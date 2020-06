कांद्याचा भार आता एसटी पेलणार

लोणंद (जि. सातारा) : एसटी महामंडळाने आता प्रवाशांप्रमाणे एसटीतून मालवाहतुकीस प्रारंभ केल्याने लोणंद बाजार समितीतील कांदाही आता एसटीने राज्यासह देशभर पोचणार आहे. या बाजार समितीतील कांद्याचे व्यापारी राजू आग्रवाल यांनी कांदा कऱ्हाडला पाठवून एसटीतून काद्यांच्या मालवाहतुकीस प्रारंभ केला. यावेळी लोणंद कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे उपसभापती दत्तात्रय बिचुकले, सचिव विठ्ठल सपकाळ, सहायक सचिव अमोल शेळके, कांदा व्यापारी राजू आग्रवाल, गोकुळदास शहा, रामदास सोळसकर, कऱ्हाड येथील कांद्याचे व्यापारी संतोष बागल, अमोल कांबळे तसेच कर्मचारी व हमाल उपस्थित होते. लोणंद बाजारात दर गुरुवारी व सोमवारी भरणाऱ्या कांद्याच्या बाजारात लोणंद बाजार समितीच्या कार्यक्षेत्रातील शेतकरी वर्ग बैलगाडी, ट्रक, टेम्पो आदी वाहनांतून कांदा विक्रीसाठी आणतात, तर खरेदी केलेला कांदा व्यापाऱ्यांकडून ट्रक, टेम्पो व आवश्‍यकतेनुसार रेल्वेनेही देशांतर्गत बाजारपेठेत पाठवला जातो. मात्र, एसटीतून आता कांद्याच्या गोण्या दुसऱ्या बाजारपेठेपर्यंत पोचणार आहेत. दरम्यान, एसटीने जवळच्या तसेच राज्यातील कोणत्याही बाजारपेठेत मालवाहतूक करण्यास सोपे होणार आहे. वाहतुकीसाठीच्या होणाऱ्या खर्चात 25 टक्के बचत होवून सुरक्षित मालवाहतूक होणार असल्याने व्यापाऱ्यांना निश्‍चितपणे परवडणारे आहे. त्यामुळे पुढील काळात व्यापारी वर्गातून एसटीने माल वाहतूक करण्यास विशेष पसंती मिळेल, असा विश्वासही यावेळी कांदा व्यापारी राजू आग्रवाल यांनी व्यक्त केला आहे.

यांत्रिक युगातही चल रं सर्जाची हाळी!

Web Title: Satara The burden of onion will now be borne by ST