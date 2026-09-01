सातारा

Satara City Bus: सातारकरांसाठी गुड न्यूज! शहर बससेवेचा तिढा सुटला; १० मिनी ई-बस धावणार, ‘सकाळ’च्या पाठपुराव्याला मोठे यश, नेमका कसा असेल संभाव्य मार्ग?

Satara City Bus Service To Return With 10 Electric Mini Buses: साताऱ्यातील बंद पडलेली शहर बससेवा पुन्हा रुळावर; शासनाकडून १० मिनी ई-बस मंजूर, ‘सकाळ’च्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याला यश, नागरिकांच्या प्रवासाला दिलासा
Satara City Bus Service Gets Green Signal 10 Mini Electric Buses Ordered After Sakal Campaign Know Proposed Routes

Satara City Bus Service Gets Green Signal 10 Mini Electric Buses Ordered After Sakal Campaign Know Proposed Routes

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सकाळ वृत्तसेवा
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-राजेश सोळसकर

सातारा : सातारकरांच्या जिव्हाळ्याचा विषय बनलेल्या आणि अनेक दिवसांपासून प्रलंबित असलेल्या ‘सिटी बस’सेवेचा प्रश्न अखेर मार्गी लागला आहे. ‘सकाळ’ने याप्रश्नी सातत्याने केलेल्या पाठपुराव्याला मोठे यश आले असून, साताऱ्यासाठी दहा मिनी ई-बस (इलेक्ट्रिक बस) उपलब्ध करण्याचे आदेश परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिले आहेत. सार्वजनिक बांधकाममंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी परिवहनमंत्र्यांशी याबाबत यशस्वी चर्चा केली असून, लवकरच साताऱ्यात एसटी महामंडळामार्फत ई-बस धावणार असल्याची माहिती स्वतः शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी ‘सकाळ’शी बोलताना दिली.

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