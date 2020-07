कोरोनायोद्धा बनून "हे' करताहेत आरोग्य खात्याला मदत

सातारा : जिल्ह्यातील केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेची तयारी करणारे, अभियांत्रिकी, वैद्यकीय शिक्षण, शास्त्र शाखा पदवीचे शिक्षण घेणारे विद्यार्थी तसेच एक पत्रकारही कोरोनायोद्धा बनून कोरोनाग्रस्तांना मार्गदर्शन व समुपदेशनाद्वारे सामाजिक बांधिलकी जोपासत आहेत. आरोग्य खात्याला ही मोठी मदत ठरत आहे. कोरोना विषाणू प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर येथील जिल्हा परिषदेतील नियंत्रण कक्षात सातत्याने नागरिकांशी संपर्क साधला जातो. तेथे आरोग्य सेतू ऍपद्वारे घेतलेल्या अनेक नागरिकांचा डेटा एकत्र केला जातो. त्याच्या आधारे केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेची तयारी करणारे, अभियांत्रिकी, वैद्यकीय शिक्षण, शास्त्र शाखा पदवीचे शिक्षण घेणारे विद्यार्थी तसेच एक पत्रकारही संबंधित नागरिकांशी विनामोबदला संपर्क साधतात. त्यांना कोणता आजार आहे, कशा प्रकारची काळजी घ्यावी, लगतच्या कोणत्या प्राथमिक आरोग्य केंद्राशी किंवा डॉक्‍टरांशी संपर्क साधायला हवा आदी मार्गदर्शन हे विद्यार्थी त्यांना करतात. प्रशांत पाटील, सुजित वाघमारे, अब्दुल काजी, अंकिता माने, आकाशराज भोसले हे त्यापैकी काही विद्यार्थी असून, ते या सर्व उपक्रमाचे नियोजन करतात. सातारा, कऱ्हाड, खटाव इत्यादी ठिकाणांवरून विद्यार्थी स्वयंस्फूर्तीने ही सामाजिक बांधिलकी जपून काम करत आहेत. पुणे, मुंबईवरून प्रवासाचा इतिहास असलेले तसेच पॉझिटिव्ह कोरोना रुग्णांच्या सहवासात आलेल्या नागरिकांची यादी त्यांना दिली जाते. त्याच्या आधारे हे विद्यार्थी संपूर्ण जिल्ह्यात संपर्क साधून नागरिकांचे मनोधैर्य उंचावतात. त्यांना समुपदेशन करतात. आरोग्य सेतू ऍपचे महत्त्व समजून सांगतात, त्यांना मार्गदर्शन करतात. खबरदारी कशी घ्यावी, याच्या सूचना देतात. जिल्हाधिकारी शेखर सिंह, मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय भागवत यांनी ही समाजसेवेची संधी उपलब्ध करून दिल्याबद्दल हे विद्यार्थी त्यांच्या प्रती कृतज्ञता व्यक्त करतात. नियंत्रण कक्षामधून जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. अनिरुद्ध आठल्ये, डॉ. सचिन पाटील, डॉ. प्रमोद शिर्के यांचे मोलाचे मार्गदर्शन मिळते, असेही हे विद्यार्थी आवर्जून सांगतात. ""आम्हाला यानिमित्ताने देशकार्यात सहभाग घ्यायला मिळाले, ही खूप मोठी समाधानाची बाब वाटते. जिल्हा परिषदेच्या अधिकाऱ्यांचे त्यासाठी आम्ही मनःपूर्वक आभारी आहोत. देशाची सेवा करण्याचे भाग्य सदैव लाभत राहो, असे आम्हा सर्व विद्यार्थ्यांना वाटते.'' -सूरज वाघमारे

