घोटाळा प्रकरणाबाबत त्यांना विचारले असता किरीट सोमय्या म्हणाले, की कोरेगाव पार्क जमीन घोटाळा प्रकरणात स्वतः मुख्यमंत्री लक्ष देत आहेत. मात्र, यामुळे उपमुख्यमंत्री अजित पवार चिंतेत आहेत. शासनाचे धोरण स्पष्ट आहे, काही ही बेकायदेशीर झाले, तर कारवाई तर होणारच..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.