सातारा : पालिकेच्या निवडणुकीत अपक्ष म्हणून निवडून आलेल्या प्रभाग एकमधील शंकर किर्दत आणि प्रभाग सहामधील रविराज किर्दत यांनी सोमवारी सार्वजनिक बांधकाममंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांच्या उपस्थितीत भाजपला पाठिंबा दिला. दोन अपक्षांनी पाठिंबा दिल्याने भाजपची सभागृहातील बळसंख्या सद्य:स्थितीत ४२ इतकी झाली आहे.

पालिकेच्या निवडणुकीत खासदार उदयनराजे भोसले, सार्वजनिक बांधकाममंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपने ४० जागा जिंकल्या. निवडणुकीत नऊ अपक्ष आणि एक जागा शिवसेनेला मिळाली. निकालानंतर मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे यांनी विकासासाठी अपक्षांनी भाजपला साथ देण्याचे आवाहन केले होते.

यानुसार सोमवारी शंकर किर्दत आणि रविराज किर्दत यांनी शिवेंद्रसिंहराजे यांची सुरुची येथे भेट घेतली. याठिकाणी शिवेंद्रसिंहराजे यांनी दोन्ही विजयी उमेदवारांचे अभिनंदन केले. यानंतर केलेल्या आवाहनानुसार भाजपला पाठिंबा जाहीर केला. त्यांच्या पाठिंब्यामुळे भाजपचे पालिकेच्या सभागृहातील संख्याबळ वाढीस लागले आहे.

भाजपला पाठिंबा दिलेले शंकर किर्दत हे खासदार उदयनराजे यांचे, तर रविराज किर्दत हे शिवेंद्रसिंहराजे यांचे जुने समर्थक आहेत. आगामी काळात इतर अपक्ष देखील भाजपला पाठिंबा देण्याची शक्यता आहे.