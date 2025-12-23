सातारा

Satara politics: साताऱ्यातील दोन अपक्षांचा भाजपला पाठिंबा; मंत्री शिवेंद्रसिंहराजेंकडून स्‍वागत, पालिकेतील संख्याबळ ४२ वर!

Minister Shivendrasinhraje welcoming two independent councillors after they extended support to the BJP in Satara.

सकाळ वृत्तसेवा
सातारा : पालिकेच्‍या निवडणुकीत अपक्ष म्‍हणून निवडून आलेल्‍या प्रभाग एकमधील शंकर किर्दत आणि प्रभाग सहामधील रविराज किर्दत यांनी सोमवारी सार्वजनिक बांधकाममंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांच्‍या उपस्‍थितीत भाजपला पाठिंबा दिला. दोन अपक्षांनी पाठिंबा दिल्‍याने भाजपची सभागृहातील बळसंख्‍या सद्य:स्‍थितीत ४२ इतकी झाली आहे.

