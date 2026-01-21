सातारा : जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या निवडणुकीसाठी उमेदवारांची नावे अंतिम ठरविण्यासाठी भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यांची दिवसभर येथील हॉटेल फर्नमध्ये खलबते सुरू होती. त्यातून सातारा तालुका वगळता, बहुतांश ठिकाणचे उमेदवार निश्चित होऊन त्यांना उद्या (बुधवार) पक्षाकडून एबी फॉर्म दिले जाणार आहेत. रात्री उशिरापर्यंत साताऱ्यातील जागांबाबत निर्णय न झाल्याने चर्चेचे घोडे अडून राहिले. .प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी! पुण्यात ‘माण-विद्यापीठ चौक’ मेट्रो चाचणी यशस्वी; एकोणीस किलोमीटरचे काम पूर्ण, मार्चअखेरपर्यंत मार्ग होणार खुला...दरम्यान, दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष एकत्रित लढणार असल्याने त्यांनी आपापल्या उमेदवारांना एबी फॉर्म पोच केले आहेत. गट, गणनिहाय उमेदवार निश्चित करण्यासाठी आज भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यांच्या जंबो बैठका हॉटेल फर्नवर सुरू होत्या..त्यासोबत सार्वजनिक बांधकाममंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, जिल्हाध्यक्ष आमदार डॉ. अतुल भोसले, आमदार मनोज घोरपडे, महायुती समन्वयक सुनील काटकर, निवडणूक प्रमुख धैर्यशील कदम यांच्यासह भाजपचे प्रमुख नेते उपस्थित होते..माणचे नेते व ग्रामविकासमंत्री जयकुमार गोरे हे विशेष हेलिकॉप्टरने बैठकीसाठी साताऱ्यात दाखल झाले. हॉटेल फर्नच्या तळमजल्यावर सायंकाळपर्यंत गट, गणांतील उमेदवार निश्चितीचा खल सुरू होता. या बैठकीत अचानक कोरेगावचे आमदार महेश शिंदे यांची एंट्री झाली. त्यांनीही काही गटांबाबत चर्चा केली. सायंकाळी एका लग्न समारंभाला उपस्थित राहण्यासाठी मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे निघून गेले. त्यानंतर खासदार उदयनराजेही बैठकीच्या ठिकाणाहून कोणतीही प्रतिक्रिया न देता निघून गेले. मंत्री जयकुमार गोरे यांच्यासह सुनील काटकर व इतर नेत्यांची बैठक मात्र सुरू होती. ती रात्री उशिरा संपली..शेंद्रे गटावरून चढाओढ...सातारा तालुक्यातील जागा वाटपात पाटखळ, शेंद्रे, कोडोली या गटांसाठी खासदार उदयनराजे गटाने जोर लावला होता. मात्र, शेंद्रे गट सोडण्यास शिवेंद्रसिंहराजे गटाने नकार दिला. वर्णे गट मनोज घोरपडेंना, तर खेड गट महेश शिंदेंना सोडल्याचे सांगण्यात आले. उर्वरित लिंब, कारी, नागठाणे गट शिवेंद्रसिंहराजे यांच्या गटाकडे राहिले आहेत. शेंद्रे गटासाठी रात्री उशिरापर्यंत दोन्ही राजेंच्या गटात खल सुरू होता. जागा वाटपात अपेक्षित गट न मिळाल्याने उदयनराजेंच्या गटातील कार्यकर्त्यांनी नाराजी व्यक्त केली, तर शेंद्रे गट न मिळाल्यास अपक्ष लढण्याची भूमिका शिवेंद्रसिंहराजेंच्या गटाने घेतली. गणांच्या वाटपाबाबतही उशिरापर्यंत चर्चा सुरू होती..MPSC Success Story: गटविकास अधिकाऱ्यांची एमपीएससीत यशस्वी झेप; सोनल शहांची जीएसटी असिस्टंट कमिशनरपदी निवड, नाेकरी करत यशाला गवसणी!.आमचे सर्व उमेदवार कमळ चिन्हावर लढणार आहेत. त्यामुळे जागा वाटपाचा प्रश्नच येत नाही. सर्व भाजपचेच उमेदवार आहेत. आम्ही सगळ्यांनी एकत्र बसून निर्णय केला आहे. त्या त्या तालुक्यात भाजपचे सर्व उमेदवार ठरल्याप्रमाणे अर्ज दाखल करतील. -शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, सार्वजनिक बांधकाममंत्री.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.