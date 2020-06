कोरोना प्रतिबंध मोहिमेत वधूपिताही पुढे

नागठाणे (जि. सातारा) : सध्या कोरोना प्रतिबंधक मोहिमेत प्रत्येक जण आपापल्या परीने हातभार लावताना दिसत आहे. त्याचाच आदर्श गिरवत सातारा तालुक्‍यातील भरतगाव येथे एका वधूपित्याने विवाहाचा खर्च टाळून त्यातील रक्कम तापमापक यंत्राच्या खरेदीसाठी ग्रामपंचायतीकडे सुपूर्द केली. रमेश कृष्णा शेडगे हे या वधूपित्याचे नाव. त्यांची एकुलती एक कन्या प्रियांका हिचा विवाह इंदोली (ता.कऱ्हाड) येथील राजेंद्र निकम यांचे चिरंजीव शेखर यांच्याशी नुकताच झाला. लॉकडाउनमुळे हा विवाह साधेपणाने झाला. त्यामुळे खर्चातही मोठी बचत झाली. या पार्श्वभूमीवर श्री. शेडगे यांनी पुढाकार घेत ग्रामपंचायतीला देणगी सुपूर्द केली. कोरोना तपासणीसाठी आवश्‍यक असणारे तापमापक यंत्र तसेच पीपीई किट खरेदीसाठी या रकमेचा विनियोग करण्यात यावा, अशी अपेक्षा त्यांनी याप्रसंगी व्यक्त केली. ग्रामपंचायतीत आयोजित एका छोटेखानी कार्यक्रमात पंचायत समितीच्या अधिकारी सोनल झोरे, ग्रामसेवक शेलार, सरपंच अश्विनी चव्हाण यांच्या उपस्थितीत ही देणगी देण्यात आली. या वेळी पोलिस पाटील प्रताप शेलार, सामाजिक कार्यकर्ते अमोल शेडगे, महेश शेडगे, राहुल शेडगे, प्रमोद देशमुख, सुनील देशमुख, सतीश कदम, विकास कदम आदींचीही या वेळी उपस्थिती होती. दरम्यान, याच कार्यक्रमात गावचे रहिवासी अन्‌ मुंबई पोलिस दलात कार्यरत असलेले कर्तव्यदक्ष कर्मचारी नीलेश कदम यांनी गावच्या सामाजिक आरोग्यहितासाठी शासनाने निर्देशित केलेल्या रोगप्रतिकारक शक्तिवर्धक ठरणाऱ्या 6000 आयुर्वेदिक गोळ्या तसेच 110 मास्क ग्रामपंचायतीकडे सुपूर्द केले. त्यांचे वडील संपत कदम (गुरुजी) यांच्या हस्ते ही भेट देण्यात आली. या मदतीबद्दल ग्रामस्थांनी रमेश शेडगे, नीलेश कदम यांचे आभार मानले. कोरोनाजन्य परिस्थितीमुळे आता विवाहासारख्या आनंददायी सोहळ्याकडे पाहण्याचा समाजाचा दृष्टिकोनही बदलत आहे. त्याच खर्चातून समाजासाठी अल्पसा का होईना हातभार लावताना आनंद वाटतो. - रमेश शेडगे, भरतगाव, ता. सातारा वनवास संपणार : ४६ दिवसानंतर महाराष्ट्रातील हे गाव कन्टेनमेंटमुक्तीकडे

